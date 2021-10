Im Labor gezüchtetes Fleisch ist eine Katastrophe

Mercola.com

Hinter der grün gewaschenen Fassade wurde das im Labor gezüchtete Fleisch über die Realität hinaus gehypt und seine Versprechungen werden sich in Luft auflösen

Im Februar 2021 veröffentlichte das Good Food Institute (GFI), eine gemeinnützige Gruppe, die hinter der alternativen Proteinindustrie steht, eine technisch-ökonomische Analyse von kultiviertem Fleisch, in der behauptet wird, dass kultiviertes Fleisch bis 2030 wirtschaftlich machbar sein könnte; dies wird von mehreren Experten bestritten

Ein Experte schätzte, dass die Kosten für 1 Kilogramm (kg) (35,27 Unzen) Zellkulturprodukt für den menschlichen Verzehr zwischen 8.500 und 3.600 Dollar pro Kilogramm liegen würden.

Spezifikationen in pharmazeutischer Qualität und aseptische „Reinräume“ wären aufgrund der langsamen Wachstumsrate der Kulturzellen erforderlich, die sie extrem anfällig für Verunreinigungen durch Bakterien und Viren macht; der GFI-Bericht geht nur von Spezifikationen in „Lebensmittelqualität“ aus

Als das im Labor gezüchtete Hühnerfleisch des US-Start-ups Eat Just 2020 in Singapur auf den Markt kam, wurde es mit fötalem Rinderserum hergestellt, was einen der wichtigsten Grundsätze der Kulturfleisch-Rhetorik – nämlich dass es ohne Tiere hergestellt wird – weitgehend aushebelt.

Die Lebenszyklusanalyse von GFI hat ergeben, dass kultiviertes Fleisch unter Umständen umweltschädlicher ist als konventionell erzeugtes Hühner- und Schweinefleisch, wenn herkömmliche Energiequellen verwendet werden.

Bei Fleischimitaten geht es nicht um Ihre Gesundheit oder die der Umwelt, sondern darum, Landwirte und Viehzüchter zu verdrängen und sie durch ein ultra-verarbeitetes Lebensmittelprodukt zu ersetzen, das durch Patente kontrolliert werden kann.

Im Labor gezüchtetes oder kultiviertes Fleisch wird als die Welle der Zukunft angepriesen – die „grüne, nachhaltige“ Art, Fleisch zu haben und es auch zu essen. Kein Tierleid, keine Treibhausgasemissionen – nur fleischähnliches Eiweiß, das genauso schmeckt wie die Burger und Steaks, die Sie gewohnt sind. Klingt zu schön, um wahr zu sein?

Hinter der grün gewaschenen Fassade wurde das im Labor gezüchtete Fleisch über die Maßen angepriesen, und die Versprechungen werden sich als falsch erweisen. Bei Fleischimitaten geht es nicht um Ihre Gesundheit oder die der Umwelt, sondern darum, Landwirte und Viehzüchter zu verdrängen und sie durch ein ultraverarbeitetes Lebensmittel zu ersetzen, das durch Patente kontrolliert werden kann.

Ultrahochverarbeitetes, im Labor gezüchtetes Fleisch ist nicht nur ungesund für den Menschen, sondern seine Produktion ist auch mit Umwelt- und Kontaminationsproblemen behaftet, die die Industrie wahrscheinlich ausbremsen werden, bevor sie überhaupt in Gang kommt. Ironischerweise wird die wahre Welle der Zukunft nicht in der Technologie liegen, sondern in der Rückkehr zu regenerativen landwirtschaftlichen Praktiken, die sich seit langem bewährt haben und geschätzt werden.

GFI verspricht Fake-Fleisch bis 2030

Im Februar 2021 veröffentlichte das Good Food Institute (GFI), eine gemeinnützige Gruppe, die hinter der alternativen Proteinindustrie steht, eine technisch-ökonomische Analyse von kultiviertem Fleisch, die von der Beratungsfirma CE Delft erstellt wurde. Darin wurde ein Modell entwickelt, mit dem die derzeitigen Kosten für die Produktion von kultiviertem Fleisch so weit gesenkt werden könnten, dass sie bis 2030 in Großbetrieben wirtschaftlich machbar wären.

Doch wie Joe Fassler, stellvertretender Herausgeber von The Counter, in einem ausführlichen Exposé über die tatsächliche Wissenschaft hinter dem im Labor gezüchteten Fleisch schrieb, würde dies bedeuten, „den Produktionspreis von heute über 10.000 Dollar pro Pfund in den nächsten neun Jahren auf etwa 2,50 Dollar pro Pfund zu senken – eine erstaunliche Reduzierung um das 4.000-fache“.

Der Bericht von GFI erweckt den Anschein, als ob kultiviertes Fleisch innerhalb des nächsten Jahrzehnts in den Regalen der Lebensmittelgeschäfte zu finden sein wird, und genau diese Art von Propaganda brauchen sie, um weiterhin öffentliche und private Mittel zu erhalten. Die Befürworter fordern die US-Regierung auf, Milliarden in falsche Fleischprodukte zu investieren, aber wenn sie scheitern – was die Wissenschaft vermuten lässt – sind es die Steuerzahler, die darunter leiden.

In dem Bericht von The Counter sprach Fassler mit Paul Wood, einer ehemaligen Führungskraft aus der Pharmaindustrie, der über den TEA-Bericht von GFI so empört war, dass er Huw Hughes, einen ehemaligen Mitarbeiter von Pfizer und privaten Berater, der an mehreren Standorten an der Kultivierung von Zellen in großem Maßstab gearbeitet hat, mit der Analyse von GFI beauftragte. Laut Fassler:

„Hughes kam zu dem Schluss, dass der Bericht von GFI unrealistische Kostensenkungen prognostizierte und wichtige Aspekte des Produktionsprozesses undefiniert ließ, während er die Kosten und die Komplexität des Baus einer geeigneten Anlage deutlich unterschätzte.“

In seiner Bewertung schrieb Hughes, dass „ein konsumfähiges Endprodukt nicht definiert ist, sodass die Schätzung der Kosten für ein akzeptables Verbraucherprodukt eine Herausforderung darstellt“. Dennoch schätzte er, dass die Kosten für 1 Kilogramm (kg) (35,27 Unzen) Zellkulturprodukt für den menschlichen Verzehr mehr als $8.500 bis $3.600 pro kg betragen würden. „Im Vergleich dazu“, so schrieb er, „liegt der Großhandelspreis für zurechtgeschnittenes Hühnerfleisch in den USA bei 3,11 Dollar“.

Kultiviertes Fleisch wird von technischen Herausforderungen geplagt

Während GFI auf mehr Investitionen drängt, um kultiviertes Fleisch auf den Markt zu bringen, kam eine andere TEA, die von dem Chemieingenieur David Humbird für Open Philanthropy durchgeführt wurde, zu dem Ergebnis, dass kultiviertes Fleisch zu teuer sein könnte, um jemals auf den Markt zu kommen, und dass sich extreme technische Herausforderungen wahrscheinlich als unüberwindbar erweisen würden. Fassler schrieb:

Obwohl Humbird seinen Fall mit einem beispiellosen Maß an technischen Details darlegt, lässt sich sein Argument einfach zusammenfassen: Die Kosten für die Zuchtanlagen werden immer zu hoch sein, und die Kosten für die Nährböden werden immer zu hoch sein, sodass die Wirtschaftlichkeit von Zuchtfleisch nicht gegeben ist. Das ist ein krasses Ergebnis, das für ein wissenschaftliches Dokument ungewöhnlich eindeutig ist – und es sollte in der alternativen Proteinwelt Wellen schlagen.

Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass GFI davon ausgeht, dass die kultivierten Fleischanlagen der Zukunft Lebensmittelqualität haben werden, im Gegensatz zu pharmazeutischer Qualität – letztere würde die Kosten noch weiter erhöhen. Humbirds Bericht geht davon aus, dass pharmazeutische Spezifikationen und aseptische „Reinräume“ aufgrund der langsamen Wachstumsrate von Kulturzellen, die sie extrem anfällig für Verunreinigungen durch Bakterien und Viren macht, notwendig wären. Humbird sagte zu Fassler:

Bakterien wachsen alle 20 Minuten, und die tierischen Zellen bleiben bei 24 Stunden hängen. Bei einem Kontaminationsereignis wird die Kultur innerhalb von Stunden zerstört … Es gibt dokumentierte Fälle, in denen das Personal die Kultur krank gemacht hat. Nicht einmal, weil der Bediener selbst eine Erkältung hatte. Aber es war ein Viruspartikel auf einem Handschuh. Oder eine Leitung wurde nicht gereinigt. Die Kultur hat kein Immunsystem. Wenn es Viruspartikel gibt, die die Zellen infizieren können, dann tun sie das auch. Und normalerweise sterben die Zellen einfach ab, und dann gibt es kein Produkt mehr. Man wirft es einfach weg.

Wood fügte hinzu: „Wir sagen, Leute, es muss pharmazeutische Qualität sein, weil der Prozess das verlangt. Es geht nicht darum, ob euch jemand erlaubt, mit lebensmitteltauglichen Spezifikationen zu arbeiten, sondern darum, dass ihr das physisch nicht könnt.

Der Versuch, große Reaktoren für langsam wachsende tierische Zellen zu verwenden, macht die Sache nur noch komplizierter. Der Bau einer der hypothetischen Fleischfabriken von GFI mit „130 Fed-Batch-Reaktoren und 430 Perfusionsreaktoren“ nach den Spezifikationen von Humbird in pharmazeutischer Qualität könnte mehr als 1 Milliarde Dollar kosten. Aber das ist vielleicht nebensächlich, sagte Humbird:

Man kann eine große Anlage bauen, oder man kann eine saubere Anlage bauen. Wenn man also Millionen und Abermillionen von Menschen ernähren will, muss es eine große Anlage sein. Aber wenn man es mit tierischen Zellen machen will, muss sie sauber sein. Wir brauchen beides, und das kann man nicht machen.

Neil Renninger, ein weiterer Chemieingenieur, der mit Fassler sprach, stimmte dem zu und erklärte:

Es gibt einen Grund, warum die größten Bioreaktoren der biopharmazeutischen Industrie für tierische Zellkulturen in der Regel bei etwa 25.000 Litern ihren Höhepunkt erreichen. Es liegt nicht so sehr daran, dass es einfach noch nie gemacht wurde. Es ist vielmehr so, dass es noch nie gemacht wurde, weil es keinen Sinn ergibt. Es wurde noch nie gemacht, weil man es nicht kann. Man würde nur immer wieder Fässer mit kontaminiertem Fleisch produzieren.

Fötales Rinderserum wird häufig für die Zellkultur verwendet

Fötales Rinderserum (FBS), das von fötalen Kälbern stammt, wird wegen der darin enthaltenen Proteine und Vitamine häufig für die Zellkultur verwendet. Fassler zitiert eine Studie aus dem Jahr 2013, in der es heißt: „In vielen gängigen Kulturmedien ist fötales Rinderserum (FBS) die einzige Quelle für Mikronährstoffe …

Als das im Labor gezüchtete Hühnerfleisch des US-Start-ups Eat Just 2020 in Singapur auf den Markt kam – und damit das erste kultivierte Fleisch, das in einem Restaurant verkauft wurde -, wurde es unter Verwendung von FBS hergestellt, was einen der wichtigsten Grundsätze der kultivierten Fleischrhetorik – nämlich dass es ohne Tiere hergestellt wird – weitgehend zunichte macht.

Der Anbau von kultiviertem Fleisch ohne FBS ist eine weitere Hürde, die die Branche überwinden muss, da ein FBS-freies Medium derzeit dazu führen kann, dass kultiviertes Fleisch mehr als 20.000 Dollar pro kg kostet. Der GFI-Bericht geht davon aus, dass die Kosten für kultiviertes Fleisch um 90 % sinken würden, wenn die Kosten für FBS-freie Nährböden gesenkt werden könnten. Auch dies ist jedoch unwahrscheinlich.

„Der Bericht liefert keine Belege dafür, warum die Kosten für Mikronährstoffe sinken werden, und sowohl Wood als auch Hughes äußerten sich skeptisch, dass dies der Fall sein wird“, schrieb Fassler. Sie sagen, „oh, aber diese Kosten werden in fünf oder 10 Jahren einfach verschwinden“, sagte Hughes. Und es gibt keine Erklärung dafür, wie oder warum.

Aminosäuren sind eine weitere Hürde. Kultivierte Zellen benötigen sie zum Überleben, und Humbird schätzt, dass ihre Kosten das Endprodukt um etwa 8 Dollar pro Pfund erhöhen würden. GFI beziffert die Kosten mit 40 Cent pro Kilogramm deutlich niedriger, aber das basiert auf einem Aminosäure-Proteinpulver, das auf Alibaba.com für 400 Dollar pro Tonne verkauft wird – und das nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Wie Fassler erklärte:

Über ein Chat-Tool fragte ich die Alibaba-Verkäuferin, ob das Produkt für die Verwendung in pharmazeutischen Anwendungen geeignet sei. ‚Lieber‘, schrieb sie zurück, ‚das ist organischer Dünger‘. (Wie auf der Webseite beschrieben, soll das Produkt in Bewässerungssystemen verwendet werden, um die Nährstoffaufnahme der Pflanzen zu unterstützen Der Verkäufer bestätigte, dass es als Zusatzstoff im Viehfutter verwendet werden kann. Nährstoffquellen wie die auf Alibaba verkaufte werden jedoch trotz des attraktiven Preises wahrscheinlich niemals für die Zellkultur von Tieren geeignet sein.

Da sie nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, können sie Schwermetalle, Arsen, organische Toxine und so weiter enthalten. Das ist ein Problem. Tierische Zellen haben keine feste Zellwand, so dass Fremdstoffe, die von den Zellen nicht aufgenommen werden – oder die sie nicht völlig abtöten – wahrscheinlich in den Zellen landen. Mit anderen Worten: Zellen sind das, was sie essen: Wenn es im Futter ist, landet es auch im Zuchtfleisch.

Es mag möglich sein, ein vollständiges Aminosäurenprofil aus gentechnisch verändertem Soja zu entwickeln, aber dies wirft ein weiteres Problem auf – die zerstörerischen landwirtschaftlichen Praktiken, die damit einhergehen.

Kultiviertes Fleisch wird die Welt wahrscheinlich nicht ernähren

Bei dem Versuch, kultiviertes Fleisch in dem Umfang herzustellen, der für die Ernährung der Welt notwendig wäre, gibt es zahlreiche logistische Probleme, die möglicherweise unüberwindbar sind. Es gibt Abfallprodukte – Kataboliten – mit denen man umgehen muss, denn auch kultivierte Zellen scheiden Abfallstoffe aus, die giftig sind.

Und der verfügbare Sauerstoff und die Nährstoffe müssen ausreichend an alle Zellen verteilt werden – was in einem großen Reaktor schwierig ist. Ein schnelleres Umrühren der Zellen oder die Zugabe von mehr Sauerstoff kann zwar helfen, aber das kann für die Zellen tödlichen Stress bedeuten.

„Wenn Zellen in großen Mengen absterben, verwandeln sie sich in eine Art schleimiges Zeug, das wirklich furchtbar ist“, so Hughes gegenüber Fassler. „Das kann man sich wirklich nicht leisten.

Auch die „Vorteile“ für die Umwelt stehen auf wackligen Füßen, wenn man die Sojaproduktion und den Einsatz konventioneller Energiequellen berücksichtigt. Die Lebenszyklusanalyse von GFI hat ergeben, dass kultiviertes Fleisch möglicherweise schlechter für die Umwelt ist als konventionell erzeugtes Hühner- und Schweinefleisch.

Gefälschtes Fleisch ist eine Gesundheitskatastrophe

Während kultiviertes Fleisch noch weit davon entfernt ist, den Mainstream zu erreichen, gibt es bereits pflanzliche Fleischalternativen. Dabei handelt es sich ebenfalls um ultra-verarbeitete Junk-Foods mit einem Übermaß an Omega-6-Fett in Form von Linolsäure (LA). Dies ist einer der wichtigsten Verursacher von Stoffwechselstörungen. Meiner Meinung nach ist dieses Stoffwechselgift die Hauptursache für die steigende Zahl chronischer Krankheiten.

LA führt zu schweren mitochondrialen Funktionsstörungen, verminderten NAD+-Werten, Fettleibigkeit, Insulinresistenz und einer radikalen Abnahme der Fähigkeit zur Energiegewinnung. Die Gentechnik, die eingesetzt wird, um den Geschmack und die Textur von echtem Fleisch zu erzeugen, reproduziert nicht die gesunde Fettsäurezusammensetzung, da das Substrat Raps- und Sonnenblumenöl als Hauptfettquelle ist. Das Sonnenblumenöl, das sowohl in Impossible Burgers als auch in Beyond Meats verwendet wird, besteht zu 68 % aus LA,20 was ein außerordentlich hoher Anteil ist.

Das ist gefährlich, weil LA anfällig für Oxidation ist und Oxidationsnebenprodukte, so genannte OXLAMs (oxidative Linolsäuremetaboliten), verursacht. Diese Nebenprodukte zerstören Ihre DNA, Proteine, Mitochondrien und Zellmembranen. Das bedeutet, dass gefälschtes Fleisch bei allen Kriterien der Nachhaltigkeit und Gesundheit versagt.

Wissenschaftler arbeiten sogar an im Labor gezüchtetem Fleisch aus menschlichen Zellen, die aus der Innenseite Ihrer Wange entnommen werden, man weiß also nicht, wie weit die Kunstfleischindustrie noch gehen wird. Auch hier geht es nicht um die menschliche Gesundheit oder die Umwelt. Mithilfe des geistigen Eigentums hoffen die Tech-Giganten, lebende Tiere durch patentierte pflanzliche und tierische Alternativen zu ersetzen und so die Lebensmittelversorgung zu kontrollieren.

Bill Gates‘ 242.000 Hektar Ackerland – verteilt auf Illinois, Louisiana, Kalifornien, Iowa und fast ein Dutzend anderer Bundesstaaten – scheinen für gentechnisch veränderte Mais- und Sojapflanzen vorgesehen zu sein – mit anderen Worten, für die Grundlage von falschem Fleisch und ultraverarbeiteten Lebensmitteln.

Der Lebensmittelkritiker der Financial Times Tim Hayward schrieb im September 2021 einen Artikel, in dem er überzeugend darlegte, dass es bei im Labor gezüchtetem Fleisch nicht um Nachhaltigkeit oder „grüne“ Entscheidungen geht, sondern vielmehr um geistiges Eigentum (IP) und die Erzielung eines finanziellen Gewinns.

Er warf einen historischen Blick auf geistiges Eigentum und listete die Patente auf, die zum Schutz von Frühstücksflocken, kohlensäurehaltigen Getränken, Medikamenten, Impfstoffen, gentechnisch veränderten Pflanzen und Pestiziden angemeldet wurden. In jedem Fall war das geistige Eigentum von Kellogg, Coca-Cola, McDonald’s, Big Pharma und den Unternehmen der Agrarchemie das Lebenselixier für ihren finanziellen Erfolg. Er schrieb:

Derzeit gibt es in der Fleischindustrie nicht viel geistiges Eigentum … Die Rettung von Tierleben, die Verhinderung der Abholzung des Regenwaldes, selbst die Reduzierung von Methanfürzen begeistern die Investoren nicht – diese Veränderungen lassen sich nicht in Profit umsetzen. Der heilige Gral ist es, das Fleisch, das wir konsumieren, durch ein eigenes Produkt zu ersetzen, das geistige Eigentum an Fleisch zu besitzen. Coca-Cola und McDonald’s haben es geschafft, patentierte Lebensmittelprodukte zu zwei der weltweit größten Lebensmittelunternehmen nach Marktkapitalisierung zu entwickeln, aber ein Patent auf tierfreies ‚Fleisch‘ könnte ihre Erfolge völlig in den Schatten stellen.

Falsches Fleisch ist nicht die Antwort

Das vom Wellcome Trust mitbegründete EAT Forum hat eine „Planetary Health Diet“ entwickelt, die auf die gesamte Weltbevölkerung angewendet werden soll. Sie sieht vor, den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten um bis zu 90 % zu reduzieren und sie größtenteils durch im Labor hergestellte Lebensmittel sowie durch Getreide und Öl zu ersetzen.

Ihre größte Initiative heißt FReSH, die darauf abzielt, das Lebensmittelsystem zu verändern, indem sie mit Biotech- und Kunstfleischunternehmen zusammenarbeitet, um ganze Lebensmittel durch im Labor hergestellte Alternativen zu ersetzen. Mit anderen Worten: Sobald die Tech-Giganten die Kontrolle über Fleisch, Milchprodukte, Getreide und Öle haben, werden sie diejenigen sein, die von der Lebensmittelversorgung profitieren und diese kontrollieren.

Private Unternehmen, die die Lebensmittelversorgung kontrollieren, werden letztendlich Länder und ganze Bevölkerungen kontrollieren. Die Biotechnologie wird letztendlich Landwirte und Viehzüchter aus der Gleichung verdrängen und die Ernährungssicherheit gefährden. Mit anderen Worten: Die Arbeit, die im Namen der Nachhaltigkeit und der Rettung des Planeten geleistet wird, wird den privaten Unternehmen mehr Kontrolle verschaffen.

Um den Planeten zu retten und Ihre Gesundheit zu fördern, sollten Sie auf alle künstlichen Fleischalternativen verzichten und sich stattdessen für echte Lebensmittel entscheiden, die auf die richtige Weise aufgezogen wurden. Wenn Sie Lebensmittel einkaufen, kennen Sie Ihren Landwirt und achten Sie auf regenerative, biodynamische und/oder grasgefütterte Anbaumethoden, die Ihnen wirklich nachhaltige Lebensmittel für eine gesunde Bevölkerung und einen gesunden Planeten liefern.

