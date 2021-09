Fast 90 % der jungen Menschen im Vereinigten Königreich haben bereits Antikörper gegen COVID-19, dank natürlicher Immunität

Neuen Zahlen zufolge verfügen fast neun von zehn Personen im Vereinigten Königreich zwischen 16 und 24 Jahren bereits über Antikörper zum Schutz gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19).

Diese Schätzungen stammen vom Office for National Statistics (ONS) des Vereinigten Königreichs, das Bluttests bei Personen zwischen 16 und 24 Jahren in den vier wichtigsten politischen Untereinheiten des Landes – Schottland, Wales, England und Nordirland – durchgeführt hat.

Den Schätzungen zufolge haben 86,9 Prozent der jungen Menschen in Wales COVID-19-Antikörper. In Nordirland liegt die Zahl bei 87,2 Prozent. In Schottland und England steigt diese Zahl leicht auf 88,7 Prozent an.

Das Vorhandensein von Coronavirus-Antikörpern bei einem so hohen Prozentsatz junger Menschen im gesamten Vereinigten Königreich deutet darauf hin, dass viele bereits mit COVID-19 infiziert waren und sich davon erholt haben. Es dauert zwei bis drei Wochen nach der Infektion, bis der Körper genügend Antikörper gebildet hat, um das Virus abzuwehren, falls es erneut versucht, in den Körper einer Person einzudringen.

Das ONS führte auch Bluttests bei anderen Altersgruppen durch. Dabei stellte die Behörde fest, dass die künstlichen Antikörperspiegel in den älteren Altersgruppen, die im Dezember 2020 als erste geimpft wurden, sehr schnell sinken.

Die Regierungsbehörde fand auch heraus, dass die künstlichen „Antikörper“-Werte in den älteren Altersgruppen, die Ende 2020 und Anfang 2021 als erste die COVID-19-Impfstoffe erhalten, sehr schnell sinken.

Das ONS und viele britische Wissenschaftler haben sogar zugegeben, dass die sogenannten Antikörper, die von den Impfstoffen bereitgestellt werden, mehrere Wochen nach der Injektion zurückgehen, und sie haben auch eingeräumt, dass dies bedeutet, dass der angebliche Schutz, den die Impfungen bieten, mit der Zeit verschwindet.

Leider haben diese Daten die britische Regierung nicht dazu veranlasst, das erfolglose Massenimpfprogramm des Landes fortzusetzen.

Die britische Regierung glaubt fälschlicherweise, dass die Bereitstellung von noch mehr Impfstoffen die Menschen vor einer Ansteckung schützen wird.

Wenn sich nicht mehr Menschen dazu bewegen lassen, sich impfen zu lassen, plant die Regierung, die britische Bevölkerung zu zwingen, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen und von zu Hause aus zu arbeiten. Schlimmer noch: Die Regierung hat nicht ausgeschlossen, eine weitere Abriegelung zu veranlassen, wenn die Impfquote nicht steigt.

Viele Menschen auf der Welt haben bereits eine natürliche Immunität gegen COVID-19

Das Vereinigte Königreich ist nicht das einzige Land der Welt mit einer hohen natürlichen Immunität gegen COVID-19. In Mumbai, Indien, haben fast 90 Prozent der Einwohner der Stadt bereits COVID-19-Antikörper, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie hervorgeht.

Die Untersuchung wurde von der Brihanmumbai Municipal Corporation, der wichtigsten städtischen Behörde, die Mumbai verwaltet, durchgeführt. Im Rahmen der Erhebung wurden zwischen August und Anfang September Blutserumtests durchgeführt. Dies geschah bei 8.674 erwachsenen Einwohnern von Mumbai.

Nach den Ergebnissen der Umfrage haben 88,29 Prozent der Frauen und 85,07 Prozent der Männer in Mumbai bereits COVID-19-Antikörper aus natürlicher Immunität.

Die Umfrage ergab auch, dass ein etwas höherer Prozentsatz der Menschen, die in den überfüllten Slums von Mumbai leben, COVID-19-Antikörper haben. Der Umfrage zufolge hatten 87,02 Prozent der Menschen in Slumgebieten COVID-19-Antikörper, verglichen mit 86,22 Prozent der Menschen, die in Nicht-Slumgebieten leben.

Bei der letzten Erhebung im März dieses Jahres wurde festgestellt, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung von Mumbai bereits eine natürliche Immunität gegen COVID-19 besitzt. Die Erhebung ergab, dass 41,6 Prozent der Menschen in Slums und 28,5 Prozent in Nicht-Slums bereits COVID-19-Antikörper hatten.