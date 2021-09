Sofia Benharira, die im Alter von 17 Jahren an einer massiven Thrombose nach einer Impfung starb

Dieses junge Mädchen hat kein Recht auf eine Ehrung, kein Recht auf die Schlagzeilen der Mainstreammedien, nicht einmal auf eine Meldung der AFP. Das Interesse der gesamten Presse ist sehr gering. Ein mitschuldiges Schweigen. Wie viele Kinder werden noch dem Profitstreben der Pharmaindustrie geopfert werden?

Frieden für ihre Seele.

Aussage der Patin von Sofia, 16 Jahre alt, die am letzten Dienstag, plötzlich an einer Thrombose starb. Sie hatte keine besondere medizinische Vorgeschichte und war bei bester Gesundheit. Sie hatte am 14. September eine zweite Dosis erhalten.