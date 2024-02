Dr. Peter McCullough warnt vor einer Eine-Welt-Regierung

All dies sind Anzeichen dafür, dass wir Zeugen einer globalen Machtübernahme werden.

„Die nächste Pandemie ist keine Frage des ob, sondern des wann“, sagt der Tierarzt und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Klaus Schwab, das WEF und die sogenannte globale Elite trafen sich vom 15. bis 19. Januar zu ihrem fünftägigen Jahrestreffen in Davos. Auf der Tagesordnung stand unter anderem das viel diskutierte Thema „Vorbereitung auf die Krankheit X“.

Die COVID-Pandemie habe weltweit etwa 7 Millionen Todesopfer gefordert, auch wenn diese Zahl wahrscheinlich übertrieben sei, aber „Krankheit X“, so die Warnung, „könnte 20 Mal mehr Todesopfer fordern als die Coronavirus-Pandemie“.

Dr. McCullough antwortet

„Die erste Frage, die wir stellen würden, wäre: Woher wissen die das?“, entgegnete der angesehene Kardiologe und Epidemiologe Dr. Peter McCullough in Real America’s Voice. „Wir wissen, dass das SARS-CoV-2-Virus vom Wuhan Institute of Virology stammt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die nächste biologische Bedrohung – es gibt veröffentlichte Manuskripte – wieder aus diesen Biolabors kommen wird“, fügte er hinzu.

Deshalb fragte Dr. McCullough: „Ist es nicht an der Zeit, diese gefährlichen biologischen Programme zu stoppen, um eine weitere globale Katastrophe zu verhindern?“

Er argumentierte stattdessen: „Die WHO und das WEF hegen den Traum von verstärkten Impfstoffen, Antikörpern, Therapien und einer globalen Kontrolle basierend auf der Bekämpfung von Krankheit X, anstatt Krankheit X oder jegliche potenzielle biologische Bedrohung, die uns bevorstehen könnte, zu eliminieren.“

Warum ist das so? „Die kurze Antwort ist“, so Dr. McCullough, „es ist zu viel Geld im Spiel.

„In der Welt der biologischen Gefahrenabwehr gibt es enorme Geldmengen“, fährt er fort. „Wir haben das bei COVID-19 gesehen, und wir sehen alle möglichen Programme, die aus dem Ruder laufen. Moderna hat 31 Boten-RNA-Impfstoffe – 31“, betont Dr. McCullough.

„Die ersten Boten-RNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna haben sich als wenig effektiv erwiesen, da sie Covid-19 nicht aufhalten konnten und ihre Sicherheit nicht nachgewiesen ist. Jetzt stehen uns 31 weitere Boten-RNA-Impfstoffe bevor. Dieser biopharmazeutische Komplex hat also tatsächlich herausgefunden, wie man die Kontrolle übernimmt.“

Machtübernahme

Zum Thema „Krankheit X“ wurde Dr. McCullough gefragt: „Inwieweit handelt es sich um eine Machtübernahme durch Big Pharma und Globalisten?“

„Ich denke, es ist eine Machtübernahme“, antwortete er. „Schauen Sie, was mit COVID passiert ist, dann direkt mit dem Respiratory Syncytial Virus, direkt mit Disease X, und es hört nicht auf. Es ist eine Klimakrise, die alles Mögliche auslöst“.

Dr. McCullough fügte hinzu, dass die Proteste der Landwirte in ganz Europa zunehmen, weil die Landwirte genug von einer lähmenden Politik haben, die auf einer „theoretischen Klimakrise“ basiert.

„All dies“, so Dr. McCullough, „deutet darauf hin, dass wir Zeugen einer globalen Machtübernahme werden – einer Weltregierung, die auf uns zukommt.

