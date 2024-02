Ein Demenzkranker ist Präsident, weil es egal ist, wer der Präsident ist

Caitlin Johnstone

Es stellt sich heraus, dass die Demenzsymptome, die Bidens Unterstützer lange als “Stottern” abgetan haben, tatsächlich genau das sind, wonach sie aussehen.

Der Sonderberater, der Joe Biden wegen des falschen Umgangs mit geheimen Dokumenten untersuchen soll, berichtet, dass die Ermittler “Beweise dafür gefunden haben, dass Präsident Biden nach seiner Vizepräsidentschaft, als er noch Privatmann war, vorsätzlich geheimes Material aufbewahrt und weitergegeben hat”, kommt aber zu dem Schluss, dass “in dieser Angelegenheit keine strafrechtliche Anklage gerechtfertigt ist”.

Normalerweise wäre das für die Regierung und ihre Anhänger ein Grund zum Aufatmen, wenn nicht einer der Gründe für diese Schlussfolgerung darin bestünde, dass der Präsident senil geworden ist.

“Wir haben auch in Betracht gezogen, dass Mr. Biden sich vor Gericht wahrscheinlich als sympathischer, wohlmeinender, älterer Mann mit schlechtem Gedächtnis darstellen würde, wie er es während unserer Befragung getan hat”, schreibt Special Counsel Robert Hur an Generalstaatsanwalt Merrick Garland und sagt: “Mr. Bidens Gedächtnis war erheblich eingeschränkt, sowohl während seiner aufgezeichneten Interviews mit dem Ghostwriter im Jahr 2017 als auch in seinem Interview mit unserem Büro im Jahr 2023. Und seine Kooperation mit unserer Untersuchung … wird wahrscheinlich einige Geschworene davon überzeugen, dass er einen unschuldigen Fehler gemacht und nicht vorsätzlich gehandelt hat – das heißt, mit der Absicht, das Gesetz zu brechen – wie es das Gesetz verlangt.”

Hur berichtet, dass Biden sich in Interviews nicht einmal an so grundlegende Dinge wie die Jahre seiner Amtszeit als Vizepräsident oder den Tod seines Sohnes Beau erinnern konnte. Hur schreibt auch, dass Bidens Gedächtnis zwischen den oben erwähnten aufgezeichneten Interviews von 2017 und den Interviews mit dem Präsidenten im letzten Jahr schlechter geworden sei.

Kurz gesagt, das Gehirn des Präsidenten funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Der “Führer der freien Welt” hat verrostete graue Zellen. Es ist wie Schweizer Käse da drin.

Und es wird tatsächlich immer schlimmer. Während einer Pressekonferenz, in der Biden angeblich der Welt versichern sollte, dass sein Gehirn angesichts der großen Nachrichten einwandfrei funktioniert, bezeichnete der Präsident den Präsidenten Ägyptens als den Präsidenten Mexikos und erstarrte mitten in der Rede, als er erfolglos versuchte, sich daran zu erinnern, woher sein Sohn den Rosenkranz hat, den er trägt. Allein in dieser Woche hat Biden nicht nur einmal, sondern gleich zweimal tote europäische Staatsoberhäupter fälschlicherweise als noch im Amt befindlich bezeichnet.

Falls Sie immer noch dem Irrglauben anhängen, dass es von Bedeutung ist, wer der Präsident der USA ist, sollte die Tatsache, dass ein tatsächlicher, buchstäblicher Demenzkranker dieses Amt nun schon seit drei Jahren innehat, diese Vorstellung ein für alle Mal ausräumen. Das US-Imperium marschiert genauso weiter wie vor Bidens Amtsantritt, vollkommen ungehindert von der Tatsache, dass die Person, die angeblich das Sagen hat, sich in einem Zustand des degenerativen neurologischen freien Falls befindet.

Buchstäblich jeder könnte dieses Amt bekleiden und es würde keinen nennenswerten Unterschied in der Art und Weise machen, wie das US-Imperium geführt wird. Ein Komapatient könnte Präsident sein. Ein Glas Kalamata-Oliven könnte Präsident sein. Das Amt, über das die Amerikaner in dem Glauben abstimmen, dass es positive Veränderungen für ihr Land und ihre Welt bringen könnte, ist nichts weiter als eine Galionsfigur.

Das ist ein kleines Problem für Amerikaner, die bestimmte Aspekte des Verhaltens ihrer Regierung ändern möchten, wie die Unterstützung eines aktiven Völkermordes in Gaza. An wessen Gewissen sollen sie appellieren, wenn die Person, von der ihnen gesagt wurde, dass sie das Sagen hat, es in Wirklichkeit nicht ist? Wen wählen sie, wenn die Leute, die wirklich das Sagen haben, nicht einmal auf dem Stimmzettel stehen?

Biden widerlegt Behauptungen, er könne sich nicht an den Tod seines Sohnes erinnern, indem er den Rosenkranz zeigt, den sein Sohn bekommen hat … und vergessen hat, woher er kommt „Jeden Tag trage ich den Rosenkranz, den er von Unserer Lieben Frau von … bekommen hat.“

Biden refutes claims he didn’t remember when his son died by showing the rosary his son got… and forgot where it came from



“Every day I wear the rosary he got from Our Lady of……” pic.twitter.com/Iofyj5xlBg — johnny maga (@_johnnymaga) February 9, 2024

Die Tatsache, dass der US-Präsident an Demenz erkrankt ist, offenbart die unbequeme Wahrheit, dass das Funktionieren des Imperiums zu wichtig ist, um es in die Hände der Wähler zu legen. Vom Verhalten der US-Regierung hängt von Jahr zu Jahr zu viel Macht ab, als dass man den Wählern ein Mitspracherecht einräumen könnte.

Die weltumspannende Machtstruktur, die um die Vereinigten Staaten herum zentralisiert ist, wird nicht von der offiziell gewählten Regierung dieser Nation geleitet, sondern von nicht gewählten Imperiumsmanagern, die in jeder Regierung ein und aus gehen und eine ständige Präsenz in Regierungsbehörden und regierungsnahen Einrichtungen aufrechterhalten. Diese Imperiumsmanager bilden Allianzen mit Konzernmächten und Arbeitsbeziehungen mit den vielen Nationen, Vermögenswerten und Partnern, die als Mitglieder des unerklärten US-Imperiums fungieren.

Das bedeutet, dass es für die Amerikaner nicht wirklich eine Möglichkeit gibt, sich aus diesem Schlamassel herauszuwählen. Wenn Sie ein Problem mit Völkermord, Militarismus, wirtschaftlicher Ungerechtigkeit, Autoritarismus oder einem anderen entscheidenden Baustein der zentralisierten US-Machtstruktur haben, wird es Ihnen niemals erlaubt sein, diese Dinge durch das offizielle Wahlsystem zu beeinflussen. In den westlichen “Demokratien” wird gewählt, um uns die Illusion von Kontrolle zu geben, so wie man ein Kleinkind mit einem Spielzeuglenkrad spielen lässt, während man Auto fährt, damit es das Gefühl hat, dass es mitmacht.

Machen Sie keinen Fehler: Israel hat die Kontrolle über das Narrativ über Gaza verloren und ist darüber sehr, sehr besorgt. Deswegen unternehmen sie große Schritte wie die folgenden. Lassen Sie sich von niemandem erzählen, dass Ihre Bemühungen, die Kriminalität Israels noch mehr Menschen aufzudecken, keinen Unterschied machen.

Make no mistake: Israel has lost control of the narrative about Gaza, and they are very, very worried about this. That's why they're making big moves like the below. Don't let anyone tell you your efforts to expose Israel's criminality to more people make no difference. https://t.co/CCioIt78AA — Caitlin Johnstone (@caitoz) January 19, 2024

Weird, almost seems like direct action works https://t.co/agxl19TxYR — Remi Kanazi (@Remroum) February 3, 2024

Das bedeutet nicht, dass es keinen Ausweg aus diesem Schlamassel gibt, sondern nur, dass es keinen Ausweg aus diesem Schlamassel gibt, der das Wählen beinhaltet. Wir sehen bereits, wie pro-palästinensische Aktivisten den israelischen Waffenhändlern erhebliche Steine in den Weg legen, und der Druck, die Öffentlichkeit über die Geschehnisse in Gaza aufzuklären und zu informieren, hat dazu geführt, dass Israel die Kontrolle über die Berichterstattung so sehr verloren hat, dass es nun auf verzweifelte Online-Einflussnahmeaktionen zurückgreift. Maßnahmen wie diese können flächendeckend umgesetzt werden, um das Ende der imperialen Machtstruktur herbeizuführen. Wenn sich erst einmal genug Menschen gegen das Imperium wenden, wird es schnell von unmöglich zu möglich, wahrscheinlich zu unvermeidlich, wenn wir die Macht unserer Zahl nutzen, um echte Veränderungen zu erzwingen.

Aber zuerst müssen wir aufhören, all unsere Hoffnungen an das Wahlsystem zu knüpfen. Alle vier Jahre sehen wir, wie die Aufmerksamkeit der Amerikaner in dieses leere Puppenspiel hineingesogen wird, in dem es darum geht, welcher seelenlose Imperiumsmanager vorübergehend das offizielle Aushängeschild an der Rezeption der permanenten imperialen Maschinerie sein soll, und wenn Sie wählen wollen, gehen Sie auf jeden Fall wählen. Aber lassen Sie sich durch dieses performative Ritual nicht von dem eigentlichen Projekt ablenken: unsere Mitmenschen aufzuwecken und einen echten Wandel zu erzwingen.