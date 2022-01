Dr. Robert Malones Rede vor dem Kapitol am 23. Januar 2022

Anmerkung Bastian Barucker: Am 23. Januar 2022 fand eine große Demonstration in Washington, D.C. statt, die sich für eine Abschaffung der coronabedingten Pflichten einsetzte. Auf dieser Veranstaltung sprach unter anderem der mRNA-Architekt Dr. Robert Malone. Er ist einer der bekanntesten Kritiker der us-amerikanischen Corona-Politik und aufgrund seiner Expertise in der Impfstoffherstellung und Überwachung eine bedeutsame Stimme. Folgend lesen Sie die deutsche Übersetzung seiner berührenden Rede vor dem Kapitol in Washington D.C..

Text zum Nachlesen siehe Quelle.