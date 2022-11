Dr. Vernon Coleman zu Covid-19: Wie das historisch größte Verbrechen geschah

Die absichtlich herbeigeführte, gefälschte Pandemie begann Mitte Februar 2020. Ein mathematischer Modellierer namens Ferguson, der am Imperial College in London arbeitete, jagte Millionen von Menschen einen gehörigen Schrecken ein, indem er vorhersagte, dass allein im Vereinigten Königreich 600.000 Menschen sterben könnten. Es war die Rede davon, dass Millionen von Menschen in Großbritannien erkranken würden und dass die Krankenhäuser auf der ganzen Welt von Kranken überschwemmt würden.

Die Medien schürten die Panik, wie immer, und innerhalb weniger Tage stornierten die Menschen ihren Urlaub und kauften in Panik Klopapierrollen, Seife und Brot. Die Briten kaufen in Krisenzeiten immer Klopapierrollen, Seife und Brote. Seltsamerweise schienen die Leute, die am meisten Klopapierrollen kauften, keine Lebensmittel zu kaufen, obwohl man meinen könnte, dass es ohne letztere keinen großen Bedarf an ersteren gegeben hätte.

Der Aktienmarkt erlitt einen Nervenzusammenbruch und brach in einer Ecke zusammen, wie es in solchen Zeiten immer der Fall ist, und der Kerl namens Ferguson wurde überall interviewt und zitiert, um seine düsteren Vorhersagen zu verbreiten.

Damals, im Februar 2020, war ich verwundert über die Aufregung, die um etwas gemacht wurde, das mir nicht giftiger als die Grippe zu sein schien. Damals, im Februar 2020, sagte ich, dass ich dachte, der Schwindel könnte Teil eines Plans zur Einführung einer Pflichtimpfung sein.

Als ich mir die verfügbaren Zahlen ansah, war mir sofort klar, dass da etwas nicht stimmte. Auf www.vernoncoleman.com äußerte ich meine Zweifel und wies darauf hin, dass es laut WHO nicht ungewöhnlich ist, dass in einer einzigen Saison 650.000 Menschen an Grippe sterben.

Ich machte mich auf die Suche nach einem versteckten Plan und fand mehrere.

Am 28. Februar schlug ich vor, dass das Virus dazu benutzt werden könnte, unnötige Reisen zu verhindern und Öl für wichtigere Dinge wie Limousinen und Kampfjets des Premierministers zu sparen oder Prinz Charles zu Klimatreffen zu fliegen, oder um uns für eine Zwangsimpfung zu erweichen.

Am 2. März wies ich darauf hin, dass die angeführten Sterblichkeitszahlen falsch sind, weil die Behörden nur die erkrankten und im Krankenhaus befindlichen Personen erfassen. Sie zählten nicht die Tausenden von Menschen, die die Krankheit hatten, aber nur leichte Symptome aufwiesen. Ich wies darauf hin, dass die Sterblichkeitsrate 0,1 % beträgt, wenn 1.000 Menschen mit der Grippe zum Arzt gehen und ein Patient stirbt, während die Sterblichkeitsrate 0,01 % beträgt, wenn weitere 9.000 Menschen die Grippe haben, aber nicht zum Arzt gehen.

Ich sagte voraus, dass die Regierungen die Krise nutzen würden, um eine bargeldlose Gesellschaft zu schaffen und alte Menschen loszuwerden.

Das Ganze erinnerte mich ein wenig an die übertriebene AIDS-Angst, als die British Medical Association uns warnte, dass bis zum Jahr 2000 alle Menschen davon betroffen sein würden.

Am 3. März 2020 warnte ich erneut davor, dass eine Zwangsimpfung kommen würde. Die Panik wuchs, und man sah Menschen mit Plastikboxen auf dem Kopf herumlaufen. Im Vereinigten Königreich wurde das Coronavirus zu einer meldepflichtigen Krankheit erklärt.

Innerhalb weniger Tage warnten Ärzte überall, dass alte Menschen dem Tod überlassen werden müssten, weil das Virus Millionen von Menschen töten würde, und dass jedes Krankenhausbett für junge Coronavirus-Patienten gebraucht werden würde. Am 7. März berichtete ich, dass die Menschen bei der Aussicht, dass alte Menschen in großer Zahl sterben würden, jubeln würden. Das wird Krankenhausbetten frei machen“, sagte ein Kommentator.

Am 14. März war ich unter den Ärzten immer noch ziemlich allein mit meiner Behauptung, dass das Coronavirus uns nicht alle umbringen wird. Ich fühlte mich an die Vogelgrippe und die Schweinegrippe erinnert. Damals hatte ich die Schreckensmeldungen über diese beiden Krankheiten abgetan, aber die Behörden hatten dramatische Behauptungen aufgestellt. Die WHO hatte behauptet, dass die Vogelgrippe bis zu 150 Millionen Menschen töten würde. Ich sagte, das sei Unsinn. Am Ende starben weniger als 500 Menschen an der Vogelgrippe. Die britische Regierung behauptete, dass die Schweinegrippe im Jahr 2009 65.000 Menschen töten würde, und gab 500 Millionen Pfund für Medikamente aus, die dann weggeworfen werden mussten. Die Gesamtzahl der Todesopfer lag auch hier unter 500. Erst etwas später entdeckte ich, dass diese völlig ungenauen Vorhersagen von Professor Ferguson vom Imperial College in London gemacht worden waren – einer Hochschule mit finanziellen Verbindungen zur impfbegeisterten Bill und Melinda Gates Foundation. Ferguson hatte auch absurd ungenaue Vorhersagen über den Rinderwahnsinn gemacht – er sagte voraus, dass bis zu 150.000 Menschen sterben könnten, aber es waren nur 177. Und es war das Imperial College, das schreckliche Vorhersagen über die Maul- und Klauenseuche machte. Fergusons Vorhersagen, die später als äußerst fehlerhaft bezeichnet wurden, führten dazu, dass sechs Millionen Tiere unnötigerweise getötet wurden und das Vereinigte Königreich 10 Milliarden Pfund kosteten.

Obwohl die Regierungen des Vereinigten Königreichs und der USA sowie eines Großteils der übrigen Welt all dies wussten, hörten sie auf Fergusons Vorhersagen, nahmen sie begeistert an und führten Abriegelungen und antisoziale Distanzierungen ein.

Damals war klar, dass die Regierungen besser daran getan hätten, Ferguson und sein Team am Imperial College zu ignorieren und stattdessen den Rat von Bob dem Baumeister oder Postmann Pat anzunehmen. Die Welt wäre ein besserer, sicherer Ort gewesen, aber möglicherweise ein weniger profitabler für die Impfstoffunternehmen.

Aus Wut über die Art und Weise, wie die Menschen durch eine Krankheit in Angst und Schrecken versetzt wurden, die eindeutig nicht tödlicher war als die Grippe, habe ich am 18. März ein Video für YouTube hochgeladen. Ich nannte es ‚Coronavirus-Schreck: The Hoax of the Century“. Das Video wurde von YouTube und viel später auch von BrandNewTube entfernt, nachdem diese Plattform gehackt worden war. Es wurde gerettet und Sie können es jetzt HIER ansehen.

Ich bin im Laufe der Jahre viel beschimpft worden, hauptsächlich von Leuten, die von Arzneimittelherstellern angeheuert wurden, aber dieses Mal war der Missbrauch phänomenal, vorsätzlich und kaltblütig, und ich wurde zum Gegenstand einer höhnischen, verleumderischen Verleumdungskampagne.

Ich machte weiter Videos, weil ich es nicht mag, von beleidigenden Schlägern schikaniert zu werden, weil es eindeutig zu spät war, damit aufzuhören, aber vor allem, weil ich immer noch wütend war über all die Lügen, die erzählt wurden, und über die Menschen, die unnötig aufgebracht wurden.

Am 19. März beschlossen die Gesundheitsbehörden des Vereinigten Königreichs und der Beratende Ausschuss für gefährliche Krankheitserreger, dass die neue Krankheit nicht mehr als „Infektionskrankheit mit hohem Risiko“ eingestuft werden sollte. Das Coronavirus wurde auf Grippe-Niveau herabgestuft.

Einige Tage nach dieser folgenschweren Entscheidung (die von der Mainstream-Presse ignoriert wurde) verhängte die britische Regierung Abriegelungsmaßnahmen und brachte das repressivste Gesetz in der Geschichte des britischen Parlaments ein. Das 358 Seiten lange Notstandsgesetz verwandelte Großbritannien in einen totalitären Staat und verlieh der Regierung und der Polizei nie dagewesene Befugnisse. Öffentliche Versammlungen und Wahlen wurden verboten, und es gab neue Befugnisse in Bezug auf „Beschränkungen der Verwendung und Weitergabe von Informationen“.

Seltsamerweise, ja unerklärlicherweise, geschah in der ganzen Welt das Gleiche.

Nach Fergusons Anleitung führten die Regierungen Abriegelungen und antisoziale Maßnahmen ein, sagten älteren Menschen, sie müssten im Haus bleiben, schickten Tausende von älteren Menschen aus Krankenhäusern in Pflegeheime und sagten Operationen und andere Verfahren für Millionen von Krebspatienten ab.

Die Krankheit erwies sich insofern als einzigartig, als die Ärzte in der Lage zu sein schienen, eine Diagnose zu stellen, ohne Tests durchzuführen oder in einigen Fällen, ohne ihre Patienten überhaupt zu sehen. Die Liste der Symptome, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht wurden, wurde immer länger, und offiziell hieß es, dass jeder, der hustete oder nieste, erkrankt war. Tausende von Patienten wurden in Pflegeheime geschickt, um die Krankenhäuser leer zu halten, damit die Krankenschwestern tanzen lernen und ihr Klatschen üben konnten. Im Vereinigten Königreich waren die Ärzte so gut in der Lage, das Coronavirus zu diagnostizieren, dass das Land bald an der Spitze der Weltrangliste der Todesfälle durch das Coronavirus stand. Bereits im März 2020 hatte ich darauf hingewiesen, dass jeder, der nicht tatsächlich von Einschusslöchern durchlöchert war, als Covid-19-Toter eingestuft wurde und dass die Zahl der Toten übertrieben war. Ich wusste nicht, dass sogar die Leichen mit Einschusslöchern als Covid-19-Tote aufgeführt wurden. Jeder, der jemals an Covid-19 erkrankt war, wurde als daran gestorben bezeichnet, selbst wenn er von einem Bus überfahren oder von einem verrückten Politiker zu Tode gehackt wurde. Offiziell war es unmöglich, sich von dieser Krankheit zu erholen.

Am 30. März 2020 sagte ich voraus, dass die Abriegelungen 100.000 bis 250.000 Menschen in Großbritannien töten würden. Ich sagte voraus, dass im Ergebnis weit mehr Menschen durch die Abriegelungsmaßnahmen getötet werden würden als an dem Virus sterben würden.

Tragischerweise hat die britische Regierung nun zugegeben, dass sich auch diese Vorhersage als richtig erwiesen hat. Und in den nächsten Jahren wird die Zahl der Todesfälle infolge der Schließung von Krankenhausabteilungen auf ein unvorstellbares Niveau ansteigen. Selbstmorde werden, wie von mir vorhergesagt, in die Höhe schnellen. Genau das Gleiche ist in anderen Ländern geschehen. Dies ist ein weltweites Verbrechen.

Dazu kommt noch die Zahl derer, die durch Armut sterben werden, weil die Arbeitslosigkeit in ungeahnte Höhen steigt. Auch dies habe ich bereits im März 2020 vorausgesagt.

In der Zwischenzeit haben die eigenen Zahlen der britischen Regierung bewiesen, dass die Zahl der Menschen, die an Covid-19 starben, geringer war als die Zahl derer, die regelmäßig an Grippe sterben.

Mein Video mit dem Titel „Endgültiger, unwiderlegbarer Beweis, dass die Covid-19-Pandemie nie existierte“ erschien am 19. April 2021. Das Video wurde von YouTube verbannt und von BrandNewTube gehackt, aber dank unseres äußerst brillanten IT-Spezialisten ist es jetzt HIER verfügbar.

Die Sterblichkeitsraten von Covid-19 und der Grippe sind so ziemlich identisch. Die Gesamtzahl der Menschen, die angeblich an dem Coronavirus gestorben sind, ist stark übertrieben. Und zum ersten Mal in der Geschichte haben die Regierungen dem medizinischen und pflegerischen Personal verboten, die offizielle Politik zu diskutieren oder infrage zu stellen.

Aus den Zahlen der Regierung geht hervor, dass die gewöhnliche Grippe eine Milliarde Menschen pro Jahr betreffen kann. Und die offiziellen Beweise zeigen, dass das Covid-19-Virus weniger ansteckend ist als die Grippe. Die Gesamtzahl der weltweiten Todesfälle durch das Coronavirus ist weit, weit geringer als die 650.000, die in einer einzigen Saison an der Grippe sterben können. (Es sind auch weit weniger als die 1,5 Millionen, die in einem einzigen Jahr an Tuberkulose sterben können – ebenfalls eine Infektionskrankheit.)

Mitte Juli 2020 wurde uns mitgeteilt, dass Covid-19 offenbar über nie dagewesene Kräfte verfügt.

Wenn man sich eine Krankheit einfängt, wird man normalerweise immun. Bei Covid-19 schien das nicht der Fall zu sein. Es wurde bekannt gegeben, dass die Immunität gegen Covid-19 auf mysteriöse Weise nach ein paar Monaten verschwindet.

Man sagte uns, wir müssten uns wiederholt impfen lassen – vielleicht viermal pro Jahr.

Im Juli 2020 berichtete ich, dass die britische Regierung sich bereit erklärt hatte, 190 Millionen Dosen Impfstoff für eine Bevölkerung zu kaufen, die weniger als ein Drittel dieser Menge ausmacht. Ich sagte voraus, dass die Aktien der Impfstoffhersteller in die Höhe schnellen würden.

Die Vorschriften, die eingeführt wurden, waren unsagbar dumm, unverständlich und nicht zu rechtfertigen. Die ganze Welt schien von Menschen regiert zu werden, denen mindestens ein Sandwich und eine Flasche Sprudel zu wenig für ein Picknick waren. Man konnte in eine Kneipe gehen, aber nicht auf eine Bowlingbahn. Man konnte sich die Haare dauerwellen lassen und die Nägel lackieren, aber die Physiotherapieabteilungen waren noch geschlossen. Die Idee war, die Menschen verwirrt, unglücklich und verdammt nahe am Selbstmord zu halten, und das hat hervorragend funktioniert.

Die Forscher behaupteten dann, dass ein Hautausschlag ein weiteres Anzeichen für Covid-19 sei. Offenbar haben 8,8 % der Patienten mit einem positiven Covid-19-Test auch einen Hautausschlag. Niemand in der Regierung kam auf die Idee, dass die Hautausschläge wahrscheinlich durch die verdammte Desinfektionsflüssigkeit verursacht wurden, die jeder in absurden Mengen verwenden musste.

Vor zweieinhalb Jahren schrieb ich, dass wir in einem fabrizierten Albtraum lebten.

Ich sagte, dass es sich entweder um die unwahrscheinlichste, schlecht gemanagte Epidemie in der Geschichte der Welt handelt oder, wie ich es in meinem Video vom 18. März beschrieb, um den Schwindel des Jahrhunderts. (Um mein am 18. März 2020 veröffentlichtes Video anzusehen, klicken Sie HIER).

So oder so müssen wir alle am Entscheidungsprozess Beteiligten verhaften.

