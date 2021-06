Dringender offener Brief: Ärzte in Singapur rufen dazu auf, die Covid-Impfung von Teenagern zu STOPPEN

Eine Gruppe von Medizinern hat einen „dringenden offenen Brief“ an Singapurs Expertenkomitee für die Covid-19-Impfung verfasst, in dem sie fordern, die Impfung von Jugendlichen einzustellen, bis die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC geklärt hat, warum ein Teenager, der die Impfung erhalten hat, gestorben ist.

Der Brief, der im Namen vieler besorgter Kinderärzte, Hausärzte, Spezialisten, Chirurgen und Allgemeinmediziner“ geschrieben und von einer Reihe von Medizinern aus Singapur unterzeichnet wurde, wurde am Samstag auf Facebook veröffentlicht. Seine Autoren forderten die Behörden auf, „eine kurze Verzögerung“ bei der Impfung von Jugendlichen mit Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) Jabs im Hinblick auf den jüngsten Vorfall in den USA zu betrachten.

Anfang dieser Woche hatten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eine Untersuchung zum Tod eines 13-Jährigen aus Saginaw, Michigan, eingeleitet, der drei Tage nach der zweiten Impfung mit einem nicht näher benannten Coronavirus-Impfstoff eingetreten war.

Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson haben in den USA eine Notfallzulassung erhalten, und alle drei sind auch in Singapur im Einsatz.

Die Mediziner, die den Brief unterschrieben haben, argumentieren, dass der CDC ein paar Wochen gegeben werden sollten, um robuste und überzeugende Daten“ über den Tod des Teenagers und die Möglichkeit eines Zusammenhangs mit der Impfung zu produzieren. Sie bestehen darauf, dass die Angelegenheit dringend ist, weil Singapur „eines der aggressivsten“ mRNA-Programme der Welt verfolgt, bei dem mindestens 200’000 Teenager geimpft werden sollen.

„Sicherlich wollen wir keine weiteren vermuteten impfstoffbedingten Todesfälle bei jungen Menschen in der Blüte ihres Lebens sehen“, heißt es in dem Brief.

Da sich die Besorgnis ausbreitet, haben Eltern aus Singapur auch eine Petition gestartet, in der sie die Behörden des Inselstaates auffordern, die Impfung der unter 30-Jährigen, insbesondere der Schulkinder im Alter von 12 bis 15 Jahren, auszusetzen, bis die Untersuchung der CDC abgeschlossen ist. Sie wurde bisher von etwa 2000 Menschen unterzeichnet.

Am Sonntag bestätigte der Expertenausschuss für die Covid-19-Impfung, dass er den Brief der Mediziner zur Kenntnis genommen hat. Die Behörden haben versichert, dass sie lokale und globale Daten genau beobachten, um ihre Empfehlungen auf dem neuesten Stand zu halten. Im Moment sei die Einschätzung, dass der Nutzen der Covid-19-Impfung die Risiken des Virus überwiege, so das Gremium.

Das Gremium rät, die Impfung von Jugendlichen fortzusetzen, fügt aber hinzu, dass sie vorsichtshalber eine Woche lang nach der zweiten Impfung intensive körperliche Aktivitäten vermeiden und bei gesundheitlichen Komplikationen einen Arzt aufsuchen sollten.

Die Impfung ist in Singapur in vollem Gange, wo bereits über zwei Millionen der 5,7 Millionen Einwohner beide Impfungen erhalten haben. Der Stadtstaat hat sich zum Ziel gesetzt, zwei Drittel seiner Bevölkerung vollständig zu impfen, und kündigte gleichzeitig an, seine Strategie im Umgang mit dem Virus radikal zu ändern. Eine Gruppe von singapurischen Ministern hat in einem Leitartikel für die Straits Times erklärt, dass der Plan ist, Reiseverbote aufzuheben und „normal mit [Covid-19] in unserer Mitte zu leben“, während das Virus weiter mutiert.

„Wir können es nicht ausrotten, aber wir können die Pandemie in etwas viel weniger Bedrohliches verwandeln, wie die Grippe oder Windpocken, und mit unserem Leben weitermachen“, argumentierten die Beamten.