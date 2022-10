Drohnen. Tod und Daten.

Präambel.

Wir alle sind mit den Drohnen und UAVs vertraut, die in den letzten Jahren von den USA eingesetzt wurden und im Nahen Osten und anderswo Tod und Elend verursacht haben, aber die aktuellen Feindseligkeiten in der Ukraine haben den Wert kleinerer Flugzeuge hervorgehoben und eine neue Form der Kriegsführung ins Leben gerufen. In diesem Artikel wird untersucht, was diese neuen Drohnen sind und wie sie sich sowohl auf diesen Konflikt als auch auf die Kriegsführung im Allgemeinen auswirken werden.

Ein ganzes Zeitalter zurück.

Wenn wir die Entwicklung und den Einsatz dieser kleinen Fluggeräte im letzten Jahrzehnt betrachten, können wir eine Reihe von Parallelen zwischen ihnen und dem Aufkommen der Luftfahrt selbst vor etwas mehr als einem Jahrhundert ziehen.

Vor Beginn des Ersten Weltkriegs waren Flugzeuge für die meisten nur eine Neuheit, und nur wenige wussten, ihr Potenzial als Kriegswaffe zu schätzen. In den Augen der Vorkriegsöffentlichkeit galten sie eher als Spielzeug der Reichen, das von Exzentrikern geflogen wurde, denn als etwas wirklich Nützliches. Vier Jahre später jedoch sah eine veränderte Welt die Flugzeuge und ihre Piloten in einem ganz anderen Licht, und die militärische Führung begann, das volle Potenzial der Luftfahrt anzuerkennen.

Ein Jahrhundert später.

Genau ein Jahrhundert nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs wütete der Konflikt in Osteuropa. Zu dieser Zeit wurden kleine Drohnen und ferngesteuerte Quadrocopter von der Öffentlichkeit, genau wie Flugzeuge einhundert Jahre zuvor, bestenfalls als Amazon-Liefergeräte und schlimmstenfalls als Spielzeug zum Quälen von Haustieren angesehen.

Aus militärischer Sicht sorgten westliche Regierungen dafür, dass kleine Drohnen eine immer größere Rolle in militärischen Angelegenheiten spielten, obwohl die ukrainische Armee größtenteils mit veralteten Geräten aus der Sowjet-Ära ausgestattet ist. Diese kleinen, in Massenproduktion hergestellten Fluggeräte haben zwar nur eine Reichweite von etwa zehn Meilen, doch die rasanten Fortschritte in der Technologie haben dafür gesorgt, dass sie in bestimmten militärischen Anwendungen sehr nützlich sind. Der Einsatz von Drohnen in Kiew ist wahrscheinlich das beste Beispiel für den Horrorangriff, bei dem 2021 ein fünfjähriges Kind ums Leben kam, doch auch bei anderen Operationen wurden sie aus verschiedenen Gründen, die näher untersucht werden müssen, immer häufiger eingesetzt.

Schnelles Abheben.

Um die wachsende Bedeutung zu verstehen, die ihnen zukommt, müssen wir wissen, wie sie funktionieren, um zu verstehen, warum sie ihre neu entdeckten Aufgaben so gut erfüllen. In diesem Artikel geht es weder um „Wegwerf“-Flugzeuge wie die Geran-2 noch um größere Maschinen wie die Reaper-Drohnen, sondern um Geräte, die heute in Fernost in Massenproduktion hergestellt werden und für den Rest der Welt über den Versandhandel erhältlich sind.

Dabei handelt es sich ausnahmslos um batteriebetriebene Drehflügler, und erst die Fortschritte der Lithium-Ionen-Batterietechnologie in den letzten Jahren haben Drohnen für militärische Anwendungen interessant gemacht. Hinzu kommen weitere Entwicklungen in Bezug auf GPS (oder das entsprechende russische GLONASS-System), Kameras und das Zubehör, das an ihnen angebracht werden kann, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Fortschritte wurden auch bei den bürstenlosen Motoren erzielt, die für mehr Leistung und Effizienz sorgen, was für die Aufgaben, mit denen diese kleinen Flugzeuge jetzt betraut werden, entscheidend ist. Andere Funktionen wie „Rückkehr zum Heimatort“ bedeuten, dass das Fluggerät nach Erfüllung eines Auftrags zu einem bestimmten Punkt zurückkehrt, ohne dass weitere Eingaben des Bedieners erforderlich sind.

Nützliche UAVS.

Es sieht vielleicht nicht so aus, aber der chinesische Hersteller DJI steht wegen der Effektivität von kleinen Drohnen wie diesen unter Beschuss aus Washington.

Diese Technologie hat sich durchgesetzt, und je nach Gerät können die Ergebnisse verblüffend sein, wenn man bedenkt, dass kleine Drohnen erst in jüngster Vergangenheit alltäglich wurden. Die meisten Drohnen, die heute auf dem Markt sind, haben das typische Quadcopter-Layout, bei dem vier Rotoren das Fluggerät tragen, bewegen und manövrieren. Ein typisches Modell wiegt weniger als ein Pfund, kann bis zu acht Unzen tragen und hat eine Reichweite von vier Meilen, während es etwa eine halbe Stunde in der Luft bleiben kann. Sie können auf dem freien Markt für weniger als fünfhundert Dollar gekauft werden. Sie sind nicht nur ideal, um kleine Munition und Granaten auf ahnungslose Feinde abzuwerfen, sondern können mit ihren Bordkameras auch eine Fülle von Informationen in Echtzeit an ihre Bediener und dann an die Befehlshaber weiterleiten. Dies ist für die russischen Streitkräfte von unschätzbarem Wert, denn so können sie den Artilleriebeschuss auf Null reduzieren und ihre Strategie an die Entwicklung der Situation anpassen.

Schwergewichtige Hubschrauber.

Größere Drohnen wie diese können alles Mögliche transportieren, von Rationen bis zu Raketen, je nach Aufgabe.

Eine andere Form von Drohnen, die beim Militär immer beliebter wird, sind die größeren „Oktokopter“ mit acht Rotoren, die nützliche Materialmengen über kurze Entfernungen zur Unterstützung von Bodenoperationen transportieren können. Ihre Reichweite und Autonomie ist deutlich geringer als die ihrer kleineren Gegenstücke, doch mit einer Tragfähigkeit von oft mehr als hundert Pfund sind die Militärs derzeit der Meinung, dass diese Form des Transports in bestimmten Gefechten einen entscheidenden Vorteil bieten könnte. Wie bei allen Flugzeugen gilt jedoch auch hier, dass ihre Effektivität nur so gut sein kann wie ihre Bediener, und wir müssen uns nun ansehen, wer diese neuen Kriegswaffen steuert.

Drohnenpiloten.

Genau wie die Flieger des Ersten Weltkriegs haben die meisten Drohnenpiloten keine formale Ausbildung, und das aus gutem Grund. Diese Maschinen werden in erster Linie von der Allgemeinheit genutzt und sind von Anfang an so konzipiert worden, dass sie kinderleicht zu bedienen sind. Diese Fluggeräte sind buchstäblich „plug and play“, d. h. jeder Soldat kann die Steuerung übernehmen und hat eine echte Chance, sie zu fliegen. Da es inzwischen spezielle Militäreinheiten gibt, die mit der Bedienung dieser Flugzeuge betraut sind, kann man mit ein paar Stunden Erfahrung aus den Stiefeln auf dem Boden eine Waffe in der Luft machen, und zahllose Einsätze täglich zeugen von der Kompetenz, die man schnell erwerben kann.

Klein und überschaubar.

Einer der großen Vorteile dieser Maschinen ist ihr Gewicht, und da sie so leicht und tragbar sind, können sie bei Bedarf in einem Rucksack zum Einsatzort getragen werden. Da sie außerdem senkrecht starten können, ist vor ihrem Einsatz, sofern sie nicht in bewaldeten Gebieten eingesetzt werden, nur eine geringe oder gar keine Vorbereitung erforderlich. Dies ermöglicht ein rasantes und einfaches Einsetzen und eine ebenso einfache Bergung.

Zusammenfassung.

Drohnen sind zwar nicht die Revolution, die die militärische Luftfahrt vor einem Jahrhundert darstellte, aber sie sind eine Innovation, die heute auf dem Schlachtfeld eine große Wirkung entfaltet. Sie sind billig in der Anschaffung, einfach zu fliegen und erfordern keine Infrastruktur oder Vorbereitung für den Betrieb. Durch die Zerstörung und die Fülle an Informationen, die sie liefern, sind sie in militärischen Gefechten buchstäblich Gold wert.

Sowohl die Russen als auch die Ukrainer (mit großer Hilfe der NATO) machen zunehmend Gebrauch von diesen neuen Wunderwaffen, doch es bleibt abzuwarten, wie sie sich entwickeln und damit den Verlauf der Kriegsführung in der Zukunft verändern werden…