“Du packst dein Haus auf den Rücken und ziehst um”: ein Palästinenser spricht über die Flucht aus Rafah

Bei ihrer sechsten Umsiedlung wird sich die Familie eines pensionierten Angestellten des öffentlichen Dienstes aufteilen – die Frauen in eine Wohnung in Deir al-Balah und er und seine Jungen in ein Zelt an der Küste von Gaza. Er nennt das Arrangement “bürgerlich” und sagt, dass andere kein Geld für Reisen, ein Zelt oder Essen haben

Amira Hass

“Die ganze Räumung von Rafah ging zu schnell. Alle lachen uns aus – die USA, die fünf Monate lang gesagt haben, dass sie eine Bodenoperation in Rafah ablehnen; Ägypten, das gesagt hat, das sei inakzeptabel. Am Ende macht Israel, was es will, und dann merken wir, dass weder die USA noch Ägypten wirklich etwas dagegen haben. Sie wollen Israel nichts aufzwingen. Es ist alles nur Gerede.

“Wir sind jetzt in Tel al-Sultan”, fuhr er fort und bezog sich auf ein Flüchtlingsviertel westlich von Rafah, nahe der Küste des Gazastreifens. “Wir wohnen bei der Schwester meiner Frau, nachdem wir zwei Tage im Flüchtlingslager Shabura verbracht haben. Man nimmt uns freundlich auf, aber es ist schwer, auf so engem Raum mit 14 Personen in einer nicht sehr großen Wohnung zu leben, selbst wenn es Verwandte sind.

“Jetzt organisieren wir eine sechste Umsiedlung. Dieses Mal werden wir uns aufteilen. Zwei meiner Brüder sind in einen anderen Teil des zentralen Gazastreifens gezogen, in eine Wohnung, die sie von jemandem gemietet haben. Die Frauen der Familie werden in eine Wohnung in Deir al-Balah ziehen, die jemandem aus der Familie meiner Frau gehört. Ich und die Jungen werden in einem Zelt an der Küste leben.

“Es ist ein bürgerliches Arrangement [er lacht]. Wir sind bürgerliche Vertriebene, wusstest du das nicht?” Sie ist Lehrerin, er ist pensionierter Beamter.

“Wir haben die Möglichkeit, uns aufzuteilen, zwischen einer Wohnung und einem Zelt zu wählen. Es gibt aber auch Leute, die es vorziehen, dass die ganze Familie zusammenbleibt, so dass immer jemand im Zelt ist, damit niemand etwas daraus stiehlt.

“Ich habe ein Zelt für 3.500 Schekel [950 Dollar] gekauft. Das ist ein Anstieg von 1.500. Es gab Zeiten, in denen alle möglichen Hilfsorganisationen Zelte verteilten. Auch ich habe Menschen geholfen, Zelte zu kaufen, als wir noch im Haus meines Bruders wohnten und das Gefühl hatten, dass unsere Situation relativ stabil war. Abgesehen von den Bomben- und Granatenangriffen und dem Drohnenlärm, der uns in den Wahnsinn trieb, konnten wir eine Art emotionales Gleichgewicht aufrechterhalten.

“Das Problem ist, dass es nicht klar ist, wie die Zelte verteilt werden. Es ist immer ein Durcheinander, und die Kriterien sind nicht klar. Am Ende kommen immer wieder Zelte auf den Markt, und die Preise steigen und fallen, je nachdem, ob es gerade viele Vertriebene gibt, die wieder entwurzelt werden, oder weniger. Und es gibt immer Menschen, die es nicht schaffen, ein Zelt von den Hilfsorganisationen zu bekommen.

“Nehmt uns nicht als Beispiel. Es gibt Menschen, die kein Geld für einen Esel oder ein Auto haben, um nach al-Mawasi zu ziehen”, dem Küstenstreifen, den Israel als humanitäre Schutzzone bezeichnet. “Sie haben auch kein Geld für ein Zelt oder Geld für Lebensmittel. Also bleiben sie, wo sie waren. Von Rafah nach Deir al-Balah bis zur Stadt Zawaida ist die ganze Straße voller Zelte. Es gibt keinen Platz, wo man seine Füße abstellen kann.

“Mein Bruder – ihr wisst ja, wie er ist; er hat goldene Hände – organisiert jetzt Dinge für unser Zelt, so wie er sein eigenes Zelt und das unserer Freunde organisiert hat, damit es Strom [durch Solarzellen], Wasser [ein Wassertank und eine Leitung], eine Dusche und eine Toilette [außerhalb des Zeltes] und auch eine Senkgrube hat, so wie wir es früher in den Flüchtlingslagern hatten, bevor es ein Abwassersystem gab. Es ist eine Grube, die man abdeckt. Manche Leute legen Reifen in die Grube und füllen sie mit Sand aus, damit das Wasser einsickert. Aber es gibt auch Menschen – also solche, die nicht so ‘bürgerlich’ sind wie wir – für die ein Zelt ein Stück Stoff ist, in dem man sich verstecken und ein bisschen Privatsphäre haben kann, und sonst nichts.

“Wir haben sogar einen Ventilator in unserem Zelt. Ich sagte doch, wir sind spießig [er lacht]. Von Vertreibung zu Vertreibung nehmen die Menschen mehr Dinge von zu Hause mit. Wir haben aus jeder Vertreibung etwas gelernt.

“Man packt sein Haus auf den Rücken und zieht um. Einfach so. Jetzt gibt es Leute, die den Kühlschrank und den Wassertank mitnehmen. Oder sie demontieren alles, was sie aus dem Haus holen können – zum Teil, damit es nicht gestohlen wird, zum Teil, damit es nicht zerstört wird, wenn Israel es bombardiert – oder sie nehmen mit, was sie bei früheren Vertreibungen gekauft haben. Denn natürlich ist kein Geld da, um alle zwei Monate einen Kühlschrank zu kaufen.

“Jeder, der sie hat, nimmt Solarzellen und Batterien mit. In den letzten Monaten haben mehrere Organisationen Solarenergiesysteme nach Gaza gebracht. In jedem Viertel wird ein Solarsystem installiert, mit dem Handys aufgeladen werden können. Jetzt sind die Dinge besser organisiert als am Anfang. Ich schreibe nicht mehr auf meinem Computer, sondern nur noch auf meinem Telefon. Daran habe ich mich gewöhnt.

“Wir hätten in eine leere Wohnung in Khan Yunis ziehen können, die Leuten gehört, die wir kennen. Aber es stellte sich heraus, dass es dort kein Wasser gab und nur Ruinen in der Umgebung stehen und nur wenige Menschen dort leben, was auch etwas beängstigend ist. Kein Wasser zu haben, ist das größte Problem, vor allem, weil es Sommer ist und die große Hitze beginnt. Die Menschen sind bereit, im Freien zu schlafen, solange sie irgendwo in der Nähe einer Wasserversorgung und einer Toilette mit Wasser sind.

“Die Fliegen und Moskitos haben sich aufgrund der Hitze, des Mülls und der Abwässer in den Straßen vervielfacht und sind in Schwärmen hier. Fliegen am Tag, Mücken in der Nacht. Es gibt kein Entkommen vor ihnen. Schrecklich lästig. Hier in Tel al-Sultan hingegen ist der Beschuss weit weg. Wir hören sie nicht, oder nur ein schwaches Geräusch aus der Ferne. Das ist eine kleine Erleichterung. Man kann sogar die Vögel hören.

“Wir haben uns einen Platz in al-Mawasi in Khan Yunis organisiert. Wir werden in einigen Zelten der Familie und in Bureir (dem Ursprungsdorf, das 1948 entvölkert wurde und auf dessen Land sich heute der Kibbuz Bror Hayil befindet – A.H.) untergebracht. In dieser Runde der Vertreibung ziehen es die Menschen vor, zurückzukehren und einen Platz für Verwandte und Nachbarn aus dem Flüchtlingslager zu organisieren, die in der Regel aus demselben Herkunftsdorf stammen.

“Ich gehe davon aus, dass die Menschen, die aus anderen Dörfern von 1948 stammen, sich auf die gleiche Weise organisieren. Die Erfahrung, ein Haus mit Vertriebenen zu teilen, die nicht mit einem verwandt sind oder nicht aus dem eigenen Dorf stammen, ist sehr schwierig. Darüber wird wenig geschrieben oder öffentlich gesagt, aber es hat zu vielen Spannungen und Streitigkeiten geführt. In Rafah gab es viele Beschwerden über die Vertriebenen, die aus dem Norden kamen. Es ist nicht so, dass es innerhalb der Familie oder des Herkunftsdorfes keine Spannungen und Streitigkeiten gäbe, aber es gibt Möglichkeiten, sie logisch zu lösen.

“Es ist schwer, nicht im eigenen Haus zu leben, sondern im Haus der anderen, auch wenn es Verwandte sind, auch wenn es ein Vater oder Bruder ist. Du verlierst etwas von deiner Menschlichkeit. Man kann nicht mehr laut reden, man kann sich nicht mehr streiten. Keiner verhält sich mehr wie früher. Jeder täuscht etwas vor, ist berechnend, unnatürlich. Manchmal gibt es egoistische Menschen, die tun, was sie wollen, und man muss schweigen.

“Was die Nerven zusätzlich strapaziert, ist, dass es keine Zigaretten gibt. Du freust dich, ich weiß. Ich versuche, aufzuhören, aber es ist schwer. Vor zwei oder drei Tagen hörten wir, dass sie mit den anderen Gütern aus dem Westjordanland auch Zigaretten einführen oder einführen lassen würden. Dabei handelte es sich nicht um humanitäre Hilfe, sondern um Waren, die unsere Händler im Westjordanland kaufen.

“Aber nach dem, was ich auf dem Markt gesehen habe, waren die Waren, die am Mittwoch reingekommen sind, israelische Produkte, wie die Früchte, die reingebracht wurden – Trauben, Avocados, Pfirsiche. Ihre Extremisten haben diese Konvois angegriffen und die Lebensmittel verbrannt. Was für ein Staat Sie sind, was für ein Staat. Aber Israel hat die Konvois in den letzten zwei Tagen nur wegen der Sitzung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag kommen lassen. Sein Spiel ist klar, denn in letzter Zeit gab es keine Hilfslieferungen.

“Wir wissen nicht, wohin wir deportiert werden, wenn die Israelis beschließen, auch in Tel al-Sultan und al-Mawasi einzumarschieren. Seit fast acht Monaten leben wir mit der schrecklichen Angst, mit der Unfähigkeit, unsere Kinder und unsere Frau zu schützen. Mit dem Wissen, dass das Haus, das wir verlassen haben, zerstört wurde und vielleicht auch das Haus meines Bruders, das wir letzte Woche verlassen haben, zerstört wird. Oder das Haus meiner Tochter in Gaza.

“Ich spreche ganz normal mit Ihnen, sagen Sie. Die materielle Not ist nichts im Vergleich zu der seelischen Not. Die inneren Gefühle sind schwer zu beschreiben. Diese ständige Rache der Israelis, wir haben das Gefühl, dass sie keine Menschen sind. Nicht wir haben unsere Menschlichkeit verloren, sondern die Israelis haben ihre ganze Menschlichkeit verloren. So verhält sich das auserwählte Volk, das nur sich selbst sieht und nicht die anderen”.