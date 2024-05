Update: Teilnehmer und hochkarätige Gastredner zum Stoppt die WHO! Mit dem Konvoi nach Genf den Pandemievertrag stoppen!

Alle Wege führen nach Genf. Am 1. Juni werden sich Ärzte, Politiker und Aktivisten in der Schweizer Stadt versammeln, um “Nein” zum Pandemievertrag der WHO zu sagen. Wir berichteten bereits hier.

Die Organisatoren des Protests rufen die Menschen auf, in Massen nach Genf zu kommen, um gegen die tyrannische Agenda zu protestieren, die die Menschheit durch eine Gesundheitsdiktatur versklaven will. Die Demonstranten versammeln sich vor dem Hauptsitz der WHO.

Die Revolution geht weiter, so der britische Kardiologe Aseem Malhotra, einer der Referenten auf Facebook.

Laut der Ärztin Andrea Nazarenko, einer der Organisatorinnen, verspricht es ein historisches Treffen zu werden. “Bitte kommen Sie nach Genf und helfen Sie mit, diese Weltübernahme zu stoppen”, sagt die Ärztin Meryl Nass.

Die Organisation spricht von “dem größten Freiheitsprotest, den es je gegeben hat”. Menschen aus der ganzen Welt reisen in die Stadt, in der auch das Weltwirtschaftsforum stattfindet. “Sie sind wenige, aber wir sind 8 Milliarden. Gemeinsam können und werden wir etwas bewirken. Sagt ‘Nein’ zur WHO, sagt ‘Ja’ zur Freiheit.

Redner der Kundgebung:

🇨🇭 ROAD TO GENEVA 🔁

Worldwide Call for Freedom



On June 1st, we call upon all freedom advocates around the world to gather against the World Health Organization (WHO) in Geneva. This is a call to all those who oppose the technocratic agenda imposed through the Pandemic Treaty.… pic.twitter.com/LW4hUrgaVX