Du wirst nichts besitzen: Das Ende der Technokratie ist für alle sichtbar

Achten Sie genau auf meine jüngsten Artikel, insbesondere auf Gaza Emerges As The First Controlled Experiment For Technocracy. Dieser legt die dunkle Unterseite der Technokratie offen und verleiht der Phrase „Du wirst nichts besitzen“ eine konkrete Bedeutung. Das Endspiel der Technokratie ist für jeden sichtbar, der bereit ist hinzuschauen. Gemeinsam mit meiner Co-Autorin Courtenay Turner haben wir in The Final Betrayal: How Technocracy Destroyed America den Boden aufgebrochen und die Saat gelegt, um den größten Eigentumsraub in der Geschichte der Welt zu erkennen. Wenn Sie das Buch noch nicht gelesen haben, tun Sie es jetzt.

Im Jahr 2016 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum eine inzwischen berüchtigte Werbekampagne mit dem Titel „8 Predictions for the World in 2030“. Unter den Vorhersagen stach eine mit erschreckender Klarheit hervor: „Du wirst nichts besitzen. Und du wirst glücklich sein.“ Der Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten, und das WEF beeilte sich, die Aussage als lediglich ein mögliches „Szenario“ unter vielen umzudeuten. Doch der Schaden war bereits angerichtet – nicht weil die Aussage schockierend war, sondern weil sie ehrlich war. Sie beschrieb in schlichten Worten das operative Endziel eines Systems, das seit fast einem Jahrhundert aufgebaut wird. Die Frage war nie, ob sie es ernst meinten. Die Frage war, wie sie es umsetzen wollten.

Die meisten Menschen interpretierten die Erklärung des WEF durch eine Linse des 20. Jahrhunderts: Regierungen würden Eigentum beschlagnahmen, der Kommunismus würde in neuen Gewändern zurückkehren, und schwerbewaffnete Bürokraten würden an Türen klopfen. Doch das verkennt grundlegend die Raffinesse des Mechanismus, der heute eingesetzt wird. Die Architekten dieses Systems brauchen keine grobe Enteignung. Sie bauen etwas weit Eleganteres – eine Welt, in der Eigentum selbst zu einem bedeutungslosen Konzept wird, ersetzt durch tokenisierte Zugriffsrechte, die über digitale Plattformen verwaltet werden, die kein Einzelner kontrollieren oder verlassen kann.

Der Wiederaufbau Gazas nach der Verwüstung der jüngsten Konflikte bietet eine beunruhigende Fallstudie dafür, wie dieses System geschaffen wird. Der Vorschlag, den Stablecoin USD1 von World Liberty Financial als primäre Zahlungsinfrastruktur für Gaza einzusetzen, kombiniert mit der Tokenisierung der Vermögenswerte und Einnahmequellen Gazas, stellt möglicherweise den ersten „Greenfield“-Einsatz einer vollständig integrierten digitalen Kontrollökonomie für eine definierte Bevölkerung dar. Was in Gaza geschaffen wird, wird nicht in Gaza bleiben.

Das System beruht auf drei miteinander verzahnten Ebenen. Die erste ist die Währungsebene – ein programmierbarer digitaler Dollar wie USD1, der Bargeld und das traditionelle Bankensystem ersetzt. Jede Transaktion wird sichtbar, nachvollziehbar und – entscheidend – an Bedingungen gebunden, die vom Plattformbetreiber festgelegt werden. Anders als Bargeld, das anonym und unmittelbar übertragbar ist, kann ein programmierbarer Stablecoin so gestaltet werden, dass er einschränkt, was Sie kaufen, wo Sie es kaufen, wann Sie es kaufen und von wem. Die Währung hört auf, ein neutrales Tauschmittel zu sein, und wird zu einem Instrument der Verhaltenskontrolle.

Die zweite Ebene ist die Tokenisierung. Wenn World Liberty Financial oder ein ähnliches Unternehmen reales Eigentum – Land, Gebäude, Infrastruktur, Unternehmen oder landwirtschaftliche Produktion – tokenisiert, werden greifbare Vermögenswerte in digitale Tokens auf einer Blockchain umgewandelt. Befürworter der Tokenisierung feiern dies als „Demokratisierung“, weil gewöhnliche Menschen Bruchteile von Vermögenswerten erwerben können, die sie sich niemals vollständig leisten könnten. Eine Familie in Gaza, die niemals ein Gebäude kaufen könnte, kann nun 0,003 Prozent davon besitzen. Doch Bruchteilseigentum ist kein Eigentum in einem historisch oder rechtlich sinnvollen Sinne. Sie können nicht in Ihrem Bruchteil wohnen. Sie können ihn nicht als Familienerbe an Ihre Kinder weitergeben. Sie können ihn nicht verbessern, verteidigen oder darüber verfügen. Sie halten ein spekulatives Finanzinstrument, das vollständig innerhalb der Regeln einer Plattform existiert, die Sie nicht gebaut haben und nicht beeinflussen können. Wenn der Plattformbetreiber entscheidet, den Token zu entfernen, den Smart Contract zu ändern oder den Zugang zu widerrufen, verschwindet Ihr „Eigentum“.

Die dritte Ebene ist die digitale Identität. Wenn eine biometrische oder auf Zugangsdaten basierende digitale ID erforderlich ist, um auf die Währungsplattform und den tokenisierten Vermögensmarkt zuzugreifen, wird jeder Teilnehmer zu einer bekannten, verfolgbaren und zugelassenen Einheit innerhalb des Systems. Der Zugang zu Eigentum, Handel und wirtschaftlicher Teilhabe wird davon abhängig, dass man innerhalb dieses Identitätssystems den richtigen Status behält. Das Zusammenwirken dieser drei Ebenen – programmierbares Geld, tokenisierte Vermögenswerte und digitale Identität – erzeugt ein geschlossenes System, in dem nichts beschlagnahmt werden muss, weil nichts jemals wirklich besessen wurde. Das Wort „besitzen“ verliert einfach seine Bedeutung.

Das ist keine neue Idee. Tatsächlich ist sie sehr alt und nur in neue Technologie gekleidet. In meinem Buch Technocracy Rising habe ich dokumentiert, wie die ursprüngliche Technokratiebewegung der 1930er Jahre vorschlug, das Preissystem und das Privateigentum durch ein energie-basiertes Zuteilungssystem zu ersetzen, das von Ingenieuren und technischen Experten verwaltet wird. Bürger würden „Energiezertifikate“ erhalten – nicht übertragbare, automatisch verfallende Einheiten, die Konsum verfolgen und Verteilung steuern. Es gäbe kein Privateigentum, keine Ersparnisse und keine Vermögensanhäufung. Jede Ressource würde zentral überwacht und entsprechend den Effizienzberechnungen der Technokraten zugeteilt.

Die Parallelen sind unübersehbar. USD1 ist das Energiezertifikat – digitalisiert, programmierbar, nachverfolgbar und potenziell an Verfallsdaten oder Bedingungen gebunden. Tokenisierte Vermögenswerte sind die technokratische Abschaffung des Privateigentums, verpackt in die Sprache finanzieller Innovation. Digitale Identität ist die Überwachungsarchitektur, die jeden Einzelnen unauflöslich an das System bindet, ohne Möglichkeit des Ausstiegs. Was die ursprünglichen Technokraten im Zeitalter von Lochkarten und Rechenschiebern nur erträumen konnten, können ihre intellektuellen Nachfolger heute mit Blockchain, Biometrie und künstlicher Intelligenz umsetzen.

Unter diesen Entwicklungen verläuft eine Bruchlinie, die letztlich theologischer Natur ist. Der biblische Schöpfungsbericht besagt, dass Menschen, geschaffen nach dem Bild Gottes, die Herrschaft über die Erde erhalten haben. Diese Herrschaft umfasst auch die Verantwortung über Eigentum – Land, Ressourcen und die Früchte der Arbeit. Das mosaische Gesetz nahm Eigentumsrechte so ernst, dass selbst Gottes eigenes Umverteilungsinstrument, das Jubeljahr, Eigentum an die ursprünglichen Familien zurückgab, anstatt es unter staatlicher Kontrolle zu zentralisieren. Das Gebot „Du sollst nicht stehlen“ setzt die Legitimität und Heiligkeit privaten Eigentums voraus. Eigentum ist im biblischen Verständnis nicht nur eine wirtschaftliche Regelung; es ist Ausdruck der Würde von Menschen, die im Bild Gottes geschaffen wurden und die ihnen übertragene Herrschaft ausüben.

Das Tokenisierungsmodell stiehlt Eigentum nicht. Es tut etwas Radikaleres – es löst das Konzept vollständig auf. Wenn alles, was Sie „haben“, als Berechtigungstoken auf der Plattform eines anderen existiert, unter den Bedingungen von Smart Contracts und Plattformregeln, dann ist die Beziehung zwischen Menschen und der materiellen Welt grundlegend durchtrennt. Sie sind kein Verwalter mehr, der Herrschaft ausübt. Sie sind ein Nutzer, der eine Dienstleistung konsumiert. Der Übergang vom Eigentümer zum Nutzer ist nicht nur wirtschaftlich; er ist anthropologisch. Er definiert neu, was ein Mensch in seiner Beziehung zur Schöpfung ist.

Das ist die wahre Bedeutung von „du wirst nichts besitzen“. Es ging nie um Beschlagnahmung. Es ging um Neudefinition. Das Ziel besteht darin, ein System zu schaffen, in dem die Infrastruktur des wirtschaftlichen Lebens Eigentum unmöglich macht – nicht illegal, sondern strukturell nicht existent. Sie haben vielleicht weiterhin ein Dach über dem Kopf. Sie werden weiterhin essen. Sie können sich vielleicht weiterhin von Ort zu Ort bewegen. Doch jede dieser Funktionen wird über eine digitale Plattform vermittelt, die Sie nicht kontrollieren, nach Regeln, die Sie nicht festgelegt haben, und zugänglich nur solange Sie Bedingungen erfüllen, über die Sie nicht verhandeln können. Das ist keine Freiheit. Das ist kein Wohlstand. Es ist das raffinierteste System menschlicher Verwaltung, das je entwickelt wurde – und es wird gerade jetzt an der verletzlichsten verfügbaren Bevölkerung getestet.

Wer Augen hat zu sehen, sollte Gaza sehr genau beobachten. Was dort geschieht, ist ein Bauplan – kein lokales Experiment, sondern eine Vorlage für die Welt.

Leider sehen wir Präsident Trump an der Spitze der Erz-Technokraten mit dem Board of Peace und seinem Unternehmen World Liberty Financial. Gemeinsam treiben sie die Welt aus einem schuldenbasierten Wirtschaftssystem in ein vermögensbasiertes System, das wie ein digitaler Gulag kontrolliert wird.