UN-Berater: „Eine neue große Krise könnte die UN in eine Weltorganisation verwandeln, die für unsere Zeit besser geeignet wäre.“

Der UN-Berater Arthur Dahl ist überzeugt, dass eine neue große Krise die Vereinten Nationen grundlegend verändern könnte – hin zu einer Weltorganisation, die besser zur Gegenwart passt. Die Frage stellt sich, ob der aktuelle Konflikt mit Iran ein möglicher Auslöser für eine solche Transformation sein könnte.

Der schwedische Forscher und Autor Jacob Nordangård hat gerade das Manuskript seines neuen Buches The Digital World Brain: Our Common Agenda and the Pact for the Future an die Druckerei geschickt. Darin beschreibt er die Vision eines „aufgerüsteten“ Systems der Vereinten Nationen, das aus der Asche der scheiternden bestehenden Weltordnung entstehen soll.

In einem Kapitel mit dem Titel The Pact for the Future bezieht sich Nordangård auf Diskussionen mit Arthur Dahl, dem Präsidenten des International Environment Forum und Mitgewinner des New Shape Prize. Dahl spricht darin über die Möglichkeit, dass ein neues, verheerendes Ereignis – ähnlich wie die Weltkriege im 20. Jahrhundert – als Katalysator für eine Neugründung der globalen Ordnung dienen könnte. Der Erste Weltkrieg führte bekanntlich zum Völkerbund, der Zweite Weltkrieg zu den Vereinten Nationen. Eine zukünftige Krise, so Dahl, könnte eine reformierte, „zeitgemäße“ UNO hervorbringen.

Er warnte zugleich, dass das gegenwärtige System am Rande des Zusammenbruchs stehe:

„Wir steuern auf eine weitere große Krise zu, die das ganze System kollabieren lassen könnte – die Frage ist, was danach aufgebaut wird.“

In einer besonders umstrittenen Passage bemerkte Dahl provokativ, ein „nuklearer Winter“ könnte – so zynisch es klinge – die Erde vorübergehend abkühlen und damit den Klimawandel bremsen.

Nordangårds Buch, ursprünglich 2022 auf Schwedisch erschienen, erscheint nun in einer erweiterten und hochwertigen englischen Ausgabe mit neuen Kapiteln und aktualisierten Informationen. Die deutsche Ausgabe unter dem Titel Die Digitale Weltkontrolle soll am 21. April bei Etica Media erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.

