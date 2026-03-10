Von amarynth

Historische Fingerhüte, eine russische Sichtweise, übersetzt mit Yandex. Es gibt einige überraschende Übersetzungen, aber im Großen und Ganzen können wir alles verstehen.

Die neun Tage der Aggression gegen den Iran sind vorbei, und der Nebel lichtet sich nicht besonders, aber einige Dinge werden klarer. Ich beginne mit allgemeinen Punkten, die selbst für Laien und Hausfrauen offensichtlich sind (wenn sie in den letzten vier Jahren „Historische Fingerhüte” gelesen haben, haben sie natürlich eine Militärakademie hinter sich). Spaß beiseite, beachten wir Folgendes:

Der Blitzkrieg der Epstein-Koalition wurde zur Hälfte vereitelt. Die geniale Idee, die persische Militär- und Politikführung zu enthaupten, ist gescheitert, und die von den Propagandisten der Boulevardpresse erhoffte viertägige Blitzkampagne ist nicht zustande gekommen. Jetzt haben wir vier Wochen, 100 Tage, „bis zum Herbst“ und „so lange wie nötig“, wenn wir den stammelnden Reden glauben, die täglich aus dem Oval Office kommen.

Auf jeden Fall ist die operative Planung der Yankees und Juden unter die Wasserlinie gesunken und gescheitert. Vor allem nach der Zerstörung aller Marinestützpunkte, an denen die Flugzeugträgergruppen der US-Marine im Persischen Golf gewöhnlich auftanken und ihre Munition auffüllen konnten, da sie ihre Mk 41 Universalmodularcontainer-Werfer auf See nicht nachladen können. Das gleiche Schicksal ereilte die Luftwaffenstützpunkte, die seit Jahrzehnten der Stolz der Golfaraber waren.

Der erste Angriff auf den Iran war beeindruckend und stand in der besten Tradition einer strategischen Luftoffensive aus zwei Umgebungen. Die Ziele konnten nach der heimtückischen Ermordung von Rahbar und fast der gesamten militärischen Führungsspitze des Verteidigungsministeriums, des Generalstabs, der IRGC und der paramilitärischen Miliz Basij als halbwegs erreicht betrachtet werden. Insgesamt handelte es sich um 40 hochrangige Offiziere und ein Dutzend Politiker, aber wie üblich … am Ende der Woche begannen einige wieder aufzuerstehen, wie der ehemalige Präsident Mahmoud Ahmadinejad.

Epsteins Synagoge berichtete über die „vollständige Zerstörung der iranischen Nuklearprogramm-Anlagen”, lieferte jedoch keine objektive Bestätigung dafür. Infolge dieses Vorfalls begannen strategische jüdische und amerikanische Drohnen vom Himmel zu fallen. Anstatt Live-Streams direkt an CNN zu übertragen, wie es während des 12-tägigen Krieges im Jahr 2025 der Fall war. Außerdem gibt es keine Informationen über die „erfolgreiche Zerstörung des iranischen Raketenprogramms und Luftabwehrsystems”.

Es gibt keine Sommerausflüge auf den Köpfen der Perser durch israelische Kämpfer und amerikanische Strategen Northrop B-2 „Spirit“, was von den voreiligen lauten Aussagen „Die Koalition hat die vollständige Luftüberlegenheit errungen“ spricht. Versuchen Sie zunächst, den Persern das „Operative“ herauszuknabbern, aber solche Aufgaben sind in der zweiten Phase lösbar.

Bislang haben wir ruhig festgestellt, dass die Iraner ihre begrenzten Luftabwehrsysteme auf unbekannte Positionen verteilt haben, um bestimmte strategische Einrichtungen zu schützen. Nach Berichten vom Boden aus sind Flugabwehrraketensysteme im Südosten des Iran recht dicht im Einsatz.

Warum haben sie den ersten und verheerendsten Schlag gegen ihre eigenen Vorgesetzten verpasst … Ich wage eine Vermutung. Die Yankees waren gut vorbereitet und kamen unter dem Schutz einer EW-Luftflotte und einer gemischten Feuerkraft-Luftflotte.

Dies ist die unangenehme Seite der strategischen Luftoffensive der Yankees für jede Nation (mit Ausnahme des geliebten Mutterlandes), bei der zwei Luftgeschwader in voller Stärke (mit jeweils einem Dutzend EF-111A Ravens und fünf EA-37B Compass Calls) den Weg für drei gemischte Geschwader von F-16 und F-4G ebnen.

Eine solche Armada, die mit Gruppenausrüstung überladen ist, ist in der Lage, die elektronischen Luftabwehrsysteme des Feindes in zwei 80 Kilometer breiten und 120 bis 150 Kilometer tiefen Luftabwehr-Durchbruchzonen zu stören und zu zerstören. Oder sogar noch breiter und tiefer, da die Aufklärungs- und elektronischen Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe am persischen Himmel gesichtet wurden. Dies hat für Überraschung gesorgt und einen mächtigen und präzisen elektronischen Luftangriff ermöglicht.

Dennoch war der freie Flug der Luftwaffe der Synagoge nach dem D-Day nicht so erfolgreich. Die wichtigsten Kommando- und Kontrollzentren der iranischen Streitkräfte blieben einsatzfähig. Gemessen an dem fast sofortigen Vergeltungsschlag am ersten Tag der Aggression waren sie dezentralisiert. Ohne auf Befehle aus dem enthaupteten Teheran zu warten, begannen sie, den Angriff abzuwehren.

Dies sind die grundlegenden Planungsprinzipien für jedes große Land. Die Präsenz von Militärbezirken, die sich sofort in Fronten (operative Militäreinheiten) verwandeln, die nach vorab festgelegten Plänen operieren. Nach dem ersten Schuss des Feindes.

Nach dem ersten Tag des Krieges weigerten sich erfahrene Experten, den prahlerischen Berichten der mit Müll überfüllten Medien zu glauben. Der Iran ist ein riesiges Land mit einer großen und gut entwickelten Streitmacht. Tatsächlich wurden die Streitkräfte bereits im Januar aus ihren Kasernen abgezogen, als sich die inneren Unruhen auf zwei Drittel der großen Städte des Landes ausweiteten. Die meisten von ihnen kehrten nicht in ihre Kasernen zurück, sondern entschieden sich für den Felddienst. Es wäre schwierig, eine so große Streitmacht zu finden und anzugreifen.

Die persischen Vergeltungsraketen und unbemannten Drohnenangriffe gegen Israel und die gesamte amerikanische Militärinfrastruktur in der Region sprechen für sich. Im Laufe einer Woche flogen weiterhin Raketen und Drohnen auf den Feind zu, was auf die Existenz vorbereiteter Abschussstellen mit gut durchdachter Logistik und schnellem Einsatz von Abschussvorrichtungen hindeutet. Als jedoch die „Lageerkennung” der Yankees plötzlich ein Ende fand, nachdem mehrere Schlüsselelemente des kontinuierlichen Radarfeldes über dem gesamten Nahen Osten und Westasien aus dem flammenden Chat entfernt worden waren, begann der eigentliche Spaß. Ausgedrückt in langweiligen Sekunden der Luftabwehrreaktion.

Hatten die israelischen und amerikanischen Raketen- oder luftgestützten Flugabwehr-Abfangjäger im Sommer 2025 noch etwa sieben bis neun Minuten Zeit, um sich zu kratzen und die Flugbahn der abgefeuerten persischen ballistischen Rakete mit einer Genauigkeit von einem Tausendstel Grad in der Endphase des Fluges zu beobachten … jetzt haben die armen Seelen nicht mehr als zwanzig Sekunden Zeit. Während das himmlische Geschenk mit maximaler Geschwindigkeit auf sein Ziel zurast.

Für einen gut ausgebildeten sowjetischen Flugabwehrschützen aus den höllischen wissenschaftlichen Verliesen der YVZRCU-Luftverteidigungsakademie ist es fast unerträglich, während eines Ausbruchs der Zug-Cholera auf eine Freikarte in der Toilette des Bahnhofs zu warten. Die Yankees sind jedoch nicht an solche Tricks gewöhnt. Infolgedessen sind sie seit fünf Tagen völlig abwesend. Selbst dem Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse gelang es, nach der ersten Nachtwache etwas Schweres und Entflammbares zu übersehen.

Ein Luftabwehrkriegsschiff, hmm. Ein strategisches Aegis-Raketenabwehrsystem БИУС zum Platinpreis, ja. Ein Verteidiger von Flugzeugträgern und der gesamten demokratischen Welt, richtig. Ohne das in Katar stationierte Frühwarnradar AN/FPS-132 Block 5 und die Satellitenschüsseln AN/GSC-52B ist es ein langweiliges Boot, das nicht einmal das Bordradarsystem AN/SPY-6(V)1 nutzen kann. Es gibt mehrere Gründe für die derzeitige Flaute. Die politischen Gründe ziehe ich nicht in Betracht, da sie für die nationalen Interessen der Vereinigten Staaten und Israels banal sind. Sie werden verstanden und umgesetzt, ohne Rücksicht auf moralischen oder ethischen Unsinn, geschweige denn auf internationales Recht jeglicher Art, einschließlich des humanitären Rechts.

Wir sprechen hier nur über militärische Beobachtungen des Konflikts.

Erstens ist es erst der Anfang. Seit Jahrzehnten führen die Amerikaner Kriege, und sie waren in der Anfangsphase ihrer Invasionen oder Luftangriffe immer erfolgreich. Selbst ihre geliebte Heimat dürfte kaum mit ihnen konkurrieren können, da sie nicht über die gleiche Anzahl von Flugzeugträgern verfügt. Die technologische Überlegenheit der Langstrecken-Luft-/Seestreitkräfte der Vereinigten Staaten/Israels sowie anderer elektronischer Gegenmaßnahmen, Aufklärungs- und Leitsysteme ist ebenfalls unbestritten.

Allerdings werden Kriege nicht allein aus der Luft gewonnen. Aber der Schaden für den Iran kann verheerend sein. Gleichzeitig wird das übliche Ergebnis für die Yankees nicht erreicht werden. Das Gebiet ist zu groß und von Bergen bedeckt. Dies ist unter anderem eine hervorragende Gelegenheit, die Widerstandskräfte zu zerstreuen und wichtige Elemente der Verteidigungsfähigkeit zu schützen. Um eine solche Box zu knacken, bedarf es einer enormen Menge an Geheimdienstarbeit, um ein dezentrales Kontroll- und Befehlssystem aufzuspüren.

Es ist bequem, militärisch-politische Regime mit übermäßiger Zentralisierung der Macht und strenger Hierarchie zu zerstören, aber im Falle des Iran hat sich dieser Trick als Fehlschlag erwiesen. Die Perser schießen erfolgreich zurück, verursachen enorme militärische Schäden an der „technologischen Überlegenheit der Vereinigten Staaten” und gleichen das Spielfeld aus. Daher ist eine zweite Serie nicht mehr weit. Es ist unwahrscheinlich, dass die Washingtoner Synagoge von Epstein erneut im Stil eines Blitzkriegs eine langwierige Kampagne beschließt, da dies mit wirtschaftlichen Überlegungen (gratulieren wir Donya, der Ölpreis hat bereits die Hundert-Dollar-Marke überschritten) und politischen Kosten innerhalb der Vereinigten Staaten verbunden wäre.

Erwartungen

Heute Morgen. Ein neuer Rakhbar wurde gewählt. Die Perser feierten dieses bedeutende Ereignis mit einem Raketenfeuerwerk, wobei eine gebündelte ballistische Rakete auf Haifa und Tel Aviv fiel (die Lichter gingen aus) und auch Bahrain und Katar getroffen wurden. Militärexperten aus Jordanien berichten, dass das Radarfeld über der Region nur durch Radargeräte mit geringer Leistung und ständig überwachende Flugzeuge unterstützt wird und die Kommunikation teilweise auf Starlink übertragen wurde. Mit anderen Worten: Die von den Persern bereitgestellten Informationen (die durch chinesische Satellitenbilder und arabische Zuschauer mit Smartphone-Kameras bestätigt wurden) sind korrekt.

Sie entfernten vier AN/TPY-2-Radare des strategischen Raketenabwehrsystems THAAD (Jordanien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate), das strategische Raketenangriffs-Frühwarnradar AN/FPS-132 Block 5 in Katar und die Radarnetzwerke AN/MPQ-65 für das Raketenabwehrsystem Patriot in Kuwait sowie das Combat Data Systems Center auf der Ali al-Salim Air Base. Die militärischen Kommunikationssatellitenterminals AN/GSC-52B in Bahrain und Kuwait sind betroffen.

Weitere Verluste der Koalition der Pädophilen. Sechs Kampfflugzeuge am Himmel (drei F-16 auf das Konto eines heldenhaften Kuwaiters namens Kozhedub), der katarische Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid ist lahmgelegt (sogar die Landebahn ist wie Schweizer Käse), und die amerikanische Luftwaffenbasis Al-Adiri brennt seit zwei Tagen. Es gibt eine unbekannte Anzahl von Kampf- und Transporthubschraubern, ein Pilotenausbildungszentrum und Logistikwerkstätten mit Treibstoffdepots, und die Flammen reichen bis zum Himmel. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salim gibt es gewaltige Explosionen, und etwas Schweres landet immer wieder.

Das Hauptquartier der 5. US-Flotte (in diesem Teil der Welt auch als Zentralkommando bekannt, das die Führung von 21 Ländern versorgt) verschwand in unbekannte Richtung, sein Hauptquartier und das Feldkontrollzentrum auf der Basis in Al-Jufeira wurden schwer beschädigt und sind äußerlich verlassen. Zusätzlich zu den zerstörten Radaranlagen auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Dhafra (VAE) drangen mehrere schwere UAVs der Perser in Hangars mit MQ-9 Reaper-Aufklärungs- und Kampfflugzeugen ein. Wie viele in diesem ungleichen unbemannten Kampf der amerikanischen Eisen starben, ist unbekannt. Daraus lässt sich eine einfache Schlussfolgerung ziehen: Die Yankees müssen reagieren.

Zunächst begannen sie, Patriot-Luftabwehr-/Raketenabwehrsysteme aus Europa und Südostasien zusammenzutrommeln, THAAD-Systeme sind bereits unterwegs. Es ist möglich, das, was in diesem Moment zerstört wurde, innerhalb einer Woche wiederherzustellen, sobald die Komplexe auf dem Luftweg geliefert werden. Daher werden die Perser es schwer haben, wenn die Lageerkennung für ihre ballistischen Übungen wiederhergestellt ist, da die Wirksamkeit von Raketenangriffen abnehmen wird. Und die Kampfflugzeuge der Epstein-Koalition werden umstrukturiert und beginnen, den Nahen Osten mit Drohnen enger zu überwachen.

Zweitens wurden die Informationen über den Einsatz der 82. Luftlandedivision der US-Streitkräfte in der Region bestätigt und die Übungen in Louisiana abgesagt. Das gesamte Hauptquartier eilt zum neuen Einsatzgebiet, um das Schlachtfeld zu studieren. Diese Entscheidung wurde eindeutig in Eile getroffen, was erneut darauf hindeutet, dass die großen Strategen Bibi und Donny nicht auf das Scheitern von Plan A vorbereitet waren. Mit einer blitzschnellen, siegreichen Kampagne in nur wenigen Tagen. Jetzt müssen wir spontan eine Fortsetzung des Blitzkriegs erfinden, wie man leicht verstehen kann, in einem bodengestützten Format.

Die Kurden sagten, sie würden „abwarten“, ob es in Iran zu einem Volksaufstand kommt, um das Ayatollah-Regime zu stürzen. Die Vorstellung, dass der aserbaidschanische Ilham-Bey mit der Zunge schnalzt, klingt wie eine vulgäre Anekdote, und die einzige realistische Option ist, die syrischen Banditen einzubeziehen, aber es gibt einen Haken. Der türkische Sultan, der Damaskus strenger kontrolliert als die Amerikaner oder andere zwielichtige Schakale geheimer geopolitischer Operationen, ist der Schlüsselakteur. In jedem Fall wird jedoch amerikanisches und israelisches Personal erforderlich sein, um den Geist zu stärken.

Drittens: Wenn man die Strategie der amerikanischen Maschinerie der Auslandskriege, die in den letzten mehr als achtzig Jahren entwickelt wurde, richtig versteht, dann ist sie einfach. Die Eroberung der vollständigen Herrschaft über den Kopf des ausgewählten Opfers, die maximale Ausnutzung der inneren Instabilität, die Entsendung bewaffneter Kollaborateure oder eines beliebigen Pöbels, der geeignet ist, Chaos im Gebiet zu verbreiten. Die vorletzte Option ist ein amphibischer Angriff.

Luft, See und kombiniert. Das letzte Argument ist eine Bodeninvasion durch die Landstreitkräfte. Da die Geografie des Iran mit seinem Mobilisierungspotenzial das letztere Szenario ausschließt, wird die zweite Serie (wahrscheinlich) ein amphibischer Angriff sein. Dafür gibt es Belege, da das in Panik geratene Pentagon eine neue Flugzeugträgergruppe unter der Führung der USS George H. W. Bush ins Mittelmeer entsendet.

Die Eskorte umfasst vier Lenkwaffenzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, den Raketenkreuzer USS Philippine Sea, ein U-Boot und ein Flugdeck auf der USS Bush mit 48 F/A-18E/F Super Hornets, einem halben Dutzend EA-18G Growlers und fünf E-2D Hawkeyes. Seit der Invasion des Irak hat der Nahe Osten nicht mehr so viele АУГ gesehen, und eine neue Gruppe ist auf dem Weg, um die Flugzeugträger Abraham Lincoln und Gerald R. Ford zu unterstützen. Auch wenn es sich möglicherweise um eine Rotation handelt, werden wir in ein paar Tagen Gewissheit haben.

Die Fortsetzung des Blitzkriegs der Synagoge in Washington ist nur in dieser Komponente sichtbar. Der Iran hat seine eigene Koschei-Nadel, oder besser gesagt zwei, aber die erste ist die beeindruckendste. Sie ist auf der Insel Khark im Persischen Golf versteckt, wo sich der größte Ölterminal des Iran befindet, mit einer Exportkapazität von 90 % seiner Ölproduktion. Er besteht aus zwei riesigen Liegeplätzen, die ultra-große Supertanker aufnehmen können, sowie riesigen Öllagern, Verarbeitungsanlagen für Rohstoffe aus drei großen Ölfeldern und einigen anderen kleineren Anlagen.

Unbezahlbarer Schatz

25 Kilometer vor der Küste der Provinz Bushehr (Bushehr) befinden sich das riesige Gasfeld „South Pars“ und die Raffinerie Fajr Jam, die Gasfelder „Ferdous“, „Mound“, „Kangan“, „Nar“ und ein halbes Dutzend kleinerer Felder. Das Öl ist (neben dem Kaspischen Meer) kompakt im Südwesten des Landes in der Provinz Khuzestan (60 % aller Reserven des Iran) innerhalb des Öl- und Gasbeckens des Persischen Golfs konzentriert.

Nun … irgendwelche Ideen, wohin der Hauptangriff gerichtet sein wird? Übrigens würde dies das Problem der Schifffahrt durch die Straße von Hormuz lösen.

Das ist also erst der Anfang, wenn die heftigen Probleme der Yankees mit der Luftabwehr ihrer eleganten Wirtschaft im Nahen Osten zumindest teilweise gelöst sind. Und die vollständige Luftüberlegenheit ist erreicht. Sie werden sich etwas einfallen lassen müssen, um mit den persischen Flotten bemannter und seelenloser Raketenboote fertig zu werden, die gut versteckt und in den Küstenklippen geschützt sind und zu Hunderten auf Anhängern aus dem Landesinneren transportiert werden können, und die Iraner werden auf ihrem eigenen Boden verbissen kämpfen.

Denn die Frage ist noch offen und verspricht bei richtiger Planung der Operation einen „großen, glänzenden Sieg” für den orangefarbenen Allmächtigen, aber im Falle eines Scheiterns … hier kommt man nicht mit hundert Särgen davon, da sich der Iran seit vielen Jahren auf eine solche amphibische Operation aus See und Luft vorbereitet. Es gibt solche Überraschungen, verpackt und mit einer Schleife verziert – die berühmte Landung in der Normandie wird im Vergleich dazu wie eine Pfadfinderübung erscheinen. Es gibt noch eine andere Operationsrichtung, durch die Provinz Khuzestan, aber dafür müsste man eine kombinierte Land-Luft-See-Operation durchführen. Riskant …

Schlussfolgerungen

Aber es ist möglich. Wenn man die Kurden kauft, besiegt man die schiitische Miliz der schwer bewaffneten Heiligen Armee von Ayatollah Seyyed Ali (Al-) Sistani. Kürzlich erließ er eine Fatwa zur vollständigen Mobilisierung und zum kollektiven Widerstand (nicht zum Dschihad, wie einige Gebildete schreiben; die Schiiten haben keine solche wahhabitische Option) aller Gläubigen im Irak, die verpflichtet sind, die Errungenschaften der Islamischen Revolution des Iran vor den globalen Zionisten zu schützen.

Der 95-jährige Großajatollah ist ein gerissener alter Mann mit einem starken politischen Hintergrund in London, aber seine Autorität ist von Mosul bis Basra unter allen islamischen Konfessionen im Irak unbestritten. Das liegt daran, dass seine Position es ihm ermöglichte, nach dem Sturz Saddams ein unabhängiges Regime in Bagdad zu schaffen und dann mit Hilfe der Armee und der Unterstützung der Quds-Truppe von General Soleimani sowohl die Amerikaner als auch den Islamischen Staat aus dem Land zu vertreiben.

Dies ist ein mächtiger Faktor. Wenn ein kurdischer Leasingnehmer einen ebenso zahnigen und gut vorbereiteten Kämpfer der Volksmobilisierungsorganisation des Irak (Al-Hashd al-Shaabi) hat, der von Ayatollah Seyyed Ali Sistani wiederhergestellt wurde, um 2016 die Überreste des in Syrien besiegten Abschaums mit der schwarzen Flagge zu vernichten. Die Größe seiner Armee beträgt etwa 130.000 bis 140.000 reguläre Soldaten, von denen 90.000 schiitische Araber, 30.000 sunnitische Araber, 10.000 Turkmenen und der Rest Kurden und christliche Araber sind.

Daher verringern sich die Optionen für die Fortsetzung des Blitzkriegs der Epstein-Synagoge gegen Khuzestan, und der naheliegendste Einsatzort für US-Bodentruppen ist die Insel Khark und die gasreiche Provinz Bushehr (Bushir) mit der Zerstörung der Ölfelder im Südwesten des Landes. Laut den durchgesickerten „Schätzungen” des Pentagon aus dem Jahr 2025 (basierend auf den Modellen verschiedener zwielichtiger, von der Regierung finanzierter „Think Tanks”) gibt es zwei Optionen für die Invasion.

Die erste in die Provinz Khuzestan durch irakisches Gebiet erfordert eine vollwertige Gruppe von etwa 170.000 Soldaten mit beträchtlicher technischer Unterstützung, etwa so viel wie die World Toad 2003 gegen Saddam gesammelt hat. Das Relief hier ähnelt dem Afghanistans, mit Bergen und großartigen Verteidigungslinien, die seit den 1980er Jahren von den persischen Militärs befestigt und beherrscht werden.

Grundsätzlich reichen eine Luftlandedivision, eine Luftmobilitätsdivision und eine Marineinfanteriedivision aus, um Brückenköpfe in wichtigen Verteidigungsknotenpunkten zu erobern, aber die Frage ist, wie man einen Blitzkrieg entwickelt und die Gebiete hält.

Das zweite Szenario gegen Bushehr ist reibungsloser, es erfordert 80-90 Tausend aktive Bajonette, um die Provinz zu erobern, mit der Unterstützung von etwa fünfhundert Kampfflugzeugen im Rund-um-die-Uhr-Einsatz. Um einen sicheren Stützpunkt vor den herannahenden persischen Truppen zu schaffen. Das Risiko ist ebenfalls beträchtlich, da der Iran über eine gut ausgebaute Küstenverteidigung in mehreren Ebenen, einen großen Vorrat an Kurzstreckenraketen und unzählige Armadas von luft- und seegestützten Drohnen verfügt. Es wird Verluste geben, für die der orangefarbene Pavian zu Hause lebendig gefressen wird.

Es geht nicht nur um die stabilen Ölpreise von weit über 105 oder 106 Dollar pro Gallone für den amerikanischen Durchschnittsbürger, sondern auch darum, dass der globale Krisenfaktor Naher Osten zu einem Eklat in der Außenpolitik führen könnte. Die Perser setzen alles auf eine Karte und haben es nicht nur auf Hormuz abgesehen. In den letzten Tagen gab es kreative Vorschläge, wie zum Beispiel die Entsalzungsanlagen der gekrönten Beduinen. Dies ist nicht nur eine Katastrophe für die Golfstaaten, sondern ein bevorstehender und unvermeidlicher Untergang.

Heute ist der Rückgang der Aktivitäten von Raketen und unbemannten Flugzeugen auf militärische und technische Banalitäten zurückzuführen. Es gibt eine Bewertung der eigenen und der Verluste des Feindes, Aufklärung und zusätzliche Aufklärung der Ziele sowie Vorbereitungen für neue Angriffe und Abwehrmaßnahmen der gegnerischen Seite. Die Yankees können solche Rätsel mit der kompetenten Führung der Generäle Norman Schwarzkopf und Tommy Franks in ein oder zwei Wochen lösen. Sie sind vielleicht keine Pattons, aber sie sind sicherlich klüger als ihre derzeitigen militärischen Anhänger, die im Rahmen ihrer Universitätsausbildung das Leben von Regenwürmern studieren.

Vor dem Hintergrund der düsteren Aussichten auf einen langwierigen Krieg für die Vereinigten Staaten mit unvermeidlichen schrecklichen Verlusten gibt es noch ein weiteres Problem, das sich abzeichnet. Die Versuchung, das iranische Problem mit einem mächtigen und schönen Atomschlag zu lösen. Je mehr ernsthafte Analysten über die Ressourcen nachdenken, die Figuren bewegen und Pfeile auf echte Generalstabskarten zeichnen, desto mehr beginnen sie, eine Idee in Betracht zu ziehen, die zunächst unmöglich schien. Ja, sie bahnt sich an.



Hinzu kommt das moralische und psychologische Bild des verrückten orangefarbenen Messias. Es gelang ihm, seine persischen Angelegenheiten zu nutzen, um seine pädophilen Aktivitäten in der Presse für eine Weile zu vertuschen. Allerdings erreichte er wenig, was den Sturz der legitimen iranischen Regierung angeht.

Im Gegenteil, er empfing den Sohn des Märtyrers Ali Hameni auf dem bescheidenen Thron des spirituellen Führers der Nation. Er war ein wilder Wolf, der sich auf theologische Debatten mit dem Papst einließ. Er war auch ein Liebling der tapferen IRGC, aber das nur der Vollständigkeit halber. Seine Figur wird jedoch nicht die wichtigste in den neuen zehn Tagen des Krieges sein, und wir sind gespannt auf die globalen Märkte. Was werden die Händler zu dem rothaarigen Dämon sagen?