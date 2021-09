Dubai unterzeichnet mit FaceTec einen Vertrag über biometrische Verfahren, um die „glücklichste Stadt der Welt“ zu schaffen

Dubai hofft, die „intelligenteste und glücklichste Stadt der Welt“ zu werden, und zwar durch Personalisierung, die zu verbesserten Erlebnissen in „allen Dimensionen der Stadt“ führt. Um dies zu erreichen, hat die Digital Dubai Authority (DDA), die mit der intelligenten Transformation des Emirats beauftragt ist, eine Vereinbarung mit FaceTec und Gulf Data International (gDi) unterzeichnet, um bei Anwendungen der künstlichen Intelligenz und der biometrischen Gesichtsverifikation zusammenzuarbeiten.

Dies folgt auf eine fünfjährige Vereinbarung zwischen dem Gesichtsbiometrie-Spezialisten FaceTec und gDi, über die im Juli 2020 berichtet wurde, um 3D-Gesichtsauthentifizierungssoftware für digitale Identitätsprojekte in der Region Naher Osten und Nordafrika zu liefern.

Die neue Vereinbarung sieht vor, dass die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft und eine „außergewöhnlich starke“ biometrische Verifizierung in die DDA einbringen, die „eine durch und durch moderne Stadt anstrebt, in der alle Ressourcen vollständig optimiert werden, während gleichzeitig die Menschen und die Informationen geschützt werden und ein möglichst bereicherndes Lebens- und Geschäftsumfeld geschaffen wird“, heißt es in der Mitteilung, die keine weiteren Einzelheiten darüber enthält, wie die biometrische Verifizierung in die Stadt eingebettet werden soll.

Während das Emirat beabsichtigt, fortschrittliche Überprüfungssysteme einzuführen, versäumen es die VAE, einigen Kindern von Wanderarbeitern, die dort geboren wurden, Ausweisdokumente zu geben, berichtet Reuters. Eltern, die aufgrund der COVID-Pandemie nicht ausreisen konnten, um ihre Kinder in ihren Heimatländern zur Welt zu bringen, haben Schwierigkeiten, ihre Kinder in Emiraten wie Dubai zu registrieren, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

„Die Zusammenarbeit mit FaceTec, um deren Lösung in diese Region zu bringen, wird es endlich ermöglichen, dass die biometrische Authentifizierung so floriert, wie sie sollte, und gewährleistet, dass der Markt die besten verfügbaren Technologien nutzt, um seine hohen Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Benutzererfahrung erheblich zu verbessern“, sagte Omar Atta, CCO von gDi.

„Die Lösung von FaceTec wird es ermöglichen, einige der großartigen Anwendungsfälle, die in der gesamten Region entwickelt wurden, zum Leben zu erwecken, da Unternehmen endlich das nötige Vertrauen in ihren Authentifizierungsanbieter haben werden.“

Kevin Alan Tussy, CEO von FaceTec, sagte: „Die DDA verlangt von ihren Lösungen, dass sie durchgängig eine außergewöhnliche Leistung und einen hohen Wert aufweisen, und wir fühlen uns geehrt, dass wir unter Dutzenden von anderen Anbietern aus der ganzen Welt als einer ihrer Technologiepartner für die wichtigen, zukunftsweisenden Pläne der Stadt ausgewählt wurden.“

FaceTec schließt derzeit weltweit Verträge ab. Das Unternehmen hat gerade eine Vereinbarung mit Humanode geschlossen, um seine dezentrale Plattform biometrisch abzusichern, und meldete in seinen Finanzberichten für das zweite Quartal 2021 ein Wachstum von fast 300 Prozent.