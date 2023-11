Flug MH370 verschwand am 8. März 2014. Am 19. Mai, rund neun Wochen später, tauchte auf YouTube ein Video auf, das ein Flugzeug zeigt, das von drei Kugeln umgeben ist. Die Kugeln lösen sich schließlich mit der Maschine in Luft auf und hinterlassen eine Rauchspur.

Einen Monat später, am 12. Juni, wurde auf demselben Kanal ein zweites Video veröffentlicht, das die Kugeln aus einem anderen Blickwinkel zeigt. Die Videos wurden mittlerweile von YouTube entfernt.

Kim Dotcom bietet 100.000 US-Dollar Belohnung für die erste Person, die nachweisen kann, dass Flug MH370 NICHT von Kugeln umgeben war, bevor er sich in Luft auflöste. Trotz schwacher Versuche, das Video zu entlarven, und nicht unterstützender Community-Notizen auf Twitter sind derzeit KEINE BEWEISE aufgetaucht.

