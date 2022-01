Durchgesickerte Dokumente aus der US-Armee zeigen, dass Ivermectin als Behandlung gegen Covid wirkt

Da immer mehr Informationen aus den durchgesickerten Militärdokumenten von Project Veritas hervorgehen, scheint es einen belastenden Abschnitt zu geben, der Ivermectin als Covid-19-Behandlung unterstützt.

„Ivermectin (im April 2020 als heilend eingestuft) wirkt in allen Phasen der Krankheit, weil es sowohl die Virusreplikation hemmt als auch die Immunantwort moduliert.“

If this is misleading, you @DARPA need to know that this is being served at:https://t.co/HtAvKCONft pic.twitter.com/BQqcQYZDu4 — Eric Weinstein (@EricRWeinstein) January 11, 2022

Wird die DARPA dies bestätigen oder dementieren?

Siehe die Dokumente, hier zu finden:

Project Veritas hat militärische Dokumente erhalten, die auf einem geheimen System versteckt sind [HIER – und HIER – und HIER] und die zeigen, wie EcoHealth Alliance im März 2018 an die DARPA herangetreten ist, um eine Finanzierung für die Erforschung von durch Fledermäuse übertragenen Coronaviren zu erhalten.

Der Vorschlag mit dem Namen „Project Defuse“ wurde von der DARPA aufgrund von Sicherheitsbedenken und der Behauptung abgelehnt, dass es gegen das Moratorium zur Erforschung des Funktionsgewinns verstoße. Den Dokumenten zufolge führte das NIAID unter der Leitung von Dr. Fauci jedoch die Forschung in Wuhan, China, und an mehreren Standorten in den USA fort.

Project Veritas ist in den Besitz verblüffender, noch nie zuvor gezeigter Dokumente gelangt, die sich mit den Ursprüngen von COVID-19, dem Gewinn an Funktionsforschung, Impfstoffen, potenziellen Behandlungsmöglichkeiten, die unterdrückt wurden, und den Bemühungen der Regierung, all dies zu verbergen, befassen.

Die fraglichen Dokumente stammen aus einem Bericht der Defense Advanced Research Projects Agency, besser bekannt als DARPA, die auf einem streng geheimen gemeinsamen Laufwerk versteckt waren.

Die DARPA ist eine dem US-Verteidigungsministerium unterstellte Behörde, die für die Erforschung von Technologien mit potenziellen militärischen Anwendungen zuständig ist.

Project Veritas hat einen separaten Bericht an den Generalinspekteur des Verteidigungsministeriums erhalten, der von Joseph Murphy, einem ehemaligen DARPA-Stipendiaten, verfasst wurde.

In dem Bericht heißt es, dass die EcoHealth Alliance im März 2018 an die DARPA herangetreten ist, um eine Finanzierung für die Erforschung der Funktionsweise von durch Fledermäuse übertragenen Coronaviren zu erhalten. Der Vorschlag mit dem Namen Project Defuse wurde von der DARPA aufgrund von Sicherheitsbedenken und der Auffassung abgelehnt, dass er gegen das Moratorium für die Funktionsgewinnforschung verstößt.

Den Dokumenten zufolge hat das NIAID unter der Leitung von Dr. Fauci die Forschung in Wuhan, China, und an mehreren Standorten in den USA fortgesetzt (mehr dazu).

Detaillierte Informationen von Google ins Deutsche übersetzt sind hier zu finden.