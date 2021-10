Indem man sie zwingt, kleinere, schlechter belüftete Orte aufzusuchen.

Einem durchgesickerten Regierungsbericht zufolge könnten Impfpässe die Ausbreitung von COVID sogar noch verschlimmern, da sie die Menschen dazu bewegen würden, kleinere, schlechter belüftete Veranstaltungsorte aufzusuchen.

Laut dem Bericht, der vom Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport [DCMS] erstellt wurde, könnte die Einführung des Systems sogar den gegenteiligen Effekt haben.

„Wenn die Zertifizierung einige Fans aus strukturierten und gut belüfteten Sportstadien verdrängt, könnte dies dazu führen, dass sie stattdessen unstrukturierte und schlecht belüftete Kneipen aufsuchen, wo sie Zugang zu mehr Alkohol haben als in den Stadien“, heißt es in dem Bericht. „Bei der Fußball-Europameisterschaft wurde festgestellt, dass die Zahl der Fälle im Zusammenhang mit Pubs auch dann anstieg, wenn England im Ausland spielte.

„Die Politik würde auch den Umsatz der Organisatoren von Veranstaltungen, die Impfpässe verwenden müssen, schmälern und die Einstellung von Tausenden neuer Ordner erforderlich machen, was schwer zu bewerkstelligen sein dürfte“, berichtet der Telegraph.

Nachdem Schottland versucht hatte, Impfpässe einzuführen, wurde das Verfahren als „völliges Desaster“ bezeichnet, da das Personal in Nachtclubs beschimpft wurde und die Technologie wiederholt versagte.

Viele Lokale beschlossen, vorzeitig zu schließen, und verloren 40 % ihrer Besucherzahlen, was einmal mehr zeigt, wie das System unzählige Nachtclubs, die mit einer Gewinnspanne von 15 % arbeiten, endgültig in den Ruin treiben wird.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass Impfpässe weitgehend nutzlos sind, ist die Tatsache, dass ein negativer Test nicht mehr als Option angeboten wird, obwohl die Geimpften das Virus immer noch übertragen können.

Wie wir in dem nachstehenden Video zeigen, mussten sich Besucher von Nachtclubs in Irland impfen lassen, um eingelassen zu werden, doch wurde ihnen dann gesagt, dass beim Tanzen keine Masken erforderlich seien.

Offenbar hat COVID eine Art künstliche Intelligenz entwickelt, die weiß, wann sie Menschen in Ruhe lassen muss, wenn sie sich an Dutzenden von anderen verschwitzten Menschen in unmittelbarer Nähe reiben.