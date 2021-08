e-RUPI: Indien legt staatliche Unterstützungsempfänger ans digitale Gängelband

Indien war schon Vorreiter bei der Bürgernummer, die nun auch bei uns eingeführt wird. Nun zeigt der autokratische Herrscher Modi, wie man mit digitalem Geld die Menschen ans staatliche Gängelband legen und ihr Ausgabeverhalten kontrollieren kann.

Durch einen mit Enthusiasmus von der Better Than Cash Alliance geteilten Link bin ich auf das neue digitale Zahlungssystem e-RUPI aufmerksam geworden. Es sei für jeden zugänglich, der ein Mobiltelefon besitzt, auch wenn er kein Bankkonto hat. Der e-RUPI besteht aus QR-Codes oder SMS-Nachrichten, die als e-Gutscheine an die Telefone der Empfänger staatlicher Leistungen gesendet werden.

Das e-Payment-System deckt sowohl öffentliche Sozialleistungen ab, die ein Empfänger bereits erhält, als auch einmalige Gutscheine, die nur für diesen Empfänger gelten. Eine Person, die zum Beispiel ein Krankenhaus besucht, kann nach Vorlage des digitalen Gutscheins Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

In dem Bericht der Zeitung Nikkei heißt es: