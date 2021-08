Krankenhäuser auf der ganzen Welt werden jetzt mit „vollständig geimpften“ Patienten gefüllt, da die Injektionen die neuen „Varianten“ schnell verbreiten

Neue Berichte aus Australien und Israel deuten darauf hin, dass mehr als 95 Prozent aller neuen Krankenhauseinweisungen auf der ganzen Welt kranke Patienten sind, die gegen das Coronavirus (Covid-19) „vollständig geimpft“ wurden.

Im Gegensatz zu den Behauptungen der amerikanischen Mainstream-Medien sind die einzigen Menschen, die an der Delta-Variante erkrankt sind, diejenigen, die sich im Rahmen von Donald Trumps „Operation Warp Speed“ gegen die Fauci- Grippe haben impfen lassen, die viele Tausende von Menschen verletzt und getötet hat.

„Soweit ich weiß, sind die meisten Patienten geimpft, sogar ’schwere Fälle von Patienten, genau“, erklärte der israelische Dr. Kobi Haviv gegenüber News Israel 13 und entlarvte damit die Lüge von Tony Fauci und Rochelle Walensky, dass die Injektionen mit dem chinesischen Virus vor „schweren“ Symptomen und Krankenhausaufenthalten schützen.

„Die meisten alten Menschen sind geimpft“, fügte Dr. Haviv hinzu und behauptete, dass eine oder zwei Auffrischungsimpfungen notwendig sein könnten, um das Virus ein für alle Mal zu töten.

Fast alle „Schwerstkranken“, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden, haben sich tatsächlich mit „Warp-Geschwindigkeit“ impfen lassen, so wie es die Regierung ihnen aufgetragen hat, um „sicher“ vor einer Infektion zu sein. Dies beweist, dass die Impfungen in Bezug auf den Schutz völlig wertlos sind und dem Körper der Menschen zutiefst schaden.

Die Ungeimpften hingegen sind kerngesund und leben ihr normales Leben so gut sie können – genau wie vor der Enthüllung der Plandemie durch die Regierung Ende 2019.

„Dr. Haviv fügte hinzu, dass die medizinischen Ressourcen in Israel aufgrund der vielen vollständig geimpften Kranken, die die Krankenhäuser des Landes mit neuen Stämmen der Chinesischen Krankheit überschwemmen, gefährlich knapp werden.

Nahezu jedes Land mit hohen Impfraten verzeichnet eine Welle neuer „Infektionen“.

Ähnliche Zahlen kommen aus Sydney, Australien, wo Regierungsbeamte Ende Juli bekannt gaben, dass fast alle Krankenhauseinweisungen wegen des Chinesischen Virus jetzt unter den vollständig Geimpften stattfinden.

Fast niemand, der die Impfung verweigerte, erkrankt, während die „sicheren und geschützten“ Kollegen, die sich impfen ließen, schwere Krankheiten entwickeln, die auch in diesem Land die medizinischen Ressourcen verschlingen.

Das Gleiche gilt für Singapur, wo mindestens 75 Prozent aller neuen Wuhan-Grippe-Fälle bei vollständig geimpften Personen festgestellt werden.

Wie wir berichteten, wurde in dem fast vollständig geimpften Land Gibraltar in den letzten Monaten ein 2500-prozentiger Anstieg der neuen „Covid“-Fälle unter den Geimpften festgestellt, was die dortige Regierung dazu veranlasste, eine neue Reihe von Sperrmaßnahmen zu verhängen.

In Island, wo mehr als 90 Prozent aller 40- bis 70-Jährigen und 98 Prozent aller über 70-Jährigen vollständig geimpft sind, ist ein ähnlicher Trend zu beobachten: Neuinfektionen verbreiten sich wie ein Lauffeuer.

Manchmal ist es schwierig, die wahren Hintergründe dieser Entwicklung zu erkennen. Es ist klar, dass die so genannten „Impfstoffe“ keinen Schutz bieten und die Menschen krank machen, aber rechtfertigt dies neue Verbote und Maskenvorschriften? An welchem Punkt hört das alles auf, oder doch nicht?

„Da immer mehr geimpfte Menschen an genau der Krankheit erkranken, gegen die sie angeblich geschützt sind, werden die Impfstoffhersteller jemals für die Verbreitung von Krankheiten verantwortlich gemacht werden“, fragt Adan Salazar, der für Infowars schreibt.

Der gefälschte „Impfstoff“ tut das, wofür er entwickelt wurde“, fügt ein Infowars-Kommentator hinzu. „Das ist der Grund, warum Menschen, die ihn genommen haben, ins Krankenhaus eingeliefert werden, krank sind und sterben. Die Antwort der Lügner ist, dass die Impfstoffe ihre Kraft verlieren und wir Auffrischungsimpfungen brauchen. Ein Blinder kann sehen, was hier vor sich geht.“