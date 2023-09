Ed Dowd macht eine erschreckende Vorhersage darüber, wie die COVID-Verschwörer ihre Verbrechen vertuschen werden

„Diese Verbrechen sind so entsetzlich, dass es meiner bescheidenen Meinung nach kein Versteck mehr geben wird, sobald sie ans Licht kommen“.

„Wir kommen schnell an diesen Punkt, weil sich die Gefahren dieser Impfstoffe herumsprechen“, sagte der Datenanalyst Edward Dowd kürzlich in einem Interview mit Dr. Naomi Wolf. Dowd beschreibt den „Wendepunkt“ als den Moment, in dem die Öffentlichkeit sich der Schäden durch COVID-„Impfstoffe“ so bewusst wird, dass die Forderung nach Verantwortlichkeit unerschütterlich wird.

„Und wenn wir eine kritische Anzahl von Menschen erreichen, wird die Wut so groß sein, dass die Politiker verstehen, dass sich etwas geändert hat, die Regulierungsbehörden werden anfangen, sich Sorgen zu machen, und wir werden anfangen, etwas zu sehen – oder ein Ereignis, das alles vertuschen wird.

„Wir nähern uns [dem Wendepunkt]“, sagte Dowd.

„Megyn Kelly hat sich kürzlich geoutet und spricht jetzt über ihre Verletzung. Ich denke, wir werden mehr und mehr davon sehen“.

Dowd fährt fort: „Früher dachten die Leute auf Maui, ich hätte keine Ahnung, basierend auf dem, was ich tat. Jetzt wollen sie plötzlich Zeit mit mir verbringen, weil sich herumgesprochen hat, dass ich doch nicht so ahnungslos bin. Genauso ist es mit den Boostern: Die Leute strömen nicht mehr dorthin, und auch das hat sich durch Mundpropaganda verbreitet.“

BS haben 75% der Amerikaner im letzten Jahr die Auffrischungsimpfung mit COVID 19 ausgelassen. Die Chancen stehen gut, dass die Auffrischungsimpfung in diesem Jahr noch weniger in Anspruch genommen wird.

„Was wird auf politischer Ebene passieren“, fragte Dr. Wolf.

„Was werden die Leute auf höchster Ebene hinter den Kulissen tun, wenn die breite Masse herausfindet, dass sie [und ihre Angehörigen] ermordet wurden?“

„Das ist das Problem“, antwortete Dowd. „Normalerweise würden wir all diese Leute friedlich abwählen und dann gegen sie ermitteln und sie strafrechtlich verfolgen. Aber diese Verbrechen sind so schrecklich, [dass] ich glaube, dass das Establishment versuchen wird, ein Ablenkungsmanöver zu starten oder die Wahl zu stehlen, um zu verhindern, dass sie jemals verfolgt werden. Denn sobald das ans Licht kommt, wird es meiner bescheidenen Meinung nach keinen Ort mehr geben, an dem man sich verstecken kann.

Ähnlich äußerte sich Tucker Carlson am 30. August.

Carlson warnte davor, dass die Kriminalisierung politischer Aktivitäten zu weit gehen könnte. Sobald Politiker anfingen, ihre Gegner (Trump) anzuklagen, schafften sie einen Präzedenzfall, dem sie selbst ausgesetzt sein könnten. Die Demokraten, so Carlson, könnten nicht verlieren, weil sie sonst selbst angeklagt würden. Deshalb würden sie „alles tun, um zu gewinnen“. Die wahrscheinliche Ablenkung – ein heißer Krieg mit Russland.

„Nächstes Jahr wird es einen heißen Krieg zwischen den USA und Russland geben. Sie möchten ihn auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass wir ihn gewinnen werden, aber das ist eine andere Analyse. Aber ich glaube, dass sie aus politischer Sicht bereit sein müssen, Krieg zu führen, um [die Wahl] zu gewinnen. Das glaube ich, und ich glaube, dass alle Beweise dafür sprechen. Wenn man sich also Sorgen darüber macht, dass unsere Politik noch bösartiger wird, als sie ohnehin schon ist, und Menschen durch unsere Politik verletzt werden, was möglich ist, dann sollte man sich Sorgen über die Aussicht auf einen offenen Krieg machen“.

Ed Dowd und Tucker Carlson scheinen also einer Meinung zu sein.

Die Machthaber wollen um jeden Preis verhindern, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, und sie wollen an der Macht bleiben. Und dieser verzweifelte Griff nach der Macht, so die beiden Analysten, wird sie wahrscheinlich zu drastischen Maßnahmen greifen lassen.

Das vollständige Interview von Edward Dowd mit Dr. Naomi Wolf können Sie sich im Video unten ansehen: