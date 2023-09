Warum zwingen die US-Gesundheitsbehörden den Kindern mRNA-Impfungen auf, während andere Länder dies nicht tun?

Alex Berenson

Diese Frage ist nicht rhetorisch gemeint. Die Anreize hier sind bizarr, zumal die Kampagne zwangsläufig scheitern wird.

Sie hätten nicht so dumm sein müssen.

Der Vorstoß der Centers for Disease Control für neue mRNA-Covid-Impfungen für jedermann ist eine schreckliche medizinische Entscheidung – insbesondere für Kinder. Gesunde Kinder und Jugendliche sind durch Omikron nur geringfügig gefährdet, aber durch die Nebenwirkungen der mRNA sind sie wirklich gefährdet.

Politisch ist sie ebenso katastrophal. Seit Mittwoch hat mein Tweet, in dem ich die eigenen Daten der CDC benutzte, um das miserable Risiko-Nutzen-Verhältnis der Impfung von Kindern zu verdeutlichen, 5 Millionen Aufrufe, weit mehr als jede Kabelnachrichtensendung, und über 40.000 Likes. (Und ich bin bei Weitem nicht der Einzige, der das beklagt.)

Besonders merkwürdig ist, dass die CDC diese Prügel nicht einstecken musste.

In den meisten Ländern werden in diesem Herbst keine Covid-Impfungen für gesunde Kinder oder Erwachsene im arbeitsfähigen Alter angeboten. Die Grenze liegt im Allgemeinen bei 65 Jahren, obwohl Australien die Impfung nur für Menschen über 75 Jahren empfiehlt (Menschen zwischen 65 und 74 Jahren sollen sie „in Betracht ziehen“).

Die amerikanischen Gesundheitsbürokraten hätten sich an diese Regeln halten können. Sie hätten die Grenze sogar niedriger ansetzen können – sagen wir 50 – und sich trotzdem für ihr aggressives Vorgehen beglückwünschen können.

Stattdessen haben sie sich dafür entschieden, Kinder mit einzubeziehen – eine Politik, die nicht nur absurd ist, sondern garantiert bei allen außer der winzigen Minderheit der MRNA-Fanatiker zu Gegenreaktionen führen wird.

Was ist hier wirklich los?

Die einfachste (und traurigste) Möglichkeit: Dr. Mandy Cohen, die neue CDC-Direktorin, und ihre Berater sind einfach zu dumm, um die Mathematik zu verstehen, die zeigt, wie schrecklich diese Empfehlungen sind.

Diese Theorie hat eine gewisse oberflächliche Plausibilität, aber ich bin mir nicht sicher. Amerikanische Gesundheitsbürokraten sind zwar keine Genies, aber sind sie wirklich so viel dümmer als Gesundheitsbürokraten in anderen Ländern?

Weiterhin zeigt die eigene Präsentation der CDC am Dienstag, dass sie sich der Probleme der Impfempfehlung für Jugendliche bewusst ist. Abgesehen davon, dass sie eine große Anzahl von akuten Nebenwirkungen wie Fieber, die durch die Impfung verursacht werden, ignoriert, musste sie 0 Fälle von durch mRNA verursachter Herzmuskelentzündung bei Jugendlichen auf 1 Million Impfungen schätzen, damit die Kosten-Nutzen-Rechnung aufgeht. (Tatsächlich zeigen große Studien, dass Impfungen bei Jungen im Teenageralter bis zu 1 von 2.500 oder 3.000 Mal eine klinisch signifikante Myokarditis verursachen – bis zu 400 Fälle pro 1 Million Impfungen bei Jungen).

–

Als Ärztin, Mutter und Leiterin des C.D.C. empfehle ich Ihnen, den neuesten Covid Booster zu holen. Quelle

Wenn nicht Dummheit, was dann?

Am Mittwoch stellte mein Kollege Eugyppius eine weitere faszinierende Theorie auf – die CDC hat erkannt, dass eine große Zahl von Amerikanern ihr den Rücken gekehrt hat und spielt nur noch für ihre hyperliberale Basis:

Der Radikalismus der CDC ist auf den Erfolg der Pandemie-Opposition in den Vereinigten Staaten zurückzuführen. Amerika war eines der wenigen westlichen Länder, in denen es einen echten Widerstand gegen die Impfgegner gab, der bis in Teile des politischen Establishments reichte. Dieser Widerstand hat dem gesamten Gesundheitswesen schweren Schaden zugefügt, und Millionen von Amerikanern werden sich nie wieder für die Aussagen der CDC interessieren.

In Europa haben die etablierten Parteien eine geschlossene Front zur Unterstützung der Hygienediktatur gebildet, was es unseren öffentlichen Gesundheitseinrichtungen ermöglicht, einen gewissen Anspruch auf einen gesellschaftlichen Konsens zu bewahren, so schwach dieser auch sein mag… Sie haben immer noch etwas zu verlieren, was ein Anreiz zur Mäßigung ist.

–

Aber diese Theorie könnte der CDC zu viel Anerkennung für ihre Klugheit einbringen.

Wahrscheinlicher ist, dass die Anreize in die entgegengesetzte Richtung gehen, dass die CDC nicht so sehr zum Chor der Covidianer predigt, sondern versucht, nicht von ihm angeschrien zu werden.

Ein Beispiel dafür ist Florida, wo Gouverneur Ron DeSantis und der Generalarzt des Bundesstaates, Dr. Joseph Ladopo, der Behörde die Stirn boten und gesunde Menschen unter 65 Jahren davon abhielten, sich diesen Herbst impfen zu lassen. Ihre Belohnung war ein Artikel in der New York Times, in dem es hieß:

DeSantis Spreads Vaccine Skepticism With Guidance That Contradicts C.D.C. (DeSantis verbreitet Impfskepsis mit Ratschlägen, die der C.D.C. widersprechen).

Nirgendwo in dem Artikel wurde erwähnt, dass die Empfehlungen aus Florida nicht die Ausreißer in der Welt sind, sondern die der CDC.

–

Gleichzeitig glauben die Gesundheitsbürokraten im Allgemeinen, dass die Amerikaner so dumm sind, dass man ihnen nicht zutrauen kann, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, und man ihnen genau sagen muss, was sie zu tun haben (außer bei Freizeitdrogen, wo man niemandem sagen sollte, was er zu tun hat).

Diese Haltung zog sich durch das gesamte Covid-Programm und wurde auch diese Woche wieder deutlich. Wie NPR schrieb

„Eine universelle Empfehlung, im Gegensatz zu einer Empfehlung für ausgewählte Gruppen, könnte die Einführung des Impfstoffs erleichtern und den Zugang und die Chancengleichheit verbessern.

„Lasst uns Amerika stark und gesund halten“, sagte Dr. Camille Kotton, ein Mitglied des [CDC-Beratungsgremiums], das für die Empfehlung stimmte, und ein Spezialist für Infektionskrankheiten an der Harvard Medical School … „Lasst uns die Dinge klarstellen“.

Lassen Sie uns die Dinge klarstellen:

Impfung ist gut für alle, keine Impfung ist schlecht, jeder sollte geimpft werden, verstanden?

Ich sagte: IMPFUNG GUT FÜR ALLE, IMPFUNG FÜR ALLE! DAS IST WIE EIN BONBON FÜR DICH! AMERIKA STARK, GESUND, GUTES AMERIKA! SEI EIN GUTES AMERIKA, NIMM EINE GUTE SPRITZE. LECKER!

–

Inzwischen, zurück in der Realität, werden die Empfehlungen der CDC wahrscheinlich von fast allen abgelehnt, besonders bei Kindern. Weniger als 3,4 Millionen amerikanische Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahren haben die bivalente Auffrischungsimpfung erhalten, wie aus den Daten der Behörde hervorgeht – gerade einmal 6 Prozent.

In diesem Jahr wird die Akzeptanz wahrscheinlich noch geringer sein, da praktisch alle Eltern aus erster Hand erfahren haben, wie mild Omikron für Kinder ist.

Paradoxerweise hat die Wahrscheinlichkeit einer massiven Ablehnung vielleicht sogar die klügeren und skeptischeren Leute in den Agenturen dazu ermutigt, den Mund zu halten. Wenn die Empfehlungen nicht relevant sind, kann die CDC sagen, was sie will. Lasst Dr. Mandy an ihrem falschen Telefon mit „Patienten“ sprechen! Das ist so süß und hält sie auf Trab!

–

Es scheint also, dass diese jüngste Peinlichkeit das Ergebnis der Reaktion der CDC auf ihre eigenen internen Anreize, ihre politischen Herren und ihren Wunsch ist, eine Tracht Prügel in den Medien zu vermeiden, womit ich elitäre liberale Kanäle wie NPR, CNN und die Times meine – die einzigen Kanäle, die sie interessieren. Leider konnten weder die Realität noch die Aussicht auf eine breite Gegenreaktion diese Kräfte überwinden.

Was gibt es sonst noch Neues?