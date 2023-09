Kinderarmut in den USA hat sich mehr als verdoppelt – aber da ist noch mehr.

Michael Snyder

Wenn man sich die Zahlen ehrlich ansieht, muss man zu dem Schluss kommen, dass sich die US-Wirtschaft rapide in die falsche Richtung entwickelt. Die Zahl der Kreditausfälle steigt rapide an, der Verkauf von Eigenheimen ist in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 32 Prozent zurückgegangen, die Inflation steigt wieder in beängstigendem Tempo, große Unternehmen in ganz Amerika entlassen Mitarbeiter, und wir haben gerade den stärksten Rückgang des realen Durchschnittseinkommens der Haushalte seit mehr als einem Jahrzehnt erlebt. Leider sind es oft die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft, die am härtesten getroffen werden, wenn die wirtschaftlichen Zeiten hart werden. Nach Angaben des Census Bureau hat sich die Kinderarmutsquote in den Vereinigten Staaten zwischen 2021 und 2022 mehr als verdoppelt.

Die US-Armutsquote nach dem Supplemental Poverty Measure (SPM) lag im Jahr 2022 bei 12,4 Prozent, ein Anstieg um 4,6 Prozentpunkte gegenüber 2021. Die Kinderarmutsquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 5,2 Prozent auf 12,4 Prozent mehr als verdoppelt – ein Rekordanstieg.

Diese Zahl lässt sich nicht schönreden.

Wie ist es also dazu gekommen?

Das Census Bureau macht die Inflation und das Auslaufen der Notfallprogramme verantwortlich, die in den ersten Tagen der Pandemie eingeführt worden waren.

Die Inflation war ein Faktor, aber Beamte des Census Bureau sagten, der Anstieg sei größtenteils auf das Auslaufen der Pandemieprogramme zurückzuführen: Im vergangenen Jahr gab es keine Konjunkturprogramme, und die erweiterten Steuergutschriften für Kinder laufen 2021 aus.

Diese Konjunkturpakete waren gut, aber sie trugen auch zu der erschreckenden Inflation bei, die wir heute erleben.

Die Inflation schien sich für ein paar Monate zu beruhigen, aber jetzt beginnt sie sich wieder zu beschleunigen.

Nach Angaben des Arbeitsministeriums haben wir gerade den größten monatlichen Anstieg des Verbraucherpreisindexes in diesem Jahr erlebt.

Wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte, stieg der Verbraucherpreisindex, der die Preise für Güter des täglichen Bedarfs wie Benzin, Lebensmittel und Mieten misst, im August wie erwartet um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Dies war der stärkste monatliche Anstieg in diesem Jahr und zeigt, wie schwierig es ist, die hohe Inflation in den Griff zu bekommen.

Würden die Preise jeden Monat um 0,6% steigen, läge die offizielle Inflationsrate für das gesamte Jahr bei über 7%.

Würde die Inflation noch wie 1980 gemessen, läge sie auch heute noch deutlich im zweistelligen Bereich.

In den letzten Jahren ist die Inflation viel schneller gestiegen als unsere Löhne, mit verheerenden Folgen für die Mittelschicht.

Millionen von US-Haushalten werden an ihre finanziellen Grenzen gebracht, und als Folge davon steigen die Zahlungsrückstände. Folgendes wurde kürzlich vom Kobeissi Letter auf Twitter gepostet.

Die Zahlungsrückstände bei Autokrediten haben den höchsten Stand seit 2008 erreicht. Seit die Fed im März 2022 begann, die Zinsen anzuheben, haben sich die Säumigkeitsraten bei Autokrediten fast verdoppelt.

Im 2. Quartal 2023 ist die Säumigkeitsrate bei Autokrediten in den USA sprunghaft auf 7,3 % angestiegen. Dies ist ein Anstieg von 6,9% im ersten Quartal 2023 und liegt über dem Niveau vor der Pandemie.

Moody’s geht davon aus, dass die Ausfallrate bei Autokrediten im Jahr 2024 bei 10 % liegen wird. Die Verbraucher bekommen die höheren Zinsen zu spüren.

Auch die Zahlungsrückstände bei Kreditkarten steigen rapide an.

Tatsächlich sind die Zahlungsrückstände bei Kreditkarten so hoch wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr.

Wir befinden uns wirklich an einem wichtigen wirtschaftlichen Wendepunkt, und die Situation wird sich weiter verschlechtern, da immer mehr Amerikaner ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die „größte Grundfischfarm an der Ostküste“ hat gerade Insolvenz angemeldet, und alle Mitarbeiter müssen sich nun nach neuen Jobs umsehen.

DAS größte Unternehmen für Grundfischfang an der Ostküste hat Insolvenz angemeldet, und die Beschäftigten stehen ohne Arbeit da, da alle Betriebe geschlossen werden. Blue Harvest Fisheries beantragte am Freitag Insolvenz nach Kapitel 7, was bedeutet, dass das Unternehmen höchstwahrscheinlich schließen und alle seine Vermögenswerte verkaufen muss.

„Sie standen nicht nur unter Wasser. Es sieht so aus, als wären sie schon lange ertrunken“, sagte ein Anwalt, der Einsicht in die Gerichtsakten des Unternehmens hatte, der New Bedford Light.

Unterdessen wird berichtet, dass FedEx weitere Entlassungen vornehmen wird.

Das in Memphis ansässige Unternehmen FedEx gab am Donnerstag bekannt, dass es Stellen in seinen IT- und Finanzabteilungen streichen werde. FedEx gab weder die genaue Zahl der Entlassungen noch die Standorte bekannt, sagte aber, es handele sich um einen „kleinen Prozentsatz der IT- und Finanzjobs“. Das Unternehmen beschäftigt rund 30.000 Menschen im Großraum Memphis.

Und Google hat gerade angekündigt, „Hunderte Stellen in seiner globalen Rekrutierungsorganisation“ zu streichen.

Google streicht Hunderte Stellen in seiner globalen Recruiting-Organisation als Teil eines größeren Rückzugs aus dem Recruiting in den kommenden Quartalen, hat CNBC bestätigt. „Es tut uns leid, aber wir müssen die Größe unserer Rekrutierungsorganisation erheblich reduzieren“, sagte Brian Ong, Vizepräsident für Rekrutierung bei Google, in einer Videokonferenz am Mittwoch, die CNBC aufgezeichnet hat.

Wenn man einen guten Job hat, den man schätzt, sollte man versuchen, ihn so lange wie möglich zu behalten.

Denn das Umfeld, auf das wir zusteuern, wird sehr rau sein.

Gegenwärtig ist sogar der CEO von JPMorgan Chase, Jamie Dimon, nicht sehr optimistisch, was unsere wirtschaftliche Zukunft angeht.

Der Vorstandsvorsitzende von JPMorgan Chase, Jamie Dimon, sagte am Montag auf einer Finanzkonferenz in New York, dass diejenigen, die davon ausgehen, dass die US-Wirtschaft aufgrund der Stärke der Verbraucher noch jahrelang boomen wird, „einen großen Fehler machen“. Dimon sprach auf der Barclays Global Financial Services Conference am 11. September und warnte vor einer Reihe von Risiken für die Wirtschaft, darunter der Krieg in der Ukraine, die Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve und die zunehmende Abhängigkeit von Staatsausgaben.

„Es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass der Konsum heute stark ist und dass dies bedeutet, dass wir auf Jahre hinaus einen Boom haben werden“, sagte er.

Normalerweise ist Dimon ein glühender Optimist.

Aber die Zahlen sind so schlecht geworden, dass selbst ihm klar wird, dass große Probleme auf uns zukommen.

Jahrzehntelange, sehr dumme Entscheidungen haben uns in diese Lage gebracht, und jetzt stehen uns enorme Schmerzen bevor.

Leider werden die kolossalen Fehler, die wir gemacht haben, unsere Kinder hart treffen.

Die Kinderarmutsrate hat sich bereits mehr als verdoppelt und wird weiter steigen, während die US-Wirtschaft vor unseren Augen zusammenbricht.