Ehemalige Kongressabgeordnete warnt vor WHO-Plänen: „Dies ist die größte Machtübernahme seit 5.000 Jahren!“

Bill Gates ist nach den USA der zweitgrößte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Wie ist es möglich, dass ein Milliardär wie Bill Gates an der Spitze der WHO steht? Das fragt sich die ehemalige Kongressabgeordnete Michele Bachmann.

Eine winzige Elite treffe alle Entscheidungen, sagte sie in einem Interview mit Dr. Drew.

In WHO-Dokumenten sei vom sogenannten Rat der Parteien die Rede. Der Rat werde von dieser kleinen Elite gebildet und könne den globalen Pandemievertrag und Änderungen der internationalen Gesundheitsrichtlinien beschließen, sagte Bachmann. „Sie können beschließen, was sie wollen“.

Bill Gates steht mit dem vorgeschlagenen WHO-Vertrag und den vorgeschlagenen Änderungen an der Spitze der größten globalistischen Machtübernahme, die die Welt je erlebt hat. Ex-Kongressabgeordnete/Anwältin Michele Bachmann enthüllt, dass die Dokumente einen „Rat der Parteien“ vorsehen, der einer kleinen Gruppe von Eliten die Macht gibt, die Regeln künftig zu ändern, ohne dass eine Ratifizierung durch die 193 Mitgliedsstaaten erforderlich ist. Glücklicherweise wächst das Bewusstsein und wir haben bis Mai nächsten Jahres Zeit, dies zu verhindern.

