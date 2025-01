Larry C. Johnson

Der russische Kriegsberichterstatter Marat Khairullin hat eine hervorragende Zusammenfassung über den aktuellen Stand der russischen und ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld veröffentlicht. Er schreibt:

Der Sieg ist bereits in Sicht. Die Ukraine hat den Krieg verloren. Das ist nicht einmal ein Axiom, sondern ein fertiges, feststehendes Fundament, auf dem die Mauern des künftigen Gebäudes gerade gegossen werden. Was sich vor Ort abspielt, sind nichts anderes als die Zuckungen des Regimes. Niemand ist an Ukropia und den Ukies als solchen interessiert – Trump flirtet jetzt offen und bietet Putin Verhandlungen ohne „Zelenskys“ an.

Marat ist kein blinder Cheerleader. Er ist ein nüchterner Reporter und hält sich an die Fakten. Mit diesem Beitrag hat sich sein Tonfall deutlich geändert. Er stellt zwei Haupttrends in der aktuellen Kampagne fest:

Die ukrainischen Streitkräfte vor Ort können keinen ernsthaften Widerstand mehr leisten. Die Dynamik des Prozesses – wir beschleunigen uns, und die Ukrainer werden immer erschöpfter.

Der erste Trend ist eine unmittelbare Folge davon, dass die Ukraine es versäumt hat, Reservekräfte zu rekrutieren und vollständig auszubilden, die die Löcher in der ukrainischen Verteidigung stopfen könnten. Laut Khairullin:

Die ukrainischen Streitkräfte vor Ort können keinen ernsthaften Widerstand mehr leisten. In den Hauptrichtungen (vorwiegend Pokrowsk) führt die russische Armee eine totale Säuberung durch. Unsere Truppen werden in günstigen Positionen rund um bewohnte Gebiete stationiert, die die ukrainischen Streitkräfte in Befestigungen umgewandelt haben, und zerstören allmählich mit ferngesteuerten Methoden jede feindliche Präsenz. Dann dringt die Infanterie in die leeren feindlichen Stellungen ein, und die Ukrainer können nichts gegen diese Taktik unternehmen.

Bisher haben die ukrainischen Streitkräfte darauf mit Gegenangriffen reagiert und schnell Reserven von einem Gebiet in ein anderes verlegt. Jetzt drängen wir entlang der gesamten Front. Der Rest der ukrainischen Reserven liegt bei Kursk im Sterben.

Anders als im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, wo die angreifenden Truppen mit Männern und Panzern auf die Befestigungen stürmen mussten, sind im Rahmen der militärischen Sonderoperationen (SMO) Drohnen- und Bot-Kräfte auf dem Schlachtfeld aufgetaucht, die eine echte Neuerung darstellen. Die Drohnen-/Bot-Betreiber sind vollständig in die russischen Angriffskräfte integriert. Die Remote-Methoden bedeuten, dass Drohnen, Bots und Gleitbomben zusammen mit konventioneller Artillerie und Raketen auf befestigte Punkte einschlagen, bis diese zerschlagen sind. Diese Taktik fügt den Ukrainern verheerende Verluste zu, während die russischen Verluste minimiert werden.

Der zweite Trend, den Marat feststellt, hat mit Alter und Erfahrung zu tun:

Die Dynamik des Prozesses – wir werden immer schneller, und die Ukrainer werden immer erschöpfter. Und schließlich ein Moment, den nur wenige wahrnehmen: Unsere Armee wird nicht nur modernisiert, sie beginnt sich zu verjüngen. In jeder Einheit auf Kompanieebene werden eigene UAV-Züge gebildet, und es werden Rekruten rekrutiert, die nicht älter als 30 sind. Wir werben aktiv zwanzigjährige Männer an.

Generell hat die Armee auch einen Prozess der Erneuerung der mittleren Offiziersränge eingeleitet – alle über 45-Jährigen werden in die Reserve versetzt. Dies betrifft in erster Linie die Rückwärtigen Dienste, die Unterstützungsdienste und den Stab. Nimmt man jedoch die Hauptkampfeinheit, so ist in den Bataillonen die überwiegende Mehrheit des Führungspersonals nicht älter als 35 Jahre. Kompaniechefs sind sehr selten älter als 30 Jahre. Auch die Zusammensetzung der Angriffstruppen (die für die Aufräumarbeiten vor Ort zuständig sind) hat sich geändert – Angriffstruppen über vierzig sind immer seltener.

Die russischen Truppen sind im Vergleich zu den ukrainischen Soldaten jung. Das folgende Bild (aus einem Video auf X) zeigt den erschreckenden Zustand des ukrainischen Militärs. Hier ist ein Entertainer zu sehen, der vor einem Raum voller ukrainischer Rekruten singt. Die meisten scheinen mindestens 40 Jahre alt zu sein. Es gibt eine Menge grauer Haare in diesem Saal. Aber trotz ihres Alters sind diese Truppen unerfahren.

Die Situation in Russland ist das genaue Gegenteil. Seine Reihen sind mit Männern unter 30 Jahren gefüllt, die nach monatelanger Ausbildung an der Front ankommen und von Kampfveteranen betreut werden. Khairullin zufolge werden die 45-Jährigen von der Front abgezogen und in Reserveeinheiten versetzt. Keine noch so gute Ausbildung kann mit dem mithalten, was ein Soldat im Kampf lernt. Im Gegensatz zur Ukraine, die nicht in der Lage ist, Reservisten ordnungsgemäß auszubilden, bevor sie sie in den Fleischwolf wirft, bildet Russland seine Soldaten ordnungsgemäß aus, bevor es sie in den Kampf schickt. Sobald sie im Kampf sind, wird die Graduiertenschule zur Ordnung gerufen und die grünen Soldaten werden zu Kampfveteranen.

Gegenwärtig gibt es in der US-Armee, der britischen Armee, der französischen Armee oder der deutschen Armee keine einzige Einheit, die über diese Art von Erfahrung verfügt. Das Prahlen mit Zahlen auf dem Papier – wie es die NATO-Führer oft tun – führt nicht zu kampffähigen Einheiten, die in der Lage sind, einen Krieg auf Augenhöhe zu führen. Vor allem nicht gegen eine Streitmacht wie die russische, die bereits zwei Jahre lang schwere Gefechte hinter sich hat.

Die Fundamente der NATO bröckeln, was zu einem großen Teil auf die törichte Investition des Westens in den Ukraine-Krieg zurückzuführen ist. Ungarn, Österreich, Kroatien, die Slowakei und Rumänien sprechen sich offen gegen eine weitere Unterstützung der Ukraine aus. Sie können die Ergebnisse auf dem Schlachtfeld lesen und erkennen, dass Russland die Ukraine trotz uneingeschränkter, massiver Unterstützung durch die NATO besiegt. Die großen Akteure in der NATO – d. h. das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland – stehen vor einem wirtschaftlichen und politischen Chaos im eigenen Land. Keiner von ihnen ist in der Lage, auf Kriegskurs zu gehen und eine Herausforderung für Russland zu riskieren.

Und dann ist da noch die Türkei. Die Türkei ist in einen neuen Krieg in Syrien verwickelt und konzentriert sich darauf, die Kurden zu besiegen. Sie ist nicht bereit, Truppen oder Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, sollte die NATO den selbstmörderischen Schritt einer Konfrontation mit Russland unternehmen.

Ich weiß nicht, ob Donald Trump und sein Team den Ernst der Lage begreifen, aber wenn ihre Verhandlungsstrategie auf der Annahme beruht, dass Russland schwach und die SMO blockiert ist, werden sie feststellen, dass das, was sie für eine Trumpfkarte hielten, eine Pik-Zwei ist . . . kein starkes Blatt.