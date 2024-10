Ehemaliger CIA-Analyst: „Iron Dome hat sich als Fehlschlag erwiesen“: Iran bombardiert Israel als Vergeltung für Attentate

Larry Johnson

Der Iran hat am späten Dienstagabend einen massiven Vergeltungsschlag gegen Israel geführt und damit monatelange Spekulationen beendet, wie und ob der Iran auf die provokative Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran reagieren würde.

Berichten zufolge hatten die USA dem Iran nach dem Attentat auf Haniyeh im Juli zugesichert, dass Israel und die USA konstruktiv auf die Gründung eines palästinensischen Staates hinarbeiten und Israels militärische Aggression gegen seine Nachbarn und die Palästinenser im Gazastreifen beenden würden, wo nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 42.000 Menschen getötet wurden. Der tödliche Angriff Tel Avivs auf den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah im Libanon in der vergangenen Woche hat die Hoffnungen auf ein Ende der Gewalt zunichte gemacht, da Israel behauptet, sich auf eine umfassendere Invasion des Libanon vorzubereiten.

„Sie werden nicht so handeln wie die Israelis“, sagt er. „Sie glauben wirklich, dass sie menschlicher und ehrenhafter sind, und ich denke, dass sie dieses Argument durch ihr Handeln untermauern können.

Johnson behauptete, der Iran sei gezwungen gewesen, Israel anzugreifen, nachdem die USA dem Iran falsche Zusicherungen gegeben hätten, dass Israel nach der Tötung Haniyehs seine Nachbarn nicht mehr angreifen würde. Der Iran hatte bereits im April einen Vergeltungsangriff auf Israel gestartet, nachdem bei der Bombardierung der iranischen Botschaft in Damaskus (Syrien) durch Tel Aviv zwei iranische Generäle getötet worden waren. Der Angriff wurde unter dem Codenamen Operation True Promise angekündigt.

Der iranische Angriff vom Dienstag, der als Operation True Promise II bezeichnet wird, scheint wesentlich umfangreicher zu sein als der Angriff vom April, bei dem die überwiegende Mehrheit der iranischen Raketen, Flugkörper und Drohnen von Israels Iron Dome abgefangen wurde. Berichten zufolge gelang es dem Iran am Dienstag, israelische Militärziele anzugreifen, darunter einen israelischen Luftwaffenstützpunkt, auf dem mehrere von den USA bereitgestellte F-35-Flugzeuge getroffen wurden. Johnson behauptete, der israelische Angriff auf Nasrallah sei von einer F-35 gestartet worden, die der Schlüssel für jede israelische Invasion im Libanon sei.

Der Kommentator verglich Israels Iron Dome mit dem US-Raketensystem Patriot und behauptete, die USA seien nicht in der Lage, das Verteidigungssystem schnell genug aufzurüsten, um Israel einen langen Zermürbungskrieg zu ermöglichen.

„Lockheed Martin … kann etwa eineinhalb bis eineinviertel [Raketen] pro Tag herstellen“, sagte Johnson. „Ich denke, Israel befindet sich in einer ähnlichen Situation… [der Iran] hat Israel wissen lassen: ‚Wenn ihr uns weiter angreift und Vergeltung übt, werden wir euch beim nächsten Mal härter und tödlicher treffen‘. Die Sache kann also jetzt wirklich außer Kontrolle geraten.“

„Ich kann nicht ausschließen, dass Israel versuchen wird, konventionelle Waffen auf den Iran abzufeuern, aber ich glaube, dass sie besiegt werden“, sagte Johnson.

„Israel könnte versucht sein, einen nuklearen Sprengsatz gegen ein iranisches Ziel einzusetzen“, warnte er. „Wenn das passiert, werden wir wirklich eine andere Dimension erreichen und es wird sehr, sehr ernst werden. Die Situation ist bereits ernst, aber sie wird absolut gefährlich werden.

Nach Ansicht des Analysten wäre Israel nicht in der Lage, einen Militäreinsatz gegen mehrere Feinde durchzustehen, auch wenn die USA es unterstützen würden.

„Israel ist nicht in der Lage, einen Mehrfrontenkrieg zu führen, und es hat nicht die strategische Tiefe, um Zermürbungskriege zu führen. Und genau das ist es, worauf es sich jetzt eingelassen hat“, betonte Johnson. „Sie werden nicht in der Lage sein, die Hisbollah in einer Woche zu erledigen. Sie könnte nicht einmal die Hamas in 12 Monaten erledigen. Es wird nicht in der Lage sein, Syrien, die Houthis oder den Iran zu erledigen… Das ist es, was Israel nicht versteht. Es hat nicht die Fähigkeit, diese Art von Operationen über einen längeren Zeitraum durchzuhalten.“