Ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung enthüllt neue Terror-Organisation, die heimlich gegen den Iran in Stellung gebracht wurde

Washingtons Terroristenfreunde: Prominente Amerikaner unterstützen weiterhin eine mörderische Sekte

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Die MEK ist ein seltsames Zwitterwesen, das vorgibt, eine alternative Regierungsoption für den Iran zu sein, obwohl es von fast allen Iranern verachtet wird.

Man könnte sich fragen, ob Washingtons Besessenheit vom Terrorismus auch die Unterstützung radikaler bewaffneter Gruppen einschließt, solange diese politisch nützlich sind, um Länder anzugreifen, die die USA als Feinde betrachten? Es ist weithin bekannt, dass die amerikanische CIA mit Saudi-Arabien zusammengearbeitet hat, um al-Qaida zu gründen, die die Russen in Afghanistan angreifen sollte, und dasselbe „Mein-Feind-ist-Feind“-Denken scheint die derzeitigen Beziehungen zu radikalen Gruppen in Syrien zu bestimmen.

Angesichts der Tatsache, dass der Iran nach wie vor der Feind du jour der Biden-Administration ist, ist es vielleicht nicht überraschend, dass die USA auch Terrorgruppen unterstützen, die in der Lage sind, Ziele in der Islamischen Republik anzugreifen. Zu diesem Zweck waren vor kurzem eine Reihe ehemaliger hochrangiger Regierungsbeamter und Politiker an der Pflege ihrer Beziehungen zur iranischen Terrorgruppe Mojahedin e Khalq (MEK) beteiligt, die ab dem 10. Juli drei Tage lang ihren jüngsten internationalen Jahresgipfel in Paris abhielt. Die Veranstaltung war aufgrund der französischen COVID-Präventionsrichtlinien online, und die Hauptrednerin war Michele Flournoy, ehemalige US-Unterstaatssekretärin für Verteidigungspolitik unter Präsident Barack Obama. Flournoy wurde einst als Spitzenkandidatin für den Posten des Verteidigungsministers von Präsident Joe Biden gehandelt. Derzeit leitet sie die Beratungsfirma WestExec Advisors, die sie gemeinsam mit dem derzeitigen Außenminister Anthony Blinken gegründet hat und die erheblichen Einfluss auf die Personalpolitik und andere Fragen im Weißen Haus hat. In ihrer Rede beschuldigte sie den Iran, eine Gefahr für die Sicherheit des Nahen Ostens, der Vereinigten Staaten und für die eigene Bevölkerung darzustellen, und führte aus: „Seit 1979 musste sich jede US-Regierung mit der Bedrohung durch das iranische Revolutionsregime auseinandersetzen, und die Biden-Regierung ist nicht anders. Der Iran ist eines der dringendsten außenpolitischen Themen auf dem Schreibtisch des Präsidenten“. Sie forderte einen „internen Regimewechsel“ in der Islamischen Republik.

Eine überparteiliche Gruppe von US-Gesetzgebern sprach ebenfalls vor der Online-Versammlung. Zu den Rednern gehörten der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, Senator Bob Menendez, ein Demokrat aus New Jersey, der den Vorsitz im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats führt, sowie die demokratischen Senatoren Cory Booker aus New Jersey und Jeanne Shaheen aus New Hampshire. Ebenfalls teilgenommen haben der republikanische Senator Rick Scott aus Florida und die beiden texanischen Senatoren John Cornyn und Ted Cruz. Die ehemalige Vorsitzende des Demokratischen Nationalkomitees, Donna Brazile, sprach ebenso wie der ehemalige Außenminister Mike Pompeo, der sagte, dass die MEK „gesegnet und geschützt“ werden sollte.

Das Gipfeltreffen bezeichnete sich selbst als „die größte internationale Online-Veranstaltung zur Befreiung des Iran“ mit dem Ziel, „Aufstände gegen die Regierung der Islamischen Republik anzustacheln“. Obwohl es wohlwollend wäre, zu vermuten, dass die Kongressabgeordneten und ehemaligen Beamten größtenteils beteiligt waren, um die großzügigen Honorare für die Redner zu kassieren, muss auch festgestellt werden, dass das Wissen über die MEK und ihre Geschichte im Internet und anderswo leicht zugänglich ist. Insbesondere Flournoy hätte es besser wissen müssen, aber selbst sie behauptete im Nachhinein, sie habe nicht gewusst, dass sie vor einer ehemaligen terroristischen Gruppe sprach, die Amerikaner getötet hatte.

Es sollte auch beachtet werden, dass die teilnehmenden Kongressabgeordneten alle extrem enge Verbindungen zu Israel und seiner heimischen Lobby haben, die sich eifrig bemüht haben, den Iran als Amerikas erklärten Feind zu verunglimpfen. Allerdings hat niemand auf dem Gipfel auch nur erwähnt, dass Israel MEK-Agenten für die Ermordung von Wissenschaftlern und Sabotageaktionen im Iran einsetzt.

Die MEK ist in jedem Fall ein seltsames Zwitterwesen, da sie vorgibt, eine alternative Regierungsoption für den Iran zu sein, obwohl sie von fast allen Iranern verachtet wird. Sie gilt als irrelevant und ineffektiv, aber der Hass auf den Iran ist so weit verbreitet, dass sie vom Washingtoner Establishment sehr geliebt wird, das die Mullahs gerne abgesetzt und durch etwas ersetzt sähe, das den US-amerikanischen und israelischen Weltanschauungen eher entgegenkommt.

Die MEK wird von ihrer Anführerin Maryam Rajavi wie eine Sekte geführt und verfügt über eine Reihe von Regeln, die das Verhalten ihrer Mitglieder einschränken und kontrollieren. Ein Kommentar vergleicht die Mitgliedschaft in der MEK mit einer modernen Variante der Sklaverei. Eine von der Rand Corporation für die US-Regierung erstellte Studie führte Interviews mit MEK-Mitgliedern durch und kam zu dem Schluss, dass „viele der typischen Merkmale einer Sekte vorhanden sind, wie autoritäre Kontrolle, Beschlagnahme von Vermögenswerten, sexuelle Kontrolle (einschließlich obligatorischer Scheidung und Zölibat), emotionale Isolation, Zwangsarbeit, Schlafentzug, körperliche Misshandlung und begrenzte Ausstiegsmöglichkeiten.“

Die Gruppe operiert derzeit von einem geheimen, schwer bewachten, 84 Hektar großen Gelände in Albanien aus, das im Verborgenen vom US-Geheimdienst unterstützt wird, sowie über ein Frontbüro des „politischen Flügels“ in Paris, wo sie sich als Nationaler Widerstandsrat des Iran (NCRI) bezeichnet. Die MEK wird von Saudi-Arabien finanziell unterstützt, was es ihr ermöglicht, in den Vereinigten Staaten und in Europa Veranstaltungen zu organisieren, bei denen sie Politiker großzügig dafür bezahlt, fünfzehnminütige Reden zu halten, in denen sie die Organisation und alles, was sie tut, lobt. Ihre Bestechung von Machtmaklern innerhalb des Gürtels und ihre Unterstützung durch Israel erwiesen sich als so erfolgreich, dass sie 2012 von Hillary Clinton von der Terroristenliste des Außenministeriums gestrichen wurde, obwohl sie in den 1970er Jahren Amerikaner getötet hatte.

Wie oben angedeutet, schaffte die MEK den Übergang von einer terroristischen Gruppe zu „Verfechtern der iranischen Demokratie“ dank intensiver Lobbyarbeit von Iran-Hassern. In einem Artikel des Guardian wird auch beschrieben, wie „eine erstaunlich lange Liste amerikanischer Politiker aus beiden Parteien saftige Honorare erhielt, um auf Veranstaltungen zugunsten der MEK zu sprechen, darunter Rudy Giuliani, Joe Lieberman, John McCain, Newt Gingrich, Elaine Chao und die ehemaligen Parteivorsitzenden der Demokraten Edward Rendell und Howard Dean – zusammen mit mehreren ehemaligen Chefs des FBI und der CIA. John Bolton, der mehrfach bei Veranstaltungen zur Unterstützung des MEK aufgetreten ist, hat schätzungsweise über 180.000 Dollar erhalten. Laut Finanzberichten erhielt Bolton 40.000 Dollar für einen einzigen Auftritt bei der Free Iran-Kundgebung in Paris im Jahr 2017.“

Offenbar ist es den Kongressabgeordneten und hochrangigen Beamten nie in den Sinn gekommen, dass die MEK-Gruppe eine lange Vorgeschichte hatte, bevor sie in Washington auf der Bildfläche erschien und begann, amerikanische Politiker zu kaufen. Die MEK, die aus einer Gruppe dissidenter Studenten mit marxistisch inspirierten antikapitalistischen und antikolonialistischen Wurzeln bestand, hatte 1979 einen blutigen Streit mit den iranischen Revolutionsführern, der sie zwang, sich in Camp Ashraf in der Nähe von Bagdad niederzulassen. Sie stand unter dem Schutz von Saddam Hussein und wurde für terroristische Anschläge im Iran genutzt. Bereits in den 1970er Jahren, als sie sich noch im Iran aufhielt, vertrat sie zudem eine heftige antiamerikanische Haltung, die sich in Anschlägen auf US-Unternehmen und in Anprangerungen der Präsenz der Vereinigten Staaten im Iran unter dem Schah äußerte. Im Jahr 1979 unterstützte sie die Hinrichtung der Geiseln in der US-Botschaft, anstatt über ihre Freilassung zu verhandeln. Eines ihrer Lieder lautete: „Tod für Amerika durch Blut und Scheiterhaufen auf den Lippen eines jeden Muslims ist der Schrei des iranischen Volkes. Möge Amerika vernichtet werden.“

Innerhalb der US-Regierung war die MEK für die Ermordung von mindestens sechs Offizieren der US-Luftwaffe und zivilen Auftragnehmern im Verteidigungsbereich berüchtigt. Ein besonders dreister Hinterhalt, bei dem zwei Luftwaffenoffiziere von der MEK ermordet wurden, während sie vom Flughafen abgeholt wurden, wurde in den späten 1970er Jahren für jede neue Klasse im Schulungszentrum der Central Intelligence Agency nachgestellt, um zu veranschaulichen, wie ein perfekt ausgeführter Terroranschlag auf ein fahrendes Fahrzeug ablaufen könnte.

Angesichts der Tatsache, dass derzeit in fast jedem Nachrichtenzyklus über Fake News in den sozialen Medien berichtet wird, ist es überraschend, dass die MEK nie erwähnt wird. Ihr derzeitiges albanisches operatives Zentrum verwendet Computerbänke, die mit Anhängern besetzt sind, von denen einige fließend Englisch sprechen und als Bots dienen, die Unmengen von Kommentaren zur Unterstützung des Regimewechsels im Iran veröffentlichen und gleichzeitig Wellen der Kritik gegen alle pro-iranischen Beiträge richten, die anderswo in den sozialen Medien, einschließlich Facebook und Twitter, erscheinen. Nach einer Schätzung verwalten mehr als tausend MEK-Anhänger gleichzeitig Tausende von Konten in den sozialen Medien. Ziel des ganzen Geschwätzes ist es, das meist englischsprachige Publikum davon zu überzeugen, dass es eine große Zahl von Iranern gibt, die dem Regime feindlich gesinnt sind und die MEK als Ersatz befürworten.

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass in den letzten zehn Jahren Mitglieder beider großer Parteien im Kongress entweder zum Gelände der Gruppe in Albanien gereist sind oder sich per Videobotschaft oder bei Live-Auftritten gegen ein saftiges Honorar zu Wort gemeldet haben. Die Unterstützung durch prominente Amtsträger und politische Entscheidungsträger bis hin zu überschwänglichem Lob für eine Terrorgruppe, die von Grund auf antiamerikanisch ist und US-Beamte getötet hat, ist eine Schande. Sie ist auch ein Symptom für tiefer liegende Probleme in Bezug auf die Art und Weise, wie unsere Außenpolitik durch die Vorherrschaft von Sonderinteressen entwickelt wurde. Dass Amerikas Iran-Politik zu einer Lobpreisung einer radikalisierten extremistischen Sekte führt, die vom autoritären Saudi-Arabien finanziert und vom Apartheidstaat Israel politisch unterstützt wird, ignoriert auf unsere Gefahr hin die tatsächlichen Interessen der USA.