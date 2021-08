Irak kehrt in die tödliche Umarmung der USA zurück

Von Viktor Mikhin: Er ist korrespondierendes Mitglied von RANS, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

US-Präsident Joe Biden und der irakische Premierminister Mustafa al-Kadhimi haben ein Abkommen unterzeichnet, das den US-Kampfeinsatz im Irak offiziell bis Ende 2021 beendet, mehr als 18 Jahre nach der Besetzung des Landes durch US-Truppen. Zusammen mit Bidens Abzug der letzten US-Truppen aus Afghanistan bis Ende August beendet der demokratische Präsident damit die US-Kampfeinsätze in den beiden Kriegen, die unter dem damaligen Präsidenten George Walker Bush begonnen wurden.

Joe Biden und Mustafa al-Kadhimi trafen sich im Oval Office zu ihrem ersten persönlichen Gespräch im Rahmen des strategischen Dialogs zwischen den Vereinigten Staaten und dem Irak. „Unsere Rolle im Irak wird darin bestehen, DAESH (eine in der Russischen Föderation verbotene Terrorgruppe) weiterhin auszubilden, zu unterstützen, zu helfen und zu bekämpfen, wenn sie auftaucht. Aber wir werden bis Ende des Jahres keinen Kampfeinsatz haben“, sagte der amerikanische Präsident nach einem Treffen mit dem irakischen Premierminister.

Derzeit befinden sich 2500 US-Soldaten im Irak, die sich angeblich auf die Bekämpfung der Überreste von DAESH konzentrieren. Nach Angaben des Pentagons wird sich die Rolle der USA im Irak vollständig auf die Ausbildung und Beratung des irakischen Militärs bei der Selbstverteidigung verlagern. Es wird nicht erwartet, dass diese „Verlagerung“ wesentliche Auswirkungen haben wird, da die Vereinigten Staaten ihren Schwerpunkt bereits auf die Ausbildung irakischer Truppen gelegt haben. Die von den USA angeführte Koalition marschierte im März 2003 in den Irak ein und stützte sich dabei auf weit hergeholte Anschuldigungen aus Washington, dass die Regierung des damaligen irakischen Führers Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besitze. Der irakische Staatschef wurde damals entmachtet, aber es wurden keine solchen Waffen gefunden, was das Pentagon jedoch nicht davon abhielt, noch lange in dem ölreichen Land zu bleiben.

Es sei daran erinnert, dass die Forderung nach dem Abzug der US-Truppen in Form eines Gesetzentwurfs im irakischen Parlament im Januar 2020 gestellt wurde. Die USA ermordeten den iranischen General Qasem Soleimani und den stellvertretenden Kommandeur der Volksmobilisierungseinheiten, Abu Mahdi al-Muhandis, zusammen mit acht weiteren Personen auf dem internationalen Flughafen von Bagdad. Obwohl das Gesetz für die Vereinigten Staaten nicht bindend war, wurde es durch die Zustimmung des damaligen irakischen Premierministers Adil Abdul-Mahdi zu einem solchen, was bedeutete, dass die US-Präsenz im Land nun als Besatzung betrachtet wurde. Die Forderung nach einer sofortigen Beendigung der Besatzung wurde auch von einem Marsch von mehreren Millionen Irakern unterstützt.

Im Mai 2020 wählte das Parlament al-Kadhimi zum Nachfolger von Abdul-Mahdi, sofern er sein Mandat zum Abzug der US-Truppen erfüllt. Seither wurde in drei Gesprächsrunden zwischen Washington und Bagdad kein Zeitplan für den vollständigen Abzug der US-Truppen aus dem arabischen Land festgelegt. Stattdessen gab Bagdad Erklärungen ab, wonach die US-Truppen ihre Präsenz von einer Kampfrolle auf eine Ausbildungs- oder Beratungsrolle verlagern würden. Der irakische Außenminister Fuad Hussein, der kürzlich in Washington weilte, sprach vor den Medien in seiner Heimat. Er versicherte ihnen, dass bei den Gesprächen diesmal ein Zeitplan für den Abzug der amerikanischen Truppen festgelegt werde. Eine gewisse amerikanische Militärpräsenz werde jedoch zu Ausbildungs-, Beratungs- und Aufklärungszwecken erforderlich sein. Dieser Passus verärgerte übrigens viele Parteien im irakischen Parlament, was den irakischen Premierminister zu einem entschlossenen Handeln veranlasste. Die amerikanischen Medien suggerieren jedoch etwas anderes, und es scheint, dass der Irak das eine sagt und die Amerikaner etwas anderes.

Insbesondere die gut informierte New York Times behauptet, dass das Pentagon nur eine kleine, nicht näher spezifizierte Anzahl von US-Truppen abziehen und den Rest behalten wird, wobei deren Rolle neu klassifiziert wird. Die Zeitung bezeichnete die Verhandlungen als „diplomatisches Theater“, um die irakische Seite und, was noch wichtiger ist, das irakische Parlament zufriedenzustellen. Obwohl das Pentagon angibt, dass derzeit 2500 US-Soldaten im Irak stationiert sind, ist diese Zahl dennoch umstritten. Eine stark befestigte, riesige amerikanische Botschaft in der Grünen Zone von Bagdad, die eher einer mittelalterlichen Burg gleicht und von einem erheblichen Truppenkontingent bewacht wird. Es gibt keine Informationen darüber, wie viele es genau sind. Der stark befestigte Militärstützpunkt Ayn al Asad im westlichen Gouvernement Al Anbar, der nur von US-Truppen besetzt ist, wurde von irakischen Sicherheitsbeamten nicht kontrolliert. Es ist unklar, wie viele Truppen auf diesem Stützpunkt stationiert sind. Außerdem gibt es zahlreiche Berichte über Truppenbewegungen zwischen Irak und Syrien, sodass die Zahl von 2500 US-Truppen nicht bestätigt werden kann. Außerdem gibt es praktisch keine stichhaltigen Beweise dafür, dass US-Kampftruppen an militärischen Aktionen vor Ort gegen Terroristen beteiligt waren.

Dies wirft die Frage auf, was genau der Charakter der amerikanischen Besatzung im Irak ist. Wenn US-Truppen den Kampf gegen DAESH unterstützen, hat der irakische Außenminister bereits erklärt, dass sein Land über genügend Kräfte verfügt, um gegen die Terrorgruppe vorzugehen. Und es sei daran erinnert, dass diese Terrorgruppe Ende 2017 von irakischen Truppen unter Führung der Popular Mobilization Forces besiegt wurde, einer irakischen Gruppe des irakischen Militärs, die die USA von Zeit zu Zeit angreifen. Was von DAESH übrig ist, sind Schläferzellen, die von Zeit zu Zeit Anschläge verüben, und Bagdad braucht sicherlich Hilfe, um sie ein für alle Mal zu besiegen. Der Irak hat solche Terroranschläge erlebt, seit die Amerikaner 2003 in das Land einmarschiert sind, sich 2011 zurückgezogen haben und 2014 zurückgekehrt sind. Mit anderen Worten: Es spielt keine Rolle, ob amerikanische Truppen vor Ort sind oder nicht. Nur die irakischen Geheimdienste haben dank ihrer Erfahrung die Zahl dieser Terroranschläge reduziert.

Die Parteien im irakischen Parlament, die die meisten vom irakischen Volk gewählten Sitze innehaben, haben immer wieder behauptet, dass die USA eine unheilvolle Rolle im Irak spielen. Unter den vielen problematischen Aspekten der Besatzung wird den USA vorgeworfen, die Iraker aufzuwiegeln, die Bevölkerung gegeneinander auszuspielen und den Luftraum des Landes zu nutzen, um den irakischen Widerstand, der an Stärke gewonnen hat, auszuspionieren. Bagdad beschuldigt die Vereinigten Staaten außerdem, irakische Agenten vor Ort in Abstimmung mit der US-Botschaft und ihren diplomatischen Vertretungen einzusetzen, um eine Desinformationskampagne (vor allem in den sozialen Medien) gegen den benachbarten Iran zu führen. Die irakische Führung will sich aus offensichtlichen Gründen nicht streiten.

Beobachter stellen fest, dass Amerikas Hauptsorge den wachsenden Beziehungen zwischen Bagdad und Washingtons Erzfeind Teheran gilt. Sie sagen, die US-Militärpräsenz könnte die verstärkte Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Nachbarn und anderen arabischen Ländern wie Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Scheitern bringen. Amerikas Verbündete in der Region sind natürlich die undemokratischen herrschenden Stammesmonarchien, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben (die Vereinigten Arabischen Emirate). Dem anderen, Saudi-Arabien, wird weithin nachgesagt, dass es geheime Beziehungen zu den Israelis in der Region unterhält.

Es ist nur natürlich, dass Amerika seine Ziele in der Region nicht von Washington aus erreichen kann; es braucht seine Streitkräfte im Irak, um diese Mission auszuführen. In der Zwischenzeit erklärt der irakische Widerstand, dass er nichts Geringerem zustimmen wird als einem vollständigen Truppenabzug nach einem genauen Zeitplan. Sollte dies nicht der Fall sein, werden die Widerstandsgruppen ihre Angriffe gegen die amerikanische Besatzung verstärken und weitere Operationen gegen amerikanische Interessen und ausgefeiltere Verfahren zur Beendigung der Besatzung durchführen. Sie sagen, dies sei notwendig, um die territoriale Integrität des Landes zu wahren.

Trotz der in Washington erzielten Einigung wird der Kampf der irakischen Patrioten für den vollständigen Abzug der amerikanischen Besatzer also weitergehen und sogar noch ausgeweitet werden. Dieser Kampf wird weitergehen, bis der letzte US-Soldat das alte Land Mesopotamien verlassen hat.