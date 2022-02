Ehemaliger Gates-Keeper warnt erneut vor fatalem Fehler inmitten einer „Pandemie“ entgegen zu impfen. Gert Vanden Bossche exklusiv (Video)

Der unabhängige Virologe und Impfstoffexperte, Gert Vanden Bossche, war einst für die dunkle Seite der Macht tätig und sollte demnach für voll genommen werden. Sowohl die Impfallianz, Gavi, als auch die Bill & Melinda Gates Stiftung (BMGF) nahm die Expertise Bossches in Anspruch.

Die Foundation von dem Gesundheitsmäzen und selbsternannten Philanthropen, Bill Gates, und dessen nunmehr geschiedener Ehefrau, ist nicht nur der größte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sondern pumpt ferner das meiste Geld in Gavi rein. Also sozusagen ist Gert Vanden Bossche, ein ehemaliger Gates-Keeper.

Umso interessanter ist demnach seine Einstellung zum andauernden Massenexperiment. Entgegen der falschen Annahme der belgische Impfstoffexperte müsste in Anbetracht seiner beruflichen Vita das „Allheilmittel “ aka. Corona-Impfung in den Himmel loben, übt er nachdrücklich Kritik an dessen willkürlicher Verabreichung. Seine Vorbehalte