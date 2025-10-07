Von Larry C. Johnson

Das ist keine Meinung – es ist eine hässliche Tatsache, und wir wissen es dank Candace Owens, die die Gruppennachricht veröffentlichte, in der Charlie Kirk seine Absicht erklärte, sich vom Netanjahu-Zirkus zu trennen. Hier ist der relevante Teil dieser Nachricht (ein Ausschnitt ist im Bild oben im Artikel zu sehen), den ich aus der Abschrift ihrer heutigen Sendung übernommen habe:

Schaut euch das an. Charlie schreibt in dieser Gruppenunterhaltung: „Habe gerade einen weiteren großen jüdischen Spender verloren – äh, 2 Millionen im Jahr –, weil wir Tucker nicht absagen wollen. Ich denke darüber nach, Candace einzuladen.“ „Jüdische Spender bedienen alle Klischees. Ich kann und werde mich nicht auf diese Weise erpressen lassen, was mir keine andere Wahl lässt, als die Pro-Israel-Sache zu verlassen.“ Und jemand namens Sedona schreibt: „Bitte lade Candace nicht ein. Das mag sich kurzfristig gut anfühlen, ist aber langfristig nicht gut. Meiner Meinung nach ist es wie bei allen Gruppen: Du bekommst eine breite Palette an Meinungen – dieses lästige Geschenk des freien Willens, das Gott uns gegeben hat. Das macht das Leben manchmal frustrierend. Wenn sich der Staub gelegt hat, vielleicht dann.“

Noch einmal: Dies geschah 48 Stunden bevor Charlie ermordet wurde.

Er war sehr klar, sehr deutlich – und er wich nicht zurück.

Direkt zum Video mit deutschen Untertiteln:

Hintergrund: Warum Charlie Kirk die Pro-Israel-Bewegung verließ

Um etwas Kontext zu geben, was Charlie dazu brachte, sich von der „Pro-Israel-Sache“ abzuwenden:

Anfang August 2025 nahm Charlie Kirk an einem privaten, nicht-öffentlichen Treffen namens „Save The West“ in den Hamptons (New York) teil, das von dem milliardenschweren Hedgefonds-Manager und pro-israelischen Spender Bill Ackman organisiert wurde.

Bei dieser Veranstaltung waren auch andere einflussreiche Persönlichkeiten anwesend – darunter Babylon-Bee-CEO Seth Dillon, PragerU-Influencer Xaviaer DuRousseau und Podcasterin Emily Wilson.

Das Treffen wurde angespannt, als Ackman und andere Teilnehmer Kirk angeblich wegen seiner zunehmenden Kritik am israelischen Einfluss in der US-Politik und seiner Entscheidung konfrontierten, Redner wie Tucker Carlson – der Israels Militäroperationen in Gaza offen kritisiert hatte – bei TPUSA-Veranstaltungen auftreten zu lassen, darunter beim Student Action Summit im Juli 2025.

Quellen beschrieben die Zusammenkunft als eine Art „Intervention“, bei der Ackman angeblich forderte, Kirk solle Carlsons Einladung zum TPUSA-America-Fest 2025 zurückziehen und sich enger an eine kompromisslos pro-israelische Linie halten – einschließlich einer möglichen von Spendern finanzierten Reise nach Israel.

Kirk fühlte sich nach Angaben von Beteiligten „überrollt“, „erpresst“ und unter Druck gesetzt, da ihm massive Finanzierungsdrohungen gemacht wurden. Er wies Angebote über erhebliche Summen – bis zu 150 Millionen US-Dollar, offenbar mit Verbindungen zum Netzwerk von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu – zurück.

Zuvor war er bereits unter Druck von Spendern wie dem ultra-zionistischen Milliardär Robert Shillman, der später die Finanzierung von TPUSA vollständig einstellte.

Nach dem Treffen in den Hamptons

Kurz nach dieser Auseinandersetzung wurde Charlie Kirk von Megyn Kelly interviewt. Thema war genau dieser Konflikt:

„Megyn Kelly und Charlie Kirk wehren sich gegen Israel-Unterstützer, die 100 % Israel-Treue verlangen.“

Ein Bruch mit dem Establishment

Unabhängig davon, dass Charlie Kirk bis Juli 2025 pro-zionistische Ansichten vertreten hatte, wird nun deutlich, dass ihm die Augen geöffnet wurden – er begann zu verstehen, wie bösartig und erpresserisch das Verhalten dieser zionistischen Machtakteure war – sowohl jüdischer als auch christlicher Herkunft.

Sein Tod zwei Tage später – nur 48 Stunden nach dieser offenen Distanzierung – wirft deshalb Fragen auf, die schwer als bloßer Zufall abzutun sind.