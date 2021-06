Ehemaliger Präsident Trump hat zwei vernichtende Aussagen inmitten der veröffentlichten E-Mails von Dr. Anthony Fauci veröffentlicht

Der vollständige Text von Trumps erster Erklärung:

„Nachdem ich die E-Mails gesehen habe, kann sich unser Land glücklich schätzen, dass ich nicht das getan habe, was Dr. Fauci wollte, dass ich tue. Zum Beispiel habe ich unsere Grenzen zu China sehr früh geschlossen, obwohl er nicht wollte, dass sie geschlossen werden. Die Demokraten und die Fake-News-Medien nannten mich sogar einen „Fremdenhasser“. Am Ende sahen wir, dass dies eine lebensrettende Entscheidung war, ebenso wie die Schließung unserer Grenzen zu Europa, speziell zu bestimmten stark infizierten Ländern. Später wurde mir sogar von „Tony“ bescheinigt, dass ich Hunderttausende von Leben gerettet habe. Dr. Fauci legte auch keinen Wert auf die Schnelligkeit der Impfstoffproduktion, weil er dachte, es würde 3, 4 oder vielleicht sogar 5 Jahre dauern, ihn zu entwickeln. Ich habe es in weniger als 9 Monaten mit der Operation Warp Speed geschafft. Im Nachhinein betrachtet, rettet der Impfstoff die Welt. Dann ging ich die größte Wette der Geschichte ein. Wir bestellten Impfstoffe im Wert von Milliarden von Dollar, bevor wir überhaupt wussten, dass es funktioniert. Hätten wir das nicht getan, wären unsere wunderbaren Impfstoffe erst im Oktober dieses Jahres verabreicht worden. Niemand hätte die Impfung bekommen, die jetzt die Welt und Millionen von Leben gerettet hat!

„Außerdem war Dr. Fauci total gegen Masken, als sogar ich dachte, dass sie zumindest hilfreich sein könnten. Er hat dann seine Meinung komplett geändert und wurde ein radikaler Maskenbefürworter!“

„Es gibt eine Menge Fragen, die von Dr. Fauci beantwortet werden müssen. Die Finanzierung von Wuhan durch die USA wurde dummerweise von der Obama-Administration im Jahr 2014 begonnen und unter der Trump-Administration beendet. Als ich davon hörte, sagte ich „auf keinen Fall“. Was wusste Dr. Fauci über die „gain of function“-Forschung, und wann wusste er es?“

Die zweite Aussage von Trump:

„Jetzt fangen alle an, sogar die sogenannten „Feinde“, zu sagen, dass Präsident Trump im Recht war, dass der China-Virus aus dem Wuhan-Labor kam. Die Korrespondenz zwischen Dr. Fauci und China zeigt zu deutlich, als dass man sie ignorieren könnte. China sollte zehn Billionen Dollar an Amerika und die Welt zahlen für den Tod und die Zerstörung, die sie verursacht haben!“