Ehemaliger Trump-Berater: Fauci und seine Komplizen müssen für die historisch kriminellste Operation zur Rechenschaft gezogen werden

Peter Navarro, ehemaliger Trump-Berater für Handelsfragen und emeritierter Professor an der University of California, Irvine, fordert in einem Blogbeitrag, dass Dr. Anthony Fauci und seine Komplizen für ihre mörderische Vertuschung der Herkunft des SARS-CoV-2-Virus und der verheerenden Nebenwirkungen der experimentellen „Impfstoffe“ von Covid zur Rechenschaft gezogen werden. Sein Kommentar folgt auf das Eingeständnis von Dr. Robert Kadlec, ehemaliger stellvertretender Sekretär für Bereitschafts- und Reaktionsplanung im Gesundheitsministerium, dass er und Fauci in dieser Position beschlossen hatten, die Theorie über den Ursprung des Virus herunterzuspielen. Navarros Beitrag ist nachstehend wiedergegeben:

Dr. Robert Kadlec hat zugegeben, dass er sich mit Tony Fauci verschworen hat, um vor Präsident Trump und dem amerikanischen Volk die Tatsache zu verbergen, dass das COVID-19-Virus aus dem Labor in Wuhan stammt, und hat „Rechenschaft“ gefordert. Der Kongress und das Justizministerium sollten Kadlecs Forderung durchsetzen, und jeder Präsidentschaftskandidat sollte versprechen, Fauci und seine Komplizen schnell und hart zur Rechenschaft zu ziehen.

Als Assistant Secretary for Preparedness and Response im Gesundheitsministerium spielte Kadlec eine führende Rolle bei der Entwicklung des Impfstoffs COVID-19 im Rahmen der Operation Warp Speed.

(…)

Ich bin nicht schockiert über Kadlecs Eingeständnis, dass Fauci gelogen hat und Amerikaner gestorben sind – ich habe Faucis Serienverrat in meinen Memoiren über das Weiße Haus unter Trump und Taking Back Trump’s America dokumentiert. Aber ich bin schockiert, dass Kadlec, ein ehemaliger Sanitäter der Air Force, sich mit Fauci verschworen hat, was die kriminellste Vertuschung in der amerikanischen Geschichte ist.

In meinen Memoiren erkläre ich die katastrophalen Folgen wie folgt: „Hätte Fauci es offen zugegeben, hätte Präsident Trump, Xi Jinping und die Kommunistische Partei Chinas aufgefordert, sofort die Wahrheit über das Virus zu enthüllen, insbesondere das ursprüngliche Genom des Virus, das Wissenschaftler in China genetisch verändert hatten.

Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig allein dieser Akt der Transparenz seitens des kommunistischen Chinas gewesen wäre. Die Quasi-Impfstoffe, die gegen das Wuhan-Virus entwickelt wurden, erwiesen sich als primitive und gefährliche Werkzeuge. Diese mRNA-Quasi-Impfstoffe sind keine echten und sicheren Impfstoffe, wie Dr. [Robert] Malone und ich [in der Washington Times] erklärt haben, sie sind lediglich fehlerhafte und nicht nachhaltige Gentherapie-Technologien mit einer breiten Palette sehr gefährlicher Nebenwirkungen“.

Wie Kadlec gegenüber Sky News erklärte, hat Fauci die kriminelle Vertuschung inszeniert, um seinen Ruf zu schützen. Er wollte unbedingt verbergen, dass er das Wuhan Institute of Virology für seine Biowaffenforschung finanzierte. Fauci wollte auch verbergen, dass er Spitzentechnologie an chinesische kommunistische Forscher wie den berüchtigten Shi Zhengli weitergab, um „die Macht zu übernehmen“. Diese sogenannte „Fledermaus-Lady“ benutzte Faucis Frankenstein-Werkzeuge, um harmlose Viren in der Natur in mikroskopisch kleine Monster zu verwandeln, die Menschen auf grausame Weise töten konnten.

Doch hinter der Geschichte steckt mehr, als Kadlec zugeben will. Fauci und sein NIH-Chef Francis Collins haben diese Vertuschung zweifellos als Teil ihrer umfassenderen Bemühungen konzipiert, einen Impfstoff zu entwickeln, der Milliarden von Dollar für ihre großen Pharmakonzerne einbringen würde.

Was Kadlec betrifft, so würde Bob mir privat immer zustimmen, dass Hydroxychloroquin – Trumps Favorit – eine der billigsten und wirksamsten Behandlungen gegen COVID-19 ist. Aber Kadlec hat diese Ansicht nicht öffentlich geäußert, geschweige denn Stephen Hahn von der FDA oder Fauci unter Druck gesetzt, ihren Widerstand gegen Hydroxychloroquin aufzugeben.

Gleichzeitig haben Experten in den alten Mainstream-Medien, allen voran der CNN-Moderator John Berman, Faucis Anti-Hydroxychloroquin-Hysterie schamlos kolportiert. Hunderttausende Amerikaner, denen der Zugang zu Hydroxychloroquin von ihrer eigenen Regierung verwehrt wurde und die das Medikament fürchteten, starben innerhalb weniger Tage.

Letztlich war die Anti-Hydroxychloroquin-Hysterie nur ein weiteres Mittel, mit dem Fauci, Big Pharma und Kadlec selbst ihre breit angelegte Impfstoff-Agenda vorantrieben. Denn nachdem die FDA die Notfallzulassung für Hydroxychloroquin zurückgezogen hatte – entgegen der direkten Anweisung von Präsident Trump – war sie in der Lage, EUAs [Authorization for Use] für den Impfstoff auszustellen.

Abschließend möchte ich für den Fall, dass jemand die Behauptung infrage stellt, dass der Impfstoff den Menschen kategorisch mehr geschadet als geholfen hat, auf die hervorragende Arbeit von Analysten wie Ed Dowd, Dr. Malone, Dr. Peter McCullough und Dr. Steven Hatfill verweisen, die das Gemetzel dokumentiert haben.