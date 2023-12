Andrew Korybko

Es ist einfacher, weiterhin Geld in ein Problem zu stecken, als zu akzeptieren, dass ein neuer Ansatz notwendig ist, aber in diesem Fall werden weiterhin ukrainische Leben weggeworfen, solange Zelensky sich weigert, die Friedensgespräche mit Russland wieder aufzunehmen, und der Westen zögert, ihn zu ersetzen, um dies zu erreichen.

The Daily Beast (DB) veröffentlichte einen freimütigen Bericht über die Gespräche, die letzte Woche in der französischen Militärschule zwischen „100 militärischen, politischen, finanziellen, akademischen und wirtschaftlichen Führungskräften mit intimer Kenntnis des [ukrainischen] Krieges“ stattfanden. Dem Bericht zufolge ging es bei den Gesprächen um alles Mögliche, von der Bitte, Taylor Swift im Informationskrieg zu unterstützen, bis hin zur Entsendung ukrainischer Baptisten in die USA, um Druck auf die MAGA-Republikaner auszuüben. Im Klartext: Es gab keinen Plan B für den Fall, dass die Gegenoffensive scheitern sollte, was dann auch geschah.

Ein anonymer ukrainischer Regierungsberater wurde sogar mit den Worten zitiert: „Amerika wäscht seine Hände in Unschuld. Ihre Prioritäten bei den Militärausgaben richten sich gegen China, während unser Land, ganz Europa, von russischen Gangstern und der Propaganda der sozialen Medien überrannt wird. Wir sind am Arsch, absolut am Arsch“. Die Ukraine ist auch verärgert darüber, dass die Sanktionen gescheitert sind, dass Russlands Wirtschaft nicht zusammengebrochen ist und der Westen sich immer noch weigert, das beschlagnahmte Vermögen des Landes im Wert von Hunderten Milliarden Dollar zurückzugeben.

Die DB erinnerte auch daran, dass sich in der Ukraine antibiotikaresistente Keime ausbreiten, dass 11 Millionen Bürger in Ernährungsunsicherheit leben, dass große Landstriche unbrauchbar sind und „die Ukraine in zwei Jahren nicht genug lebende Körper haben wird, um die Schützengräben zu füllen und die Linien gegen den russischen Ansturm einzufrieren“. Nur wenige im Westen waren sich dessen bewusst, denn „ein erfahrener Reporter in Kiew“ bestätigte, dass „unsere Glaubwürdigkeit in Gefahr ist, wenn wir [über diese Geschichten] schreiben“.

Die Panik unter den westlichen Politikern wird deutlich, wenn man den DB-Bericht über das Treffen in Paris letzte Woche liest, der unmittelbar nach Zelenskys kürzlicher Reise in die USA veröffentlicht wurde, bei der es ihm nicht gelang, die Blockade im Kongress bezüglich der Hilfe für sein Land zu durchbrechen. Biden versprach 200 Millionen Dollar Soforthilfe, nur um ihn zum Schweigen zu bringen, machte aber klar, dass er „keine Versprechungen“ über weitere Hilfen machen würde, obwohl Zelensky befürchtete, dass „Putin und seine kranke Clique“ von der Blockade „inspiriert“ sein könnten.

„Der Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland durch die Ukraine scheint sich sogar schneller als erwartet zu entspannen, wie die großen Mainstream-Medien wie die BBC, The Economist, Politico, die Washington Post und die Financial Times zeigen, die sich seitdem sehr kritisch über die Ukraine und Zelensky geäußert haben. Dies fiel zusammen mit der Verschärfung der bereits bestehenden politischen Spannungen in Kiew, der Spaltung der Sicherheitsdienste und dem Eingeständnis eines Mitglieds der Rada, dass es „keine NATO für die Ukraine“ geben werde.

Die Leser sollten auch darüber informiert werden, dass „die Ukraine sich auf eine mögliche russische Gegenoffensive vorbereitet, indem sie die gesamte Front verstärkt“, gleichzeitig aber „die bevorstehende Propagandakampagne Kiews zur Wehrpflicht beweist, dass die Ukrainer nicht kämpfen wollen“. Wenn die Truppen nicht wieder aufgestockt werden, was angesichts der Unbeliebtheit der Wehrpflichtpolitik einen echten „Maidan 3“ provozieren könnte, könnte Russland in den kommenden Monaten ein militärischer Durchbruch gelingen, der die Krisenkaskade in der Ukraine verschärfen könnte.

Wenn der Konflikt nicht bald beendet wird, was voraussetzen würde, dass Zelensky dem vermeintlichen Druck des Westens nachgibt, die Friedensgespräche mit Russland wieder aufzunehmen, könnte alles, was in den vergangenen 22 Monaten auf Kosten von 200 Milliarden Dollar und Hunderttausenden von Menschenleben erreicht wurde, verloren gehen. Angesichts dessen sei „Naryschkins Szenario-Prognose über die Ablösung Zelenskis durch den Westen nicht zu verachten“, da sein Ego gerade jetzt alle Investitionen des neuen Blocks des Kalten Krieges leichtfertig aufs Spiel setze.

„JD Vance hat recht: Russia Won’t Invade NATO If Ukraine Cedes Land As Part Of A Peace Deal“ (Russland wird nicht in die NATO einmarschieren, wenn die Ukraine im Rahmen eines Friedensabkommens Land abgibt). Deshalb sollte der von Ramaswamy inspirierte Vorschlag des ehemaligen NATO-Oberbefehlshabers Admiral Stavridis von Anfang November vom Westen aufgegriffen werden, um den Konflikt einzufrieren und einen russischen Durchmarsch zu verhindern. Dies wiederum setzt voraus, dass Zelensky entweder die Friedensgespräche wieder aufnimmt oder, falls er dies nicht tut, ersetzt wird. Was auch immer geschieht, Tatsache ist, dass der Westen dieses Dilemma nicht vorhergesehen hat.

Die zweiteilige Serie, der Washington Post über das Scheitern der Gegenoffensive zeigt, wie naiv die Planer auf beiden Seiten waren. Es gab nicht nur gravierende Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Seiten, sondern auch keinen Plan B für den Fall des Scheiterns, weshalb die New York Times jetzt berichtet, dass man sich zusammenrauft, um eine neue Strategie zu entwickeln. Aber das ist zu wenig und zu spät. Für den Fall, dass die Gegenoffensive scheitert, hätte es bereits einen Plan B geben müssen, aber wie sich jetzt herausstellt, gab es keinen, und so stehen beide vor einem Dilemma.

Es ist einfacher, weiterhin Geld in ein Problem zu stecken, als zu akzeptieren, dass ein neuer Ansatz erforderlich ist, aber in diesem Fall werden weiterhin ukrainische Leben vergeudet, solange Zelensky sich weigert, die Friedensgespräche mit Russland wieder aufzunehmen, und der Westen zögert, ihn zu ersetzen, um dies zu erreichen. Wenn sich an der diplomatischen Front nicht bald etwas ändert, könnte Russland im nächsten Jahr in die Offensive gehen, was die Chancen auf eine totale Niederlage des Westens und seiner Stellvertreter erhöhen könnte.