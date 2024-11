Eilmeldung: Nano-/Mikrobot-Selbstorganisation eines gummiartigen Gerinnsels bei nicht geimpfter Person mit COVID-19 gefilmt

Von Ana Maria Mihalcea, MD, PhD

Eilmeldung: Selbstorganisation von Nano-/Mikrobotern in gummiartigen Blutgerinnseln bei C19-Ungeimpften gefilmt – Gleiches wie bei geimpften und verstorbenen Patienten. Das Blutgerinnsel entwickelt sich trotz der Einnahme von Blutverdünnern bei einem Patienten mit Schlaganfällen und Herzinfarkt

Bild: Links: 30 cc COVID19-Blut von einer ungeimpften Person wurde entnommen, nach 3 Stunden ist eine gummiartige Gerinnselbildung zu sehen. Rechts: Gummiartiges Gerinnsel

Hier dokumentiere ich die Untersuchung von gummiartigen Gerinnseln bei einem nicht gegen COVID-19 geimpften Patienten Mitte 60 mit akutem Myokardinfarkt in der Vorgeschichte im Jahr 2020, der nach einer Herzkatheteruntersuchung mehrere embolische Schlaganfälle durch Blutgerinnsel entwickelte. Er wurde mit Aspirin, Plavix und Eliquis behandelt – alle drei sind Blutverdünner. Im Jahr 2022 entwickelte der Patient eine Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern, weshalb er weiterhin Eliquis einnahm. Im August 2024 wurde nach einer Zahnbehandlung während eines erneuten Krankenhausaufenthalts ein Gerinnsel in seiner linken Herzkammer festgestellt, während er Eliquis einnahm. Der Patient kam zu mir, um eine zweite Meinung zur Selbstmontage-Nanotechnologie einzuholen, die möglicherweise eine anhaltende Blutgerinnung verursacht.

Ich hatte zuvor über die Bildung von gummiartigen Blutgerinnseln durch Haarausfall bei einem Patienten berichtet, der mehrere Blutverdünner einnahm:

Entwicklung gummiartiger Blutgerinnsel bei einer nicht gegen COVID-19 geimpften Person mit früherer tiefer Venenthrombose und massiven Lungenembolien – während der Einnahme von Eliquis, Nattokinase, Lumbrokinase und Serreptase

Ich habe auch gezeigt, dass COVID-19-ungeimpfte Blutgerinnsel gummiartige Gerinnsel bilden, die durch EDTA/Vitamin C und Methylenblau gehemmt werden können:

C19-Ungeimpfte haben das gleiche Blutgerinnungsproblem wie C19-Geimpfte – EDTA und Vitamin C verhindern die Blutgerinnung bei C19-Ungeimpften

Methylenblau verhindert die Bildung von gummiartigen Gerinnseln, auch ätherische Öle helfen – Experimentdokumentation

Ich berichte seit 2022 über nicht geimpfte gummiartige Gerinnsel:

Riesige gummiartige Blutgerinnsel bei einer nicht geimpften Person – durch Ausscheidung? Woraus bestehen sie? Ein Hilferuf zur Analyse

Clifford Carnicom und ich untersuchten auch gummiartige Gerinnsel von verstorbenen geimpften, lebenden geimpften und lebenden nicht geimpften Personen:

Die Analyse von Blutgerinnseln bei lebenden und verstorbenen Personen zeigt übereinstimmende Ergebnisse: ein gummiartiges polymerisiertes Protein – Mikroskopie zeigt Filamente. Teil 1 von 3 – Dr. Ana Mihalcea mit Clifford Carnicom

Die Analyse von Blutgerinnseln bei lebenden und verstorbenen Personen mittels Nahinfrarotspektroskopie zeigt mehrere Hydrogel-Polymer-Komponenten – Teil 2 von 3 – Dr. Ana Mihalcea mit Clifford Carnicom

Blutgerinnselanalyse bei lebenden und verstorbenen Personen – Vorläufige chemische Löslichkeitstests – Teil 3 von 3 – Dr. Ana Mihalcea mit Clifford Carnicom

Das Gerinnsel war völlig gummiartig, wie Sie in diesem Video sehen können – Video kann in der Quelle angesehen werden.

Anschließend habe ich das obere Teil aus Gummi und den Übergang zum roten Teil des Gerinnsels mikroskopiert. Der gelbe gummiartige Teil sieht genauso aus wie die Polymerfolien, die ich in COVID-19-geimpften Blutgerinnseln gefunden habe:

Mikroskopische Analyse eines Blutgerinnsels von einer mit dem C19-Impfstoff geimpften Person

Bild: Ungeimpfte Polymerfolien COVID19. Gummielastischer Teil des Gerinnsels

Der rote Teil des Gerinnsels enthielt auch Polymer mit mehr Zellen sowie die kugelförmigen Liposomen:

Dann fand ich heraus, wie die Liposomen das gummiartige Gerinnsel aufbauen, indem sie die roten Blutkörperchen verbrauchen, um große Polymer-Netzwerke zu bilden:

Bild: kugelförmige Polymer-Mizellen und rote Blutkörperchen im ungeimpften Gerinnsel

Unten können Sie bei 4000-facher Vergrößerung sehen, dass Nano- und Mikrobots das Polymer-Gerinnselteil selbst zusammenbauen, während sie mit dem bereits vorhandenen Mizellennetzwerk interagieren – Video kann in der Quelle angesehen werden.

Unten können Sie sehen, dass Nanoroboter, die kaum sichtbar sind (geschätzte Größe: 500 nm), daran arbeiten, das Polymergerüst für den gummiartigen Klumpen zu bilden – Video kann in der Quelle angesehen werden.

In diesem Video können Sie sehen, dass die Arbeit dreidimensional ist – Sie können einen größeren lichtemittierenden Mikroroboter bei der Arbeit an dem Mizellenpolymer-Gerinnsel sehen. Außerdem sind winzige Nanobots zu sehen, die ausschwärmen und die roten Blutkörperchen als Substrat verwenden, um feste Polymerfolien herzustellen. 4000-fache Vergrößerung – Video kann in der Quelle angesehen werden.

Zusammenfassung

Hier wird erstmals der Selbstmontageprozess der Selbstmontage-Nanotechnologie zur Bildung der gummiartigen Klumpen dokumentiert – dies bestätigt jedoch nur viele andere Forschungsartikel, die oben verlinkt sind, und Erkenntnisse, die jetzt in den beiden Büchern „TransHuman“ zusammengefasst sind.

Ich habe einige ethische Fragen zu Ärzten, die diese Informationen weiterhin ignorieren, während Routine-Blutverdünner nicht wirken und Menschen weiterhin schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden. Aufgrund der Art meiner Klinik sehe ich häufig Patienten mit Blutgerinnseln durch Routine-Blutverdünner sowie ungeimpfte Turbo-Krebs-Patienten mit selbstorganisierender Nanotechnologie im Blut. Die Ursache wird von den „normalen Ärzten“ nicht angesprochen.

Es ist bekannt, dass EDTA und Vitamin C die Selbstorganisation von Nanopartikeln gemäß dem Moderna-Patent hemmen.

Eine weitere Bestätigung: EDTA in Kombination mit Vitamin C und anderen Antioxidantien hemmt die Nanopartikel-Polymerisation in einem neuen Moderna-Patent

Eilmeldung: Calcium-Dinatrium-EDTA + Vitamin C deaktiviert Nano-/Mikroroboter und löst alle Mikrochips im „Impfstoff“ Pfizer COVID19 auf – Dunkelfeldmikroskopie

Sollten Ärzte, die dies weiterhin ignorieren und nicht untersuchen, vor Gericht wegen Fahrlässigkeit und Mittäterschaft beim Völkermord angeklagt werden? Würde das die medizinische Gemeinschaft wachrütteln? Sollten Medien, die nicht bereit sind, über die selbstorganisierende Nanotechnologie zu berichten, haftbar gemacht werden? Die Tatsache, dass wir diese im Blut von Ungeimpften finden können, beunruhigt die Menschen nicht?

Wie viele Menschen müssen noch sterben, bis diese Informationen von der breiten Öffentlichkeit und sogar von einem Großteil der „Gesundheitsfreiheitsbewegung“ ernst genommen werden? Was für eine Art von Gesundheitsfreiheit hat man, wenn Menschen bewusst nicht bereit sind, sich die Fakten anzusehen?

Die selbstorganisierende Nanotechnologie ist eine unbequeme Wahrheit. Aber sie ist sicherlich nicht so unbequem wie plötzlich zu sterben.

Solange die Menschen nicht wirklich wütend werden, dass ihre gesundheitlichen Bedenken nicht angemessen berücksichtigt werden, indem sie sich diese Forschung ansehen, wird sich das System nicht ändern.

Wie schwer ist es, 30 ml Blut abzunehmen, es ein paar Stunden oder über Nacht ruhen zu lassen und sich die Bildung des gummiartigen Gerinnsels anzusehen? WIE SCHWER IST DAS, WENN MAN DAMIT EIN LEBEN RETTEN KÖNNTE???? Welchen ethischen und moralischen Standard haben Sie als Gesundheitsdienstleister, wenn Sie es nicht tun?

Ist es an der Zeit, dass Sie als „Gesundheitskunde und Patient“ dies einfordern?