Die Biden-Administration hat der Ukraine gerade grünes Licht gegeben, in den USA hergestellte und gelieferte ATACMS-Raketen gegen russische Ziele auf russischem Territorium, einschließlich Kursk, einzusetzen.

Es sei daran erinnert, dass die USA zusammen mit der NATO bei der Planung und Durchführung der ukrainischen Invasion von Kursk geholfen haben. Jetzt, da die ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk von den russischen Streitkräften zurückgedrängt werden, lässt die Entscheidung, der Ukraine die Stationierung von ATACMS-Raketen in Kursk zu gestatten, keinen Zweifel daran, dass die USA direkt an der Invasion und Besetzung russischen Territoriums durch die von der NATO vertretenen ukrainischen Streitkräfte beteiligt sind.

The Biden administration just gave Ukraine the green light to use US-made and provided ATACMS missiles against Russian targets inside Russian territory, including Kursk.

It should be noted that the US, together with NATO, helped plan and execute the Ukrainian incursion into…