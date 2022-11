Ein Bericht von Big Brother Watch, legt nahe, dass thermische Screening-Instrumente während der Pandemie unrechtmäßig gewesen sein könnten

Die wissenschaftlichen Beweise für den Einsatz von Wärmescreening zur Reduzierung der Übertragung von Covid-19 während der Pandemie waren sehr schwach oder nicht schlüssig.

Diese Behauptungen stammen aus einem neuen Rechtsgutachten, das von der im Vereinigten Königreich ansässigen gemeinnützigen Organisation Big Brother Watch in Auftrag gegeben und von der Anwältin Schona Jolly KC, einer Spezialistin für Gleichstellung, Menschenrechte und Technologie, erstellt wurde.

Das Rechtsgutachten von Big Brother Watch zitiert insbesondere einen Artikel von Margaret McCartney, Allgemeinmedizinerin, und Carl Henegan, Professor für evidenzbasierte Medizin, aus dem Jahr 2020, in dem es heißt, dass Infrarot-Screenings für die Temperatur „zu einer großen Anzahl falsch positiver Ergebnisse führen, die entweder eine falsche Beruhigung oder unnötige Beunruhigung bieten – und die Person möglicherweise von der Arbeit oder Freizeitaktivitäten ausschließen.“

Ferner warnt der Bericht, der Biometric Update exklusiv vor der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wurde, Organisationen davor, „die rechtlichen Auswirkungen von Wärmescreening zu beachten, insbesondere im Kontext des Datenschutzes“.

So scheint es zwar unumstritten, dass die Temperatur einer Person eine Information über diese Person ist, doch speichern Wärmebildgeräte keine Informationen über die Identität einer Person.

„Die Person, auf die sich die Temperatur bezieht, wird jedoch regelmäßig auf andere Weise identifizierbar sein – die Person, die eine Temperaturmesspistole bedient, wird zum Beispiel wissen, dass die auf ihrem Bildschirm aufblitzende Temperatur zu der Person gehört, auf deren Stirn sie das Gerät gerade gerichtet hat“, heißt es in dem Dokument.

Dementsprechend ist unserer Meinung nach die Temperaturanzeige einer Person in der Regel als „personenbezogene Daten“ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung zu betrachten.

Das Rechtsgutachten, das auf der gemeinnützigen Kampagne „Stop Thermal Surveillance“ aufbaut, ruft auch zu „echter Vorsicht“ bei der automatisierten Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten auf, selbst im Zusammenhang mit einer dringenden Gesundheitskrise wie der Covid-19-Pandemie.

„Während der Pandemie sahen wir eine enorme Zunahme von thermischen Screenings beim Zugang zu Arbeitsplätzen, Schulen, Verkehrsknotenpunkten und Freizeitaktivitäten“, sagt Madeleine Stone, Referentin für Recht und Politik bei Big Brother Watch.

„Wir waren besorgt, dass diese Sammlung sensibler biometrischer Daten, die äußerst aufschlussreich sein können, ohne angemessene Berücksichtigung des Datenschutzes oder der Gleichstellungsgesetze durchgeführt wurde.“

Stone erklärt gegenüber Biometric Update, dass die Bewertung, obwohl sie eine Reaktion auf die Covid-19-Pandemie war, auch für die Rechtmäßigkeit der thermischen Überwachung im Allgemeinen und für mögliche künftige Pandemien relevant ist.

Der Bericht weist darauf hin, dass zwar viele Organisationen die thermische Überwachung nach der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen im Vereinigten Königreich eingestellt haben, aber „ein flüchtiger Blick ins Internet zeigt, dass die Technologie immer noch verkauft wird und die Aussicht auf die zeitweilige Wiedereinführung einer solchen Überwachung, möglicherweise auch kurzfristig, bestehen bleibt.“

Nach Ansicht von Silkie Carlo, dem Direktor von Big Brother Watch, hat die Einführung von Wärmescannern während der Pandemie die massenhafte Bioüberwachung und die allgegenwärtige, ungenaue Überwachung im Vereinigten Königreich ausgeweitet, die den Profiten der Überwachungsunternehmen und nicht der öffentlichen Gesundheit zugute kam.

„In vielen Fällen haben Geschäfte, Schulen und Arbeitgeber Thermoscans zur Pflicht gemacht, ohne eine solide Beweisgrundlage zu haben, und damit, wie unser Rechtsgutachten bestätigt, wahrscheinlich gegen die Datenschutzrechte der Menschen verstoßen“, so Carlo gegenüber Biometric Update.

Das Rechtsgutachten schließt mit der Warnung, dass Organisationen, die weiterhin ein solches Screening anwenden, Gefahr laufen, gegen die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) zu verstoßen, wie oben dargelegt, und, wenn bestimmte Umstände zutreffen, gegen das Gleichstellungsgesetz 2010.

„Öffentliche Behörden könnten auch ein gewisses Risiko in Bezug auf einen Eingriff in das Recht auf Privatleben und das Recht auf Schutz vor Diskriminierung eingehen, die in den Artikeln 8 und 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert sind, obwohl wir der Meinung sind, dass dies in der Praxis weniger wahrscheinlich ist“, heißt es in dem Bericht weiter.

Als Beispiel führt Carlo an, dass dieses „Biosicherheitstheater“ nicht nur ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt, sondern auch eine ernsthafte Aushöhlung der Privatsphäre, da die Menschen gezwungen werden, Körperdaten auszutauschen, um Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu erhalten.

„Wir haben auch von Frauen gehört, die überzeugt waren, dass ihre Menstruationszyklen oder Menopausensymptome diese unerwünschten thermischen Scans beeinflussen, was die Aussicht auf diskriminierende Auswirkungen erhöht“, erklärt sie.

Insgesamt bietet das Rechtsgutachten nach Ansicht von Carlo eine fachliche Vergleichsanalyse, die bestätigt, dass das Thermoscanning in die Rechte personenbezogener Daten eingreift und dass seine Verwendung weitere Beweise und Schutzmaßnahmen erfordert.

„Es ist ein wichtiger Beitrag zum wachsenden Bereich der Bioüberwachung, der sowohl potenzielle Betreiber von Thermalscans als auch Verfechter des Datenschutzes über die Risiken und rechtlichen Auswirkungen informiert.

Das Rechtsgutachten von Big Brother Watch kommt Wochen nach der Veröffentlichung eines separaten Berichts, in dem die gemeinnützige Organisation die Sammlung biometrischer Daten für die Personalisierung von Werbung unter die Lupe nimmt.