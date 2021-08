Khairullah Khairkhwa, ehemaliger Innenminister der Taliban in den Jahren 1997-1998, wurde von der pakistanischen Armee verhaftet und anschließend der CIA übergeben. Er wurde 2002 auf dem illegalen Stützpunkt der US-Marine in Kuba, Guantánamo, eingesperrt. Zwölf Jahre lang wurde er Foltern ausgesetzt, die von Professor Martin Seligman, dem Vorbild der Experimente von Dr. Albert D. Biderman nach dem Koreakrieg folgend, erfunden wurden. Diese Behandlungen zielten nicht darauf ab, Informationen zu sammeln, sondern das Individuum zu formatieren, ihm Verhaltensweisen beizubringen1.

Im Jahr 2014 wurde Khairullah Khairkhwa, zusammen mit drei weiteren Häftlingen, von Präsident Barack Obama im Austausch für die Freilassung von Sergeant Bowe Bergdahl freigelassen. Es stellte sich schnell heraus, dass Letzterer bei einem Desertionsversuch von den Taliban gefangen genommen worden war. Er wurde daher vor ein Kriegsgericht gestellt und inhaftiert.

Der afghanische Präsident Hamid Karzai begrüßte den Gefangenenaustausch als Geste des Friedens.

Anfang 2021 gehörte Khairullah Khairkhwa der Taliban-Delegation während der zwischenstaatlichen US-chinesisch- russischen Friedensverhandlungen in Moskau an. Er gab dort eine aufsehenerregende Erklärung ab, er werde den Dschihad bis zum Sieg fortsetzen.

Am 15. August 2021, nach der Flucht des afghanischen Präsidenten, gehörte er der Taliban-Gruppe an, die die Präsidentschaft der Islamischen Republik in Kabul eingenommen hat.