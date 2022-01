Ein Funken Wahrheit auf CNN – „Katastrophe Biden“

„Alles an dieser Agenda ist extrem drastisch“

Während CNN sein Programm wegen entlassener Moderatoren und beschuldigter pädophiler Produzenten umstellte, geriet der Sender in eine Zwickmühle, als ein Gast ein paar Worte der Wahrheit sprach, indem er die Biden-Regierung in Grund und Boden stampfte.

Moderator Anderson Cooper war sprachlos, als Scott Jennings, ehemaliger Sonderbeauftragter von Präsident George W. Bush, die „Katastrophe“ des Biden-Regimes anprangerte.

„Ich denke, er hat eine Menge politischer Probleme“, bemerkte Jennings und fügte hinzu: „Eine AP-Umfrage von heute Morgen ergab, dass nur 28 Prozent der Amerikaner wollen, dass der amtierende Präsident zur Wiederwahl antritt. Und weniger als die Hälfte der Demokraten.“

„Das ist eine Katastrophe“, fuhr Jennings fort und bemerkte: „Ich hätte nie gedacht, wie schnell sich das alles entwickeln würde.“

„Die Person, die sie uns im Wahlkampf verkauft haben“, fuhr Jennings fort, „der nette, alte, gemäßigte Opa, der nur allen helfen wollte, miteinander auszukommen und Kompromisse zu schließen, ist nicht das, was wir im letzten Jahr bekommen haben.“

„Er hat kein Mandat, wirklich etwas zu tun“, fügte er hinzu und forderte: „Es ist erstaunlich, dass er ein paar Dinge erreicht hat, obwohl das Mandat ziemlich klar war: 50/50 Senat und fast 50/50 Repräsentantenhaus und eine ziemlich knappe Präsidentschaftswahl.“

Das Mandat lautete einfach: „Ersetze Donald Trump und mach nichts Drastisches oder Dummes“, sagte Jennings und fügte hinzu: „Und doch ist alles an dieser Agenda extrem drastisch. Und er war wütender, als die Leute erwartet haben, er war spaltender, er war parteiischer.“

„Schauen Sie sich die Themen an. Wir haben fünf Jahre lang über Trump berichtet, weil es um Russland, COVID und Demokratie ging“, erklärte Jennings und fügte hinzu: „Der Präsident hat in seiner Pressekonferenz Russland aufgefordert, in die Ukraine einzumarschieren. Wir haben mehr [COVID]-Tote unter Biden als unter Trump. Und jetzt stellen der Präsident und der Vizepräsident die Legitimität der Wahl von 2022 infrage? Sind wir in diesen Fragen, für die wir Trump gekreuzigt haben, besser dran?“

Natürlich hat das niemand gesehen, denn CNN hat 90 % seiner Zuschauer verloren und ist mehr damit beschäftigt, Leute wie Brian Stelter in die Schulen zu schicken, damit sie vor maskierten Kindern „Fehlinformationen“ verbreiten und plaudern.