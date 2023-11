Ein “Gaza-Waffenstillstand” wird den regionalen Krieg nicht aufhalten

Der regionale Krieg ist da. Die Achse des Widerstands schätzt ein, dass die USA und Israel den Gaza-Krieg auf unbestimmte Zeit verlängern wollen, und stellt fest, dass eine regionale Eskalation jetzt unvermeidlich ist.

Das israelische Militär hat die Ausweitung seiner Bodenoperationen im nördlichen Gaza-Streifen angekündigt. Nach der Eroberung von Gebieten an der Küste des Gazastreifens, im westlichen Teil des nördlichen Streifens, beginnt nun die eigentliche Bodenoperation Tel Avivs.

Seit mehr als drei Wochen ihrer Bodenoffensive operiert die Besatzungsarmee in küstennahen Gebieten, wo keine Tunnel gegraben werden können und der palästinensische Widerstand keine nennenswerten Verteidigungsmöglichkeiten hat.

Doch jetzt bewegt sich die Besatzungsarmee von der Küste des Gazastreifens aus nach Osten, wodurch der bewaffnete Widerstand viel leichter manövrieren und den eindringenden Soldaten und ihren gepanzerten Fahrzeugen größere Verluste zufügen kann – wie sich in den vergangenen Tagen deutlich gezeigt hat.

Kurz gesagt, die Bodenschlacht im nördlichen Gazastreifen hat gerade erst begonnen und wird in den kommenden Wochen noch heißer werden.

Die Region eskaliert

Zur Unterstützung des Widerstands in Gaza haben die jemenitische Armee und Ansarallah-Kämpfer am 19. November ein israelisches Schiff im Roten Meer beschlagnahmt, nachdem sie gedroht hatten, alle israelischen Schiffe, die die Straße von Bab al-Mandab durchqueren, anzugreifen.

An der libanesischen Grenze zu Israel hat der libanesische Widerstand Hisbollah in der vergangenen Woche seine Militäroperationen verstärkt. Am 20. November verfolgte die Besatzungsarmee mehr als 40 Angriffe auf ihre Stellungen, von denen eine mit vier Raketen mit einem Sprengkopf von jeweils rund 500 Kilogramm durchgeführt wurde. Die Salve zerstörte die israelische Branit-Kaserne nahe der Grenze zum Libanon. Allein in den letzten drei Tagen hat die Hisbollah durchschnittlich zwölf Militäroperationen pro Tag gegen israelische Ziele durchgeführt.

Gleichzeitig werden die Angriffe des irakischen Widerstands auf US-Militärstützpunkte im Irak und in Syrien fortgesetzt – bis heute wurden mehr als sechzig Operationen durchgeführt.

Die zunehmenden Zusammenstöße in Westasien werden jedoch von vielen westlichen Verbündeten Tel Avivs weitgehend ignoriert, deren Aufmerksamkeit von den laufenden Gesprächen über den Austausch von Gefangenen zwischen Israel und dem palästinensischen Widerstand, die von Katar und den USA vermittelt werden, abgelenkt wird. Diese wochenlangen Verhandlungen werden als Beweis dafür gewertet, dass die nächste Phase zwangsläufig zu einer Deeskalation in Palästina führen wird.

Diese Erwartungen wurden durch ein Leck geschürt, wonach das israelische Kabinett die bevorstehende Demobilisierung einer Reihe von Reservisten der Armee erörtert hat. Zwar könnte das israelische Militär tatsächlich einen Teil der nach dem 7. Oktober einberufenen Reservisten demobilisieren, doch beruht diese Entscheidung nicht auf deeskalatorischen Überlegungen. Die ursprünglich mobilisierten mehr als 300.000 israelischen Reservisten waren viel zu groß für die Kapazität der Besatzungsarmee, die nicht in der Lage war, dieses Personal an ihren Fronten im Gazastreifen, im Libanon und im Westjordanland einzusetzen.

Trotzdem klammern sich viele optimistisch an das Narrativ der Deeskalation. Sie werden auch durch offizielle US-Erklärungen ermutigt, in denen Israels Angriffe auf palästinensische Zivilisten – wenn auch in abgeschwächter Form – kritisiert werden, und verweisen auf die gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Israel in Bezug auf die sogenannte “Post-Hamas-Phase” in Gaza als weiteren Beweis dafür, dass Tel Aviv seinen Krieg zurückfahren muss.

In der gegenwärtigen Phase des Konflikts werden diese Diskrepanzen und Beobachtungen von den Vertretern der Achse des Widerstands in der Region jedoch als völlig irrelevant betrachtet. Sie stellen stattdessen fest, dass Washington sein Tempo bei der Waffenunterstützung Israels beibehält, wie es dies seit Beginn des Krieges getan hat, während es an seiner Weigerung festhält, einen dauerhaften Waffenstillstand in Betracht zu ziehen.

Ferner haben die USA weder ihre Beteiligung an der Verwaltung der militärischen Operationen im Gazastreifen noch ihre Verstärkung der Raketenabwehrsysteme zur Abwehr jemenitischer oder irakischer Raketenangriffe auf israelische Stellungen verringert.

Beamte der Achse glauben, dass die versöhnlich klingenden Erklärungen der USA, die manchmal den Eindruck erwecken, dass eine Deeskalationsphase unmittelbar bevorsteht, nichts anderes als eine amerikanische “PR-Party” sind, um ein öffentliches Image zu reparieren, das durch die uneingeschränkte Unterstützung der USA für Israels anhaltende Massaker an den Palästinensern in Gaza schwer beschädigt wurde.

Indem Washington seinen Ton leicht ändert, versucht es auch, die Widerstandsachse in die Irre zu führen, in der Hoffnung, dass dadurch eine Zunahme der regionalen Spannungen und Zusammenstöße verhindert werden kann.

Vom “Waffenstillstand” zum regionalen Krieg

Die derzeitigen Verhandlungen zwischen Israel und dem palästinensischen Widerstand über den Austausch von Gefangenen sehen eine fünftägige “humanitäre” Waffenruhe vor. Dabei handelt es sich keineswegs um einen Waffenstillstand und auch nicht um eine Gelegenheit, ein weiteres Abflauen der Gewalt herbeizuführen. Diejenigen, die mit der Realität im Gazastreifen vertraut sind, bestätigen, dass jede Waffenruhe für beide Seiten lediglich eine Gelegenheit sein wird, ihre Reihen neu zu ordnen, um sich auf verstärkte Kämpfe in den kommenden Wochen vorzubereiten.

Sie stützen ihre Beobachtungen auf die Tatsache, dass Israel weiterhin an seinen ursprünglichen militärischen Zielen festhält, die von dem Plan, den gesamten Gazastreifen zu besetzen, abgeändert wurden. Die Ziele Tel Avivs sind heute erstens die Besetzung des gesamten nördlichen Gazastreifens, zweitens die Vertreibung aller Einwohner, von denen mehr als 800.000 noch immer unter Belagerung und Bombardierung leben.

Und drittens, die Belagerung des südlichen Gazastreifens fortzusetzen, indem durch intensive Luftangriffe und Spezialoperationen militärischer Druck ausgeübt wird, um die Hamas und andere palästinensische Widerstandsgruppen zur Kapitulation zu zwingen.

Dieser Plan findet die volle Unterstützung der USA und ihrer westlichen Verbündeten sowie der arabischen Staaten, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben, vorwiegend derjenigen, die am weitesten von den Grenzen Palästinas entfernt sind.

Angesichts dieser Tatsachen verfolgt die Achse des Widerstands ihre eigene westasiatische Eskalation, um ihre Gegner zur Deeskalation zu zwingen. Diese Messlatte wurde diese Woche deutlich höher gelegt, als die jemenitische Ansarallah ein mit Israel verbundenes Schiff in den regionalen Wasserstraßen kaperte.

Dies ist eine Katastrophe für Tel Aviv, das für seine Importe und Exporte in erster Linie auf den Seeverkehr angewiesen ist. Wenn dies zur Gewohnheit wird, sind Schiffe mit israelischer Beteiligung nicht mehr versicherbar, und es wird unmöglich, Besatzungen anzuheuern. Auch für Washington ist dies ein Albtraumszenario, denn es möchte, dass der Gaza-Krieg weitergeht, während es in der Region völlig ruhig ist.

In der Tat sind die USA verzweifelt bemüht, einen regionalen Frieden aufrechtzuerhalten, vorwiegend im Irak. Während der fraktionsübergreifende irakische Widerstand US-Besatzungsstützpunkte sowohl im Land selbst als auch in Syrien angreift, fällt die derzeitige amerikanische Reaktion zahm aus. Die US-Streitkräfte haben ihre Vergeltungsschläge auf syrisches Territorium beschränkt – und das auch nur, nachdem sie ihre russischen Kollegen im Voraus informiert hatten.

Washington hat es bisher vermieden, auf irakischem Gebiet zurückzuschlagen, um seine beträchtlichen irakischen Interessen – handelspolitische, militärische und politische – nicht ins Visier zu nehmen, und befürchtet außerdem, den irakischen Widerstand zu veranlassen, seine Operationen gegen US-Basen in anderen westasiatischen Staaten auszuweiten.

Kein Waffenstillstand in Sicht

Die Widerstandsachse schätzt den Gaza-Krieg derzeit so ein, dass sowohl die USA als auch Israel einen langwierigen Konflikt anstreben – möglicherweise sogar einen endlosen Krieg, der den Gaza-Streifen in ein permanentes Schlachtfeld verwandelt, um sicherzustellen, dass Israel nicht länger mit palästinensischen Abschreckungsmöglichkeiten konfrontiert ist.

Jedoch verfolgt die Achse weiterhin alle Möglichkeiten, einen Waffenstillstand im Gazastreifen voranzutreiben und zu beschleunigen, einschließlich militärischer Optionen. Die aktuelle “Waffenstillstands”-Ankündigung ist nicht in einem Vakuum entstanden – sie folgt auf schmerzhafte Schläge gegen die Besatzungstruppen im Gazastreifen, eine starke Eskalation der Zusammenstöße im besetzten Westjordanland und eine allmähliche Zunahme des Tempos und der Schwere der Angriffe in der Region.

Der Waffenstillstand über den Gefangenenaustausch kann jeden Moment verkündet werden. Er wird jedoch den Krieg nicht beenden. Der Waffenstillstand ist lediglich eine Unterbrechung für die Kriegsparteien, um sich auf weitere gewalttätige Kämpfe vorzubereiten, die sich nicht auf den Gazastreifen und die libanesisch-palästinensische Grenze beschränken werden.

Gegen Ende des Jahres 2023 sind in ganz Westasien weitere Spannungen, Kämpfe und zahlreiche Überraschungen vorprogrammiert. Dieses Szenario kann nur durch die Ankündigung eines Waffenstillstands im Gazastreifen und die Versorgung der verwundeten Bevölkerung mit Hilfsgütern und Grundnahrungsmitteln entschärft werden. Nur Washington steht dem im Wege, indem es sich einem Waffenstillstand bei jeder Gelegenheit widersetzt und ihn blockiert.