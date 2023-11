Scott Ritter: Hamas gewinnt den Kampf um Gaza

Von Scott Ritter

Die kürzlich verkündete Waffenruhe ist ein Segen für Palästinenser und Israelis gleichermaßen – eine Chance, Gefangene auszutauschen, humanitäre Hilfe an Bedürftige zu verteilen und die Gemüter auf beiden Seiten des Konflikts abzukühlen.

Der von Katar zwischen Israel und der Hamas ausgehandelte Waffenstillstand wurde zwar von beiden Seiten vereinbart, doch sollte niemand glauben, dass dies weniger als ein Sieg für die Hamas war. Israel hatte eine sehr aggressive Position eingenommen und erklärt, dass es angesichts seines erklärten Ziels, die Hamas als Organisation zu zerstören, einem Waffenstillstand unter keinen Umständen zustimmen würde.

Die Hamas hingegen hatte die Freilassung palästinensischer Gefangener, insbesondere von Frauen und Kindern, die von Israel festgehalten werden, zu einem ihrer Hauptziele bei der Aufnahme der aktuellen Kämpfe mit Israel gemacht. So gesehen stellt der Waffenstillstand einen wichtigen Sieg für die Hamas und eine demütigende Niederlage für Israel dar.

Einer der Gründe, warum Israel einen Waffenstillstand vermieden hat, war, dass es zuversichtlich war, dass die Offensivoperation im nördlichen Gazastreifen die Hamas als militärische Bedrohung neutralisieren würde und dass jeder Waffenstillstand, unabhängig von der humanitären Begründung, dem besiegten Hamas-Feind nur Zeit verschaffen würde, um sich auszuruhen, umzurüsten und neu zu formieren. Die Tatsache, dass Israel einen Waffenstillstand unterzeichnet hat, ist das bisher sicherste Zeichen dafür, dass mit der israelischen Offensive gegen die Hamas nicht alles in Ordnung ist.

Dieses Ergebnis hätte niemanden überraschen dürfen. Als die Hamas am 7. Oktober ihren Angriff auf Israel startete, setzte sie einen Plan in Gang, der seit Jahren vorbereitet wurde. Die akribische Liebe zum Detail, die in der Hamas-Operation zum Ausdruck kam, unterstreicht die Tatsache, dass die Hamas die israelischen Geheimdienste und Streitkräfte, die gegen sie aufgestellt waren, genau studiert und Schwachstellen aufgedeckt hatte, die sie dann ausnutzte. Die Hamas-Aktion war mehr als nur eine solide taktische und operative Planung und Ausführung – sie war auch ein Meisterwerk der strategischen Konzeption.

Einer der Hauptgründe für die israelische Niederlage am 7. Oktober war die Tatsache, dass die israelische Regierung davon überzeugt war, dass die Hamas niemals angreifen würde, ungeachtet dessen, was die mit der Beobachtung der Hamas-Aktivitäten in Gaza beauftragten Geheimdienstanalysten sagten. Dieses Versagen der Vorstellungskraft kam dadurch zustande, dass die Hamas die politischen Ziele Israels erkannt hatte (die Annullierung der Hamas als Widerstandsorganisation durch eine Politik, die darauf aufbaute, die Hamas durch ein erweitertes Programm von Arbeitserlaubnissen, die Israel für in Gaza lebende Palästinenser ausstellte, zu „kaufen“). Indem die Hamas mit dem Arbeitserlaubnisprogramm mitspielte, wiegelte sie die israelische Führung in ihrer Selbstgefälligkeit auf, so dass die Vorbereitungen der Hamas für ihren Angriff in aller Öffentlichkeit durchgeführt werden konnten.

Der Hamas-Anschlag vom 7. Oktober war keine eigenständige Operation, sondern Teil eines strategischen Plans, der drei Hauptziele verfolgte: die Frage eines palästinensischen Staates wieder in den Mittelpunkt des internationalen Diskurses zu rücken, die Tausenden von palästinensischen Gefangenen, die von Israel festgehalten werden, zu befreien und Israel zu zwingen, die Entweihung der Al-Aqsa-Moschee, der drittheiligsten Stätte des Islams, einzustellen und zu unterlassen. Der Angriff vom 7. Oktober allein konnte diese Ziele nicht erreichen. Der Anschlag vom 7. Oktober sollte vielmehr eine israelische Reaktion auslösen, die die Voraussetzungen dafür schaffen sollte, dass die Ziele der Hamas verwirklicht werden konnten.

Der Anschlag vom 7. Oktober sollte Israel bis zur Irrationalität demütigen, um sicherzustellen, dass jede israelische Reaktion von dem emotionalen Bedürfnis nach Rache bestimmt wird und nicht von einer rationalen Reaktion, die die Ziele der Hamas zunichte macht. Dabei ließ sich die Hamas von der etablierten israelischen Doktrin der kollektiven Bestrafung leiten (bekannt als Dahiya-Doktrin, benannt nach dem westlich gelegenen Vorort von Beirut, der 2006 von Israel schwer bombardiert wurde, um das libanesische Volk für Israels Versagen zu bestrafen, die Hisbollah im Kampf zu besiegen). Indem sie Israel eine demütigende Niederlage zufügte, die sowohl den Mythos der israelischen Unbesiegbarkeit (in Bezug auf die israelischen Verteidigungskräfte) als auch der Unfehlbarkeit (in Bezug auf den israelischen Geheimdienst) erschütterte, und indem sie Hunderte von Israelis als Geiseln nahm, bevor sie sich in ihr unterirdisches Versteck unter dem Gazastreifen zurückzog, stellte die Hamas Israel eine Falle, in die die Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vorhersehbar hineinlief.

Die Hamas hat ein Tunnelnetz unter dem Gazastreifen angelegt, das sich insgesamt über 500 Kilometer erstreckt. Diese Tunnel, die den Spitznamen „Gaza-Metro“ tragen, bestehen aus miteinander verbundenen tiefen unterirdischen Bunkern, die für Kommando- und Kontrollzwecke, logistische Unterstützung, medizinische Versorgung und Unterbringung genutzt werden, sowie aus weiteren Tunnelnetzen, die sowohl für defensive als auch für offensive Operationen vorgesehen sind. Die Tunnel sind so tief eingegraben, dass sie von den meisten Bomben, über die Israel verfügt, nicht zerstört werden können, und wurden so angelegt, dass sie einer Belagerung von bis zu drei Monaten (90 Tagen) standhalten.

Die Hamas weiß, dass sie Israel nicht in einem klassischen Kampf mit Gewalt angreifen kann. Stattdessen bestand das Ziel darin, die israelischen Streitkräfte in den Gazastreifen zu locken und sie dann einer endlosen Reihe von Anschlägen durch kleine Gruppen von Hamas-Kämpfern auszusetzen, die aus ihren unterirdischen Verstecken auftauchen, eine verwundbare israelische Streitkraft angreifen und dann wieder im Untergrund verschwinden. Kurz gesagt, das israelische Militär wurde einem Tod durch tausend Schnitte ausgesetzt.

Und es hat funktioniert. Zwar ist es den israelischen Streitkräften gelungen, in die weniger urbanisierten Gebiete des nördlichen Gazastreifens vorzudringen und dabei die Mobilität und Feuerkraft ihrer gepanzerten Truppen zu nutzen, doch ist dieser Fortschritt illusorisch, da die Hamas-Kräfte die Israelis ständig bedrängen und tödliche Tandemraketen einsetzen, um israelische Fahrzeuge zu deaktivieren oder zu zerstören, wobei zahlreiche israelische Soldaten getötet und Hunderte weitere verwundet wurden. Während Israel die Zahl der auf diese Weise verlorenen gepanzerten Fahrzeuge nur zurückhaltend veröffentlicht, behauptet die Hamas, dass es sich um Hunderte handelt. Die Behauptungen der Hamas werden durch die Tatsache untermauert, dass Israel den Verkauf älterer Merkava-3-Panzer gestoppt und stattdessen seinen Bestand an diesen Fahrzeugen in neuen Reservepanzerbataillonen organisiert hat, um die schweren Verluste sowohl im Gazastreifen als auch entlang der nördlichen Grenze zum Libanon auszugleichen, wo sich die Hisbollah-Kräfte in einem tödlichen Zermürbungskrieg mit Israel befinden und Operationen zur Unterstützung der Hamas im Gazastreifen durchführen.

Der Hauptgrund für die bisherige Niederlage Israels ist jedoch Israel selbst. Nachdem es den Köder geschluckt hatte und in die Hamas-Falle getappt war, setzte Israel seine Dahiya-Doktrin gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen um und führte wahllose Angriffe auf zivile Objekte durch, wobei es das Kriegsrecht eklatant missachtete. Schätzungsweise 13.000 palästinensische Zivilisten wurden bei diesen Angriffen getötet, darunter mehr als 5.000 Kinder. Viele Tausend weitere Opfer sind unter den Trümmern ihrer zerstörten Häuser begraben.

Zwar konnte Israel nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft gewinnen, doch hat seine grobe Überreaktion die öffentliche Meinung in der Welt gegen das Land aufgebracht – etwas, womit die Hamas gerechnet hat. Heute ist Israel zunehmend isoliert und verliert nicht nur im so genannten Globalen Süden an Unterstützung, sondern auch in den traditionellen Hochburgen der israelfreundlichen Stimmung in den USA, Großbritannien und Europa. Diese Isolation in Verbindung mit der Art von politischem Druck, die Israel nicht gewohnt ist, hat dazu beigetragen, dass die Regierung Netanjahu in den Waffenstillstand und den anschließenden Gefangenenaustausch eingewilligt hat.

Es bleibt abzuwarten, ob der Waffenstillstand hält oder nicht. Auch die Frage, wie die Waffenruhe in eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten umgewandelt werden kann, bleibt offen. Eines ist jedoch sicher: Die Israelis haben erklärt, dass der Sieg durch eine totale Niederlage der Hamas definiert wird, und haben damit die Voraussetzungen für einen Sieg der Hamas geschaffen, den diese allein durch ihr Überleben erreicht.

Aber die Hamas überlebt nicht nur, sie gewinnt auch. Nachdem sie die israelischen Verteidigungskräfte auf dem Schlachtfeld bis zum Stillstand bekämpft hat, hat die Hamas jedes ihrer strategischen Ziele in diesem Konflikt verwirklicht. In der Welt wird die absolute Notwendigkeit einer Zweistaatenlösung als Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden in der Region aktiv artikuliert. Palästinenser, die von Israel gefangen gehalten werden, werden gegen die Israelis ausgetauscht, die die Hamas als Geiseln genommen hat. Und die islamische Welt ist sich einig in der Verurteilung der Schändung der Al-Aqsa-Moschee durch Israel.

Keines dieser Themen stand am 6. Oktober zur Debatte. Dass sie jetzt angesprochen werden, zeugt von dem Erfolg, den die Hamas am 7. Oktober und in den Tagen und Wochen danach hatte, als die israelischen Streitkräfte durch eine Kombination aus der Hartnäckigkeit der Hamas und ihrer eigenen Vorliebe für wahllose Gewalt gegen Zivilisten besiegt wurden. Die Hamas ist weit davon entfernt, als militärische und politische Kraft eliminiert zu werden, und hat sich als die vielleicht wichtigste Stimme und Autorität erwiesen, wenn es darum geht, die Interessen des palästinensischen Volkes zu verteidigen.