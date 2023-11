Pfizer und Moderna geben Millionen für Werbung mit einprägsamen Sprüchen und Prominenten aus, um COVID-Spritzen zu bewerben

Von Mike Capuzzo

Angesichts dramatischer Börsenrückgänge und wachsender Widerstände gegen ihre mRNA-COVID-19-Impfstoffe schalten Pfizer und Moderna rechtzeitig vor den Feiertagen aufmunternde TV-Spots mit Jingles und Prominenten, um die COVID-19-Impfung zu fördern.

Der 30-Sekunden-Werbespot von Pfizer zeigt eine fröhliche, treibende Melodie und lächelnde Prominente wie Martha Stewart, den Singer-Songwriter John Legend, die Profifußballerin und progressive Aktivistin Megan Rapinoe, den Singer-Songwriter Charlie Puth und den Football-Star Travis Kelce.

Alle außer Rapinoe zeigen mit dem blauen Pflaster auf einer Schulter, dass sie die COVID-19-Spritze von Pfizer erhalten haben.

„Ich habe sie“, sagt Stewart, während der Werbetext von Pfizer lautet: „Die aktualisierten COVID-19-Impfungen für diese Saison sind da“ und „Fragen Sie Ihren Arzt, ob die COVID-Impfung zusammen mit der Grippeimpfung für Sie geeignet ist.“

„Der Slogan von Pfizer lautet: „Haben Sie Ihre?

Der 60-sekündige TV-Spot von Moderna fordert die Zuschauer auf, „Spikevax that body“ zu benutzen.

Spikevax ist der Markenname des COVID-19-Impfstoffs des Unternehmens. Er bezieht sich auf das künstliche Spike-Protein, das der Impfstoff im Körper anregen soll, um angeblich schützende Antikörper gegen das Virus auszulösen.

Der Werbespot beginnt mit einem älteren Mann, der Tischtennis spielt, begleitet von einem Sprecher, der sagt: „Wenn es um Ihre Gesundheit geht … spielen Sie Ping und Pong mit Ihrem Körper.“

Im weiteren Verlauf des Werbespots sehen wir eine Reihe von Menschen, die ihren Leidenschaften nachgehen, darunter eine Frau, die einen Gemüseshake mixt („you green that body“), ein Mann, der in einen Eiskübel taucht („you plunge that body“), und ein Mann und eine Frau, die Schach spielen („you brainpower that body“).

Abschließend heißt es: „You flu shot that body, and now, you Spikevax that body. Denn auch wenn die Pandemie vorbei ist, COVID-19 ist es nicht.“

In der pharmazeutischen Fachpresse wurden die Anzeigen als Versuch von Pfizer und Moderna dargestellt, deren COVID-19-Impfstoffe während der Pandemie weltweit mehr als 5 Milliarden Menschen injiziert wurden, um die dramatischen Kursverluste der letzten Wochen auszugleichen.

„Da sich kaum noch Amerikaner für die aktualisierte COVID-19-Impfung anmelden, zieht Pfizer alle Register, um die Akzeptanz zu erhöhen“, so Dr. Joseph Mercola.

Mercola berichtete, dass Pfizer dem Tight End der Kansas City Chiefs, Kelce, 20 Millionen Dollar gezahlt hat, um für die COVID-19-Spritze zu werben, verglichen mit den 5 Millionen Dollar, die er pro Jahr von McDonald’s, Papa John’s, Walgreens, Nike und Tide erhält, und dass Pfizer versucht, aus dem jüngsten Popularitätsschub des Football-Stars Kapital zu schlagen, da er mit Popstar Taylor Swift zusammen ist.

Andere medizinische Fachzeitschriften debattierten darüber, ob prominente Werbemaßnahmen wie die von Kelce den Umsätzen und dem Aktienkurs von Pfizer tatsächlich helfen oder schaden werden.

Kritiker: COVID-Impfanzeigen erfüllen nicht die FDA-Anforderungen für biologische Nebenwirkungen

Ärzte und Wissenschaftler, die von The Defender befragt wurden, waren jedoch entsetzt darüber, dass Pfizer und Moderna sowie die Regierungen und Medien, die sie unterstützen, weiterhin die mRNA-COVID-19-Impfstoffe propagieren, die für mehr als 36.000 Todesfälle verantwortlich gemacht werden, die dem von der US-Regierung betriebenen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden.

Eine große kanadische Studie aus 17 Ländern schätzt, dass die COVID-19-Impfstoffe weltweit etwa 17 Millionen Menschen getötet haben.

Dr. Peter Breggin, ein New Yorker Psychiater und zusammen mit seiner Frau Ginger Autor von „COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey“ (Wir sind die Beute), sagte, dass die Werbespots von Pfizer und Moderna das Publikum in ein „Nie-Niemals-Land der Fälscher“ ziehen.

„Dies ist eine Kombination aus extremem Betrug und Täuschung“, sagte Breggin gegenüber The Defender. „Wir wissen jetzt aus mehreren wissenschaftlichen Studien, dass die Impfstoffe eine breite Palette von unerwünschten Wirkungen hatten, wie es auch bei einigen sehr starken Medikamenten der Fall ist. Das führte bei einigen Menschen zum Tod, und der CDC [Centers for Disease Control and Prevention] wurden mehr Todesfälle gemeldet als bei allen anderen Impfstoffen der Welt zusammen.“

Breggin, ein häufiger Sachverständiger in pharmazeutischen Fällen, bei denen es um gefährliche Medikamente geht, und Mitautor des Bestsellers „Talking Back to Prozac: What Doctors Aren’t Telling You About Today’s Most Controversial Drug“, sagte, dass die Moderna-Werbung einen beiläufigen Hinweis auf mögliche Myokarditis-Nebenwirkungen enthält, während der Pfizer-Spot überhaupt keine möglichen Gefahren nennt.

„Sie sind nicht wie gewöhnliche Werbespots für Medikamente“, sagte er und fügte hinzu, dass keiner der beiden Spots die Anforderungen der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) für die Beschreibung der Nebenwirkungen von Biologika erfüllt.

Pfizer übertrifft Konkurrenten mit Digital- und Fernsehwerbung für COVID-Impfungen

Big-Pharma-Werbung ist ein großes Geschäft in den USA, dem einzigen Land der Welt (mit Ausnahme Neuseelands), das direkte Pharmawerbung für Verbraucher erlaubt.

Die Ausgaben für die Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten, Gesundheitsdienstleistungen, Labortests und die Aufklärung über Krankheiten stiegen von 17,7 Milliarden Dollar im Jahr 1997 auf 29,9 Milliarden Dollar im Jahr 2016, wobei die größten Zuwächse bei den Ausgaben für die Direktwerbung an Verbraucher zu verzeichnen waren, die sich auf 32 % aller Ausgaben für medizinisches Marketing fast verdreifachten.

Zwischen dem 1. Januar und dem 6. Mai 2021 gab Pfizer allein für digitale Werbung 21,5 Millionen Dollar aus, um seinen Impfstoff COVID-19 zu bewerben, während Johnson & Johnson 29,1 Millionen Dollar für die Vermarktung seines Impfstoffs COVID-19 ausgab.

Die TV-Werbeausgaben von Big Pharma stiegen 2022 um 8 % und erreichten insgesamt 4,05 Milliarden Dollar. Ein Großteil davon entfiel auf „COVID-Impfstoff-bezogene Fernsehwerbung“, wobei „Unternehmen wie Pfizer und BioNTech“ laut Fierce Pharma „große Mengen an Fernsehgeldern für Kampagnen ausgaben, die die Rückkehr zur Normalität betonten und die Wiedervereinigung von geliebten Menschen nach Jahren der Trennung zeigten“.

Pfizer war der größte Spender für Arzneimittelwerbung bei der diesjährigen Oscar-Verleihung und gab geschätzte 5,7 Millionen Dollar für den teuersten Spot der Fernsehveranstaltung für sein neues Medikament COVID-19 aus: „Wenn es COVID ist, ist es Paxlovid“.

Pfizer strahlte bei der Oscar-Verleihung auch den zweitteuersten TV-Spot aus und gab geschätzte 3,8 Millionen Dollar für einen weiteren COVID-19-Spot aus, in dem Prominente wie Pink, Questlove, Michael Phelps und Jean Smart auf die Risikofaktoren und COVID-19 hinweisen.

Der viertgrößte Spender bei den Oscars war das US-Gesundheitsministerium, das schätzungsweise 1,9 Millionen Dollar für einen 30-sekündigen „Aufklärungsspot“ ausgab, in dem kein Pharmaunternehmen erwähnt wurde, „um die Menschen dazu zu bewegen, sich angesichts des „schwindenden Schutzes“ die neuesten COVID-Auffrischungen zu besorgen.“

Trotz der fast rund um die Uhr laufenden Medienberichte und Werbung von Big Pharma und Regierungen, die die Menschen dazu drängen, sich den neuesten COVID-19-Impfstoff und die Auffrischungsimpfungen zu besorgen, wurde die von Pfizer im September 2023 eingeführte aktualisierte COVID-19-Impfung nur von 7,1 % der Erwachsenen und 2,1 % der Kinder (Stand 14. Oktober) abgrundtief“ angenommen, so Mercola.

Dr. Pierre Kory zeigte sich ermutigt, dass eine große Anzahl von Amerikanern, von denen die meisten während der Pandemie die experimentelle mRNA-COVID-19-Impfung erhalten haben, sich der Tatsache bewusst werden, dass die mRNA-Technologie gefährlich ist und ihr Risiko-Nutzen-Verhältnis ein potenziell beängstigendes Risiko mit wenig oder gar keinem Nutzen darstellt, insbesondere für Kinder.

„Ich habe den Eindruck, dass die Pharmaunternehmen jetzt verzweifelt versuchen, die Impfstoffe über Fernsehwerbung an die Verbraucher zu bringen“, sagte er. „Es sieht so aus, als ob ihre bisher erfolgreiche Strategie der Panikmache über Verlautbarungen der Gesundheitsbehörden und weit verbreitete verhaltenspsychologische ‚Anstoß‘-Taktiken in den Medien nun scheitert.“