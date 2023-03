Ein Jahr später in der Ukraine: Washington und die NATO haben sich gründlich geirrt

Verfasst von Ryan McMaken via The Mises Institute

Die russische Invasion in der Ukraine ist nun ein Jahr her.

Trotz der Behauptungen des Regimes und seiner medialen Verbündeten, Russland sei das nächste Dritte Reich und würde bald halb Europa überrollen, hat sich herausgestellt, dass das nicht einmal im Entferntesten stimmt.

In der Tat haben sich die Dinge mehr oder weniger so entwickelt, wie wir es hier auf mises.org vorhergesagt haben:

Die Russen sind nicht einmal annähernd in der Lage, irgendeinen Ort in Europa außerhalb der Ostukraine zu besetzen

Es ist nicht München 1938. Die Wirtschaftssanktionen haben das russische Regime nicht gelähmt

Der größte Teil der Welt steht dem Konflikt weiterhin ambivalent gegenüber

Der Konflikt wird wahrscheinlich mit einer Verhandlungslösung enden – im Gegensatz zu dem, was Washington will

Tatsache ist, dass der Krieg in der Ukraine trotz der Bemühungen der Vereinigten Staaten und der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO), die Ukraine in einen Dritten Weltkrieg zu verwandeln, ein regionaler Konflikt bleibt. Es scheint, dass der Großteil der Welt nicht daran interessiert ist, Opfer zu bringen, um die US-Politik in der Ukraine umzusetzen, und dass viele die inhärente Heuchelei hinter dem Gerede der USA über die Achtung der nationalen Souveränität erkennen.

Dies ist auch eine wichtige Lektion darüber, dass man nicht auf die Kriegsmaximalisten hören sollte, die unablässig einen umfassenden Krieg als „Lösung“ für jede internationale Krise propagieren. Die USA wollen den Krieg eindeutig bis zum letzten Ukrainer ausfechten, was die USA als globalen Kreuzzug im Stil des Zweiten Weltkriegs verpacken. Aber es scheint, dass pragmatischere Denker – z.B. die Franzosen und die Deutschen – jetzt erkennen, dass Verhandlungen die humanere Lösung sind.

Sie wollten einen „Münchner Moment“

Schon wenige Tage nach dem russischen Einmarsch machten sich die westlichen globalen Hegemonisten an die Arbeit und behaupteten, der Einmarsch sei im Grunde ein globaler Eroberungskrieg. So stellte Matthew Kroenig in Foreign Policy fest, dass Wladimir Putin ein klares Interesse daran gezeigt habe, „das ehemalige russische Reich wieder auferstehen zu lassen, und andere verwundbare osteuropäische Länder – Polen, Rumänien oder die baltischen Staaten – könnten die nächsten sein“. Kroenig schloss daraus, dass der Militärhaushalt der USA verdoppelt werden sollte.

Ein anderer Autor bestand darauf, dass die Invasion in der Ukraine „einen Hauch von München“ enthalte. John Storey vom australischen Strategic Policy Institute behauptete, „die vergessene Lektion von München“ habe es Putin ermöglicht, „seine beste Imitation des deutschen Diktators Adolf Hitler zu geben“. Storey fragte bedrohlich: „Werden die baltischen Staaten und Osteuropa die nächsten sein?“ und wiederholte pflichtbewusst die Parole, dass russische Panzer bald nach Mitteleuropa rollen könnten.

Doch die „Lektion von München“ – die unablässig beschworen wird und gewiss nicht „vergessen“ ist – war nie geeignet, den Krieg in der Ukraine zu konzeptualisieren. Das hat einige Experten sogar dazu veranlasst, zu verkünden, dass ein globaler Atomkrieg „lohnenswert“ sei. Die eigentliche Lektion, die es hier zu lernen gilt, ist jedoch die Lektion von 1914: dass wir nicht zulassen sollten, dass militärische Allianzen Großmächte zu Überreaktionen verleiten, die zu globalen Katastrophen führen. Die „Münchner“ wollten Anfang 2022 eine Massenmobilisierung gegen Russland. Sie haben sie nicht bekommen, und das ist auch gut so.

Russland war nie eine globale Bedrohung

Es war von Anfang an klar, dass Russland nie in der Lage war, eine Besetzung von Gebieten aufrechtzuerhalten, in denen sich nicht bereits eine beträchtliche Anzahl von ethnischen Russen oder russischen Sympathisanten befand. Dies spiegelt kaum die militärischen Fähigkeiten des Dritten Reiches wider. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die russische Besatzung nur in der Südostukraine und auf der Krim fortbesteht. Zurzeit versucht Russland, die Grenzen seiner Besatzungszone so weit wie möglich in Gebiete mit einer großen russischen Minderheit zu verschieben. Selbst das hat sich für das russische Regime als schwierig erwiesen. Russland verfügt einfach nicht über die Ressourcen, um es mit anderen als seinen verarmten Nachbarn aufzunehmen.

Hinzu kommt, dass für die Niederwerfung Russlands nur ein winziger Teil der dem NATO-Bündnis zur Verfügung stehenden Kriegsressourcen benötigt wurde. Die europäischen NATO-Mitglieder haben zumeist ältere Waffen und nur wenig modernste Ausrüstung zugesagt. So stellte die Washington Post kürzlich fest, dass der Westen „immer noch zu wenig zugesagt hat“. Die jüngsten Zusagen Deutschlands, Dänemarks und der Niederlande für Leopard-Panzer entpuppten sich als Versprechen für „überholte“ Panzer, die mehr als vierzig Jahre alt sind. Außerdem wird keiner dieser Panzer vor diesem Sommer eintreffen. Bis Ende November beliefen sich die Beiträge Deutschlands, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs zur Militärhilfe auf insgesamt 5 Milliarden Euro. Das sind 6,00 Prozent des russischen Militärhaushalts und winzige 0,05 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 10 Billionen Dollar, das Großbritannien, Deutschland und Frankreich zusammen erwirtschaften. Aber was ist mit der Militärhilfe der USA? Wird nicht ein riesiger Betrag benötigt, um dem russischen Moloch zu begegnen? Nun, die US-Militärhilfe beläuft sich bis Anfang 2023 auf nicht mehr als 50 Milliarden Dollar. Das sind 6,00 Prozent des US-Militärbudgets und 0,20 Prozent des BIP der USA. Darüber hinaus gibt das US-Regime jetzt zu, dass es nicht einmal weiß, was mit den Waffen geschieht, die es in die Ukraine schickt. Wie viel von diesen 50 Milliarden Dollar fließt tatsächlich in die Verteidigung der Ukraine? Nicht 50 Milliarden Dollar.

Wenn das alles ist, was nötig ist, um Russland in der Ostukraine in Schach zu halten, ist es schwer vorstellbar, dass das russische Regime eine existenzielle Bedrohung für die Westukraine darstellt, geschweige denn für einen anderen Staat in Europa. Dies verdeutlicht, wie unnötig die USA in diesem Konflikt sind. Russland stellt keine Bedrohung für die USA dar, es sei denn, die USA eskalieren bis hin zum Atomkrieg. Wenn sich die Europäer bedroht fühlen, können sie sich angesichts der Größe ihres Wirtschaftsblocks im Vergleich zu Russland leicht verteidigen. Die Europäer haben mehr als genug Ressourcen, um der Ukraine zur Seite zu stehen“, wie auch immer sie das definieren wollen. Ja, das könnte von den Europäern verlangen, dass sie ein wenig von ihren staatlichen Renten und enormen Wohlfahrtsstaaten aufgeben, um ihre eigene militärische Verteidigung zu finanzieren. Aber es gibt absolut keinen Grund, warum die amerikanischen Steuerzahler für die Subventionierung der Europäer aufkommen müssen, während diese in ihrem monatelangen Urlaub Cappuccino trinken.

Die Welt ist nicht gegen Russland vereint

Da von Russland keine konventionelle militärische Bedrohung ausgeht, die über das „nahe Ausland“ hinausgeht, hat der größte Teil der Welt nicht zugestimmt, einen neuen Kalten Krieg zu beginnen. Obwohl die Sprachrohre der NATO die Verabschiedung von Resolutionen der Vereinten Nationen zur Verurteilung Russlands enthusiastisch begrüßt haben, ist es bemerkenswert, wie viele Länder sich bei der Abstimmung enthalten haben. Letzte Woche stimmte die UN-Vollversammlung erneut über eine Resolution ab, in der die russische Invasion verurteilt und der Rückzug Russlands gefordert wurde. Einhunderteinundvierzig Länder stimmten dafür, aber bemerkenswerterweise enthielten sich zweiunddreißig Länder der Stimme (sieben Staaten stimmten gegen die Maßnahme). Zu diesen zweiunddreißig Ländern gehörten China, Indien, Pakistan und Südafrika. Indien, ein Verbündeter der USA und die „größte Demokratie der Welt“, war offensichtlich nicht daran interessiert, sich der NATO bei dieser Resolution anzuschließen. Südafrika, eine weitere wichtige Wirtschaftsmacht und Demokratie, hielt sich ebenfalls aus der Angelegenheit heraus. Das einzige Mitglied des BRICS-Blocks, das für die Resolution stimmte, war Brasilien.

Dies ist zum Teil auf praktische Erwägungen zurückzuführen. Die politische Führung in diesen Ländern ist einfach nicht bereit, ihre Bevölkerung zu verarmen, um Washington zu gefallen. Der Widerstand rührt aber auch daher, dass der größte Teil der Welt weiß, dass die Behauptungen der USA, sie würden die nationale Souveränität und das Völkerrecht respektieren, nur gespielt sind. Die US-Invasionen und Bombenangriffe auf den Irak, Afghanistan, Libyen und Syrien haben deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten die nationale Souveränität ohne weiteres verletzen können, wenn es ihren Ambitionen dient. Die so genannte regelbasierte internationale Ordnung bedeutet den USA offensichtlich nichts, wenn sie für Washington unbequem wird. (Es sei auch darauf hingewiesen, dass das ukrainische Regime den Einmarsch in den Irak unterstützte und mindestens fünftausend Soldaten schickte, um den USA bei der Besetzung dieses angeblich souveränen Landes zu helfen).

Was bedeutet das alles für Russland? Es bedeutet, dass einige der größten Volkswirtschaften der Welt signalisiert haben, dass sie keine Pläne haben, Russland von der Weltwirtschaft abzuschneiden, und dass sie sich weigern, sich von russischem Öl, Gas und Lebensmitteln abzuschneiden.

Die Sanktionen haben Russland nicht ruiniert

Den USA ist es nicht gelungen, eine weltweite Zustimmung zur wirtschaftlichen Isolierung Russlands zu erreichen. Daher sind die USA gezwungen, auf Zwangssanktionen zurückzugreifen – nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen diejenigen, die weiterhin mit Russland Geschäfte machen wollen. Die USA müssen nun Zeit und Ressourcen für die Durchsetzung von „Sekundärsanktionen“ aufwenden, mit denen Länder gezwungen werden sollen, die nicht mitspielen, und befinden sich nun in der Lage, anderen Ländern als Russland wiederholt mit „Konsequenzen“ zu drohen, wenn sie gegen die US-Sanktionen verstoßen.

Doch bei allem US-Getöse in dieser Sache haben die US-Sanktionen Russland eindeutig nicht wirtschaftlich ruiniert. Jüngste Zahlen zeigen, dass die US-Erdölsanktionen gegen Russland „nur wenig dazu beigetragen haben, den Fluss von Russlands Rohöl einzudämmen.“ Oder wie es in diesem Artikel von CNBC heißt, haben die Ölsanktionen „völlig versagt“.

Damit soll nicht gesagt werden, dass die Sanktionen wirkungslos geblieben sind. Es ist jedoch klar, dass die Sanktionen – die härtesten seit dem Zweiten Weltkrieg – keine „Wende“ herbeigeführt haben.

Vielmehr haben die Sanktionen die Staaten zusätzlich motiviert, Wege zu finden, die US-Sanktionen in Zukunft zu umgehen. Wie Agathe Demarais in Foreign Policy feststellt:

Russland, der Iran, China und andere Länder, die mit den Vereinigten Staaten im Streit liegen, verstärken ihre Bemühungen, ihre Volkswirtschaften gegen Sanktionen zu impfen. Diese Maßnahmen haben wenig mit der Umgehung von Sanktionen zu tun: Vielmehr handelt es sich um präventive Schritte, um potenzielle Finanzsanktionen völlig unwirksam zu machen. Zu diesen Mechanismen gehören Bemühungen zur Entdollarisierung, die Entwicklung von Alternativen zu SWIFT (der belgischen Genossenschaft, die alle Banken auf der ganzen Welt miteinander verbindet) und die Schaffung digitaler Zentralbankwährungen.

Der Hinweis auf „andere Länder“ ist entscheidend. Je mehr die USA ihre Finanzmacht als Waffe gegen andere Regime einsetzen, desto mehr wird dies die Regime der Welt dazu bringen, Wege zu finden, um sich aus der US-zentrierten Finanzwelt zu befreien. Diese Bemühungen werden den Dollar in den kommenden Jahren unter Druck setzen.

Die „bedingungslose Kapitulation“ war nie eine Option

Die USA haben ihre „Regimewechsel“-Rhetorik im Allgemeinen für kleine, schmutzig-arme Länder aufgespart, die sich nicht wehren können. Doch nach der russischen Invasion begannen viele westliche Kommentatoren, auch in Russland einen Regimewechsel zu fordern. Vor allem Präsident Joe Biden sagte am 26. März, dass Putin „nicht an der Macht bleiben kann„, obwohl er später gezwungen war, einen Rückzieher zu machen. Die Aussichten auf einen Regimewechsel in einem nuklear bewaffneten Land sind nicht nur mit immensen Gefahren verbunden, sondern viele Beobachter sind sich auch der Tatsache bewusst, dass ein Sturz Putins leichter gesagt als getan ist. Ein solcher Schritt wäre auch keine Garantie dafür, dass Putins Regime durch ein Regime ersetzt würde, das sich gegen den russischen Expansionismus stellt. Vielmehr könnte die neue Regierung nach NATO-Maßstäben leicht „schlechter“ sein.

Dies ist eine schwer zu schluckende Pille für die Amerikaner, die seit langem von der „bedingungslosen Kapitulation“ in jedem militärischen Konflikt besessen sind. Vorbild ist hier die japanische Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Die Realität ist jedoch, dass die überwältigende Mehrheit der militärischen Konflikte durch Verhandlungslösungen beendet wird.

Dennoch wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2022 diejenigen, die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges forderten, um das Blutvergießen schneller zu beenden, als Russland-Apologeten gebrandmarkt. Nur ein vollständiger Sieg, so wurde uns gesagt, sei ein akzeptables Ergebnis.

Diese Zeiten neigen sich rasch dem Ende zu. Ein „totaler Sieg“ für die Ukraine, definiert als vollständiger Rückzug Russlands, war nie wahrscheinlich. Die Realität entspricht eher dem, was französische Diplomaten insgeheim zuzugeben bereit sind. Wie das Wall Street Journal in der vergangenen Woche berichtete, haben französische und deutsche Spitzenpolitiker dem ukrainischen Regime mitgeteilt, dass es Friedensgespräche in Betracht ziehen müsse:

„Wir wiederholen immer wieder, dass Russland nicht gewinnen darf, aber was heißt das schon? Wenn der Krieg lange genug mit dieser Intensität andauert, werden die Verluste der Ukraine unerträglich werden“, sagte ein hoher französischer Beamter. „Und niemand glaubt, dass sie in der Lage sein werden, die Krim zurückzuerobern“. General Petr Pavel, gewählter Präsident der Tschechischen Republik und ehemaliger NATO-Befehlshaber, sagte auf der Münchner Konferenz [letzte Woche]: „Wir könnten in eine Situation geraten, in der die Befreiung einiger Teile des ukrainischen Territoriums mehr Todesopfer fordert, als für die Gesellschaft erträglich ist. . . . Es könnte ein Punkt kommen, an dem die Ukrainer anfangen können, über ein anderes Ergebnis nachzudenken.“

Das Endspiel ist in Sicht, und es ist eine Verhandlungslösung. Leider wird diese Einigung erst nach immensen Verlusten an Menschenleben sowohl für die Ukrainer als auch für die Russen und um den Preis enormer Verluste an Kapital und Infrastruktur zustande kommen. Eine Einigung hätte wahrscheinlich schon früher erzielt werden können, und zwar mit denselben Gebietsverlusten in der Ukraine, die wahrscheinlich in jedem Fall entstanden wären. Die USA hätten ihre Besessenheit, die Ukraine zu einem NATO-Außenposten zu machen, aufgeben können. Das ukrainische Regime hätte den Versuch aufgeben können, die Ukraine in einen Ethnostaat zu verwandeln, in dem Russischsprachige Bürger zweiter Klasse sind. Die USA und die Ukraine hätten zugeben können, dass sie die Krim nicht zurückbekommen. Stattdessen haben sie sich dafür entschieden, den Konflikt in die Länge zu ziehen, was vielleicht Hunderttausende von unnötigen Toten zur Folge hatte. Die Tatsache, dass das russische Regime hier letztlich der Aggressor ist, ändert nichts an dieser Realität. Ein kleines, armes Land an der Seite Russlands zu sein, war für einige schon immer eine unglückliche Realität. Eine verantwortungsvolle Außenpolitik für diese Staaten besteht daher darin, Positionen einzunehmen, die das unnötige Blutvergießen begrenzen und gleichzeitig Wege zur Koexistenz mit den Russen zu finden. Stattdessen haben sich die USA und die Ukraine dafür entschieden, philosophisch über moralische Rechtschaffenheit zu schwadronieren, während die NATO-Führer ihre Aufzählungspunkte zum Regimewechsel, zum totalen Sieg, zu München und zu einer „auf Regeln basierenden Ordnung“ rezitieren. Nichts davon hilft, Leben zu retten.

Diejenigen, die die Notwendigkeit eines umfassenden Krieges und „keinen Frieden bis zum totalen Sieg“ propagiert haben, haben sich verblüffend geirrt, und das hat sich als sehr kostspielig erwiesen.

