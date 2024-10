Ein Krieg zwischen den USA und dem Iran: Wie das Schlachtfeld tatsächlich aussehen könnte

Während der US-Kongress die Erklärungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu zum Iran im Juli nachdrücklich unterstützt hat, haben sich die Medien weitgehend aus der Berichterstattung darüber herausgehalten, wie eine mögliche amerikanische Beteiligung an einem israelisch-iranischen Konflikt aussehen könnte.

Infolgedessen ist sich die Öffentlichkeit der möglichen Folgen und der spezifischen Rolle, die die USA in einem solchen Szenario spielen könnten, weitgehend nicht bewusst.

Im Jahr 2002 führte das US-Militär die „Millennium Challenge“-Simulationen durch, die rund 250 Millionen Dollar kosteten. Diese Übungen zeigten, dass das amerikanische Militär in einem totalen Krieg mit der Islamischen Republik Iran wahrscheinlich versagen würde.

Seitdem hat der Iran seine Raketentechnologie, Drohnen, Luftabwehrsysteme und sogar seine Marinefähigkeiten erheblich weiterentwickelt, was ein mögliches Konfliktszenario weiter erschwert.

Washington hat wiederholt erklärt, dass es keinen Krieg mit dem Iran anstrebt, und Präsident Joe Biden hat Israel gegenüber öffentlich deutlich gemacht, dass er keine direkte Beteiligung der USA an einem israelischen Angriff auf iranisches Territorium anordnen wird.

Obwohl Israel oft als das mächtigste Militär in Westasien angepriesen wird, mit 169.500 aktiven Soldaten in Heer, Marine und Luftwaffe und 465.000 Reservisten, sind die Streitkräfte des Landes sehr dünn besetzt. Sie sind stark an der Nordfront zum Libanon sowie im Westjordanland und im Gazastreifen im Einsatz. Darüber hinaus ist die militärische Größe Israels der seiner Gegner in der Islamischen Republik Iran deutlich unterlegen.

Irans stehendes Heer umfasst Berichten zufolge etwa 610.000 Mitglieder im aktiven Dienst und weitere 350.000 in der Reserve. Darüber hinaus verfügt das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), eine Schlüsselkomponente der iranischen Militärstruktur, über schätzungsweise 150.000 bis 190.000 Mitglieder, obwohl diese Zahlen nicht bestätigt sind.

Neben diesen Streitkräften verfügt der Iran über ein noch größeres Arbeitskräftepotenzial. Es umfasst eine nationale Polizeitruppe und die Basij, eine freiwillige soziale und paramilitärische Gruppe, die Millionen von Mitgliedern haben soll und in Konfliktzeiten eine erhebliche Mobilisierungskapazität bietet.

#Iran’s Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) long-range and ballistic missiles in the Great Prophet (PBUH) military exercise. pic.twitter.com/6XNtmJcVmc — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) February 23, 2024

Die militärischen Fähigkeiten des Irans haben sich erheblich weiterentwickelt, vorwiegend in seinem Raketenprogramm. Im Jahr 2015 begann Iran mit umfangreichen Tests von präzisionsgelenkten ballistischen Langstreckenraketen. Seitdem hat das Land eine immer ausgefeiltere Raketentechnologie entwickelt. Infolgedessen verfügt der Iran heute über das größte und fortschrittlichste Raketenarsenal im Nahen Osten, ein Programm, das als Reaktion auf die Herausforderungen während des Iran-Irak-Krieges begann.

Zusätzlich zu seinen Raketenstreitkräften hat der Iran erhebliche Fortschritte in der Drohnen- und Marschflugkörpertechnologie gemacht. Insbesondere seine Fortschritte in der Drohnentechnologie haben internationale Aufmerksamkeit erregt, auch von Seiten Russlands während seines Konflikts in der Ukraine.

In einem Interview mit MintPress News behauptete die in Beirut lebende Journalistin und Kolumnistin für The Cradle, Sharmine Narwani, dass der Iran Israel in einem direkten Konflikt besiegen könnte.

„Israel ist 90-mal kleiner als der Iran – ein winziges Land mit sehr verwundbaren wichtigen Infrastrukturzielen“, erklärte Narwani.

Man könnte argumentieren, dass der Iran mit nur ein paar hundert gezielten Raketen Israels sechs Kraftwerke, zwei Ölfelder, zwei Raffinerien, ein Ölterminal, drei Gasfelder, fünf Entsalzungsanlagen und die restlichen Häfen zerstören könnte. Der Staat Israel würde im Grunde belagert werden und über Nacht jegliche Selbstversorgung verlieren.“

Narwani wies auch auf die militärische Verwundbarkeit Israels hin. „Alle israelischen Luftwaffenstützpunkte und Landebahnen sind identifiziert und ebenfalls potenzielle Ziele. Ein Schlüssel für den Iran wäre es, die tägliche Ankunft von US-Waffen auf dem Luftweg zu stoppen, die Tel Avivs einzige Lebensader für seine ständigen Bombardierungen des Gazastreifens, des Libanon und Syriens ist“, fügte sie hinzu.

Die 25. Karbala-Division der IRGC-Kräfte, die in der Provinz Mazandaran im Norden des Irans trainiert, kämpfte vor 7 Jahren mit 200 freiwilligen Soldaten dieser Division, um die Stadt Aleppo in Syrien vor massiven Angriffen dutzender vom Westen unterstützter wahhabitischer Gruppierungen zu schützen. pic.twitter.com/cOXVKnnKlS — Iran's military magazine (@iranmilitary_en) 31. Mai 2024

Für den Fall, dass die Vereinigten Staaten infolge einer israelischen Aggression in direkte Angriffe auf iranischem Boden verwickelt würden, sind bereits Drohungen gegen US-Stützpunkte in der gesamten Region ausgesprochen worden. Mitte August waren schätzungsweise 40.000 US-Soldaten im gesamten Nahen Osten stationiert, die auf Militärstützpunkten in Jordanien, Irak, Syrien und den arabischen Golfstaaten eingesetzt wurden.

Die iranischen Raketenfähigkeiten, die in jüngster Vergangenheit bei den Vergeltungsschlägen gegen Israel im Rahmen der „Operation True Promise 2“ demonstriert wurden, haben gezeigt, wie präzise sie auf einige der weltweit am stärksten bewachten Militärstützpunkte zielen. Diese Raketen sind in der Lage, auf viel größere Entfernungen zu zielen als die US-Stützpunkte in der unmittelbaren Umgebung Teherans.

Watch Iran’s missiles literally rain on Tel Aviv. pic.twitter.com/1oBOrq9pLd — red. (@redstreamnet) October 1, 2024

Neben ihren militärischen Fähigkeiten hat die Islamische Republik auch Verbündete in der gesamten Region, die im Jemen, Irak, Syrien, Libanon und Palästina operieren. Nach Ansicht von Sharmine Narwani könnte der „Islamische Widerstand im Irak“ noch eine wichtige Rolle spielen.

„Der irakische Widerstand hat gezeigt, dass er sich an einem Mehrfrontenkrieg gegen Israel und seinen US-Partner beteiligen kann, insbesondere jetzt, da der Libanon eine volle Kriegsfront ist“, so Narwani.

Er hat dies getan, indem er erfolgreich Drohnen und Raketen mit höherem Schwierigkeitsgrad abgefeuert und immer häufiger israelische Ziele getroffen hat. Sollte der regionale Krieg eskalieren und es zu einem direkten militärischen Engagement der USA zur Unterstützung Israels kommen, wird sich der irakische Widerstand wahrscheinlich auf leichter zugängliche Ziele in den Nachbarländern des Irak konzentrieren.“

Im Jemen hat die von der Ansarallah geführte Regierung in Sanaa in den vergangenen zehn Monaten ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Bemühungen einer von den USA geführten multinationalen Marinekoalition zu überwinden, die darauf abzielt, die gegen Israel verhängte Blockade des Roten Meeres zu durchbrechen. Im Dezember 2023 starteten die USA die Operation Prosperity Guardian, die die sichere Durchfahrt von Schiffen zum israelisch kontrollierten Hafen von Eilat gewährleisten soll.

Trotz dieser kostspieligen Bemühungen ist es den USA und ihren Verbündeten nicht gelungen, die Blockade zu durchbrechen. Infolgedessen war der Hafen von Eilat schließlich gezwungen, Konkurs zu beantragen.

Die Fähigkeit des Jemen, Tel Aviv sowohl mit Drohnen als auch mit Raketen zu erreichen, und sein anhaltender Widerstand zeigen, dass die Ansarallah eine legitime Bedrohung für die US-Streitkräfte auf der Arabischen Halbinsel darstellen könnte. Außerdem würde der Iran, wenn er die Straße von Hormuz schließen würde, wahrscheinlich erfolgreich sein und eine weltweite Ölkrise auslösen.

Im Irak sind die Hashd al-Shaabi oder Popular Mobilization Forces (PMF) mit einer geschätzten Truppenstärke von rund 238.000 Mann ein weiterer wichtiger iranischer Verbündeter. Die Hisbollah im Libanon verfügt ebenfalls über 100.000 Kämpfer im aktiven Dienst. Die Präsenz von palästinensischen, syrischen, irakischen, afghanischen, pakistanischen und anderen Milizen, die in Syrien operieren, ist ein weiterer unberechenbarer Faktor in der regionalen Landschaft.

Die Fähigkeiten der verschiedenen Milizen, politischen Parteien und stehenden Armeen, die dem Iran in der Region zur Verfügung stehen, sind weitgehend unbekannt. Was jedoch bekannt ist, ist, dass viele dieser Gruppen durch jahrelange zermürbende Bodenkämpfe mit allen, von ISIS bis zu den IDF, kampferprobt sind und über diverse Arsenale an Raketen, Flugkörpern und Drohnen verfügen.

Gegenüber MintPress News erklärte Sharmine Narwani: „Basierend auf dem, was wir über das fortschrittliche iranische Raketenarsenal wissen, kann Teheran leicht alle US-Basen und Marineeinrichtungen im Persischen Golf sowie die im Irak und in Syrien angreifen, wie wir im Jahr 2020 gesehen haben.“

Narwani betonte weiter, dass „die USA noch nie in der Lage waren, den Iran in simulierten Spielen zur irregulären Kriegsführung zu besiegen, es sei denn, die Amerikaner hätten geschummelt oder diese Spiele manipuliert. Dies ist ein Grund, warum das Pentagon einen direkten militärischen Konflikt mit dem Iran konsequent vermeidet – die USA riskieren den Verlust von Milliarden an militärischen Mitteln.“

Narwani wies auch darauf hin, dass mögliche US-Angriffe auf den Iran kostspielig sein könnten. „Wenn es sich bei den Zielen um die wichtigste operative Infrastruktur des Irans handelt, wäre dies ein erheblicher Verlust für den Iran, aber auch eine schwierige Aufgabe für die Amerikaner aufgrund der immensen geografischen Größe des Irans und des abwechslungsreichen Geländes“. Andererseits stellte sie fest: „Das Anvisieren von US-Militärstützpunkten, Einrichtungen und Marineschiffen ist für die Iraner viel einfacher, da es sich dabei meist um stationäre oder leicht zu entdeckende Ziele handelt, die die militärische Präsenz der USA in der Region auslöschen könnten.“

Sollten sich die USA zu einem direkten Krieg mit dem Iran entschließen, wären die Bedrohungen für ihre Streitkräfte in der gesamten Region gewaltig. Obwohl ein solcher Krieg zweifellos für alle Seiten kostspielig wäre, ist klar, dass er kein einfaches Unterfangen wäre. Einige Neokonservative in den USA haben einen Krieg gegen Teheran mit dem Irakkrieg 2003 verglichen. Der Iran ist jedoch ein größtenteils gebirgiges Land, das sowohl von der Bevölkerung als auch von der Landmasse her etwa dreimal so groß ist wie der Irak, was einen möglichen Konflikt dort weitaus komplexer macht.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, UK, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung ‚Palestine Files‘. Regisseur von „Diebstahl des Jahrhunderts: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47