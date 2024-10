Wenn Israel den Iran angreift, wird Russland nicht tatenlos zusehen

Von Mike Whitney

Ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten die stillschweigende Verpflichtung haben, wie ein dummer Esel alles zu befolgen, was die Israelis tun. Wenn sie beschließen, einen Krieg zu beginnen, einfach in der Annahme, dass wir automatisch hineingezogen werden, dann ist es meiner Meinung nach die Pflicht der Freundschaft zu sagen: „Ihr werdet keine nationale Entscheidung für uns treffen.“ Ich denke, dass die Vereinigten Staaten das Recht haben, ihre eigene nationale Sicherheitspolitik zu verfolgen. Zbigniew Brzezinski

Das außenpolitische Establishment der USA bestand früher aus Männern, die zu strategischem Denken fähig waren. Das ist vorbei. Was heute als strategisches Denken durchgeht, ist die endlose Wiederholung israelischer Standpunkte, die von pensionierten Generälen geäußert werden, die der Waffenindustrie und der israelischen Lobby hörig sind. Diese Männer, die die Ansichten eines verschwindend geringen Prozentsatzes der Gesamtbevölkerung vertreten, sind ein wesentlicher Bestandteil der größeren Maschinerie, die die Öffentlichkeit auf Intervention, Eskalation und Krieg vorbereitet. Ihre derzeitige Aufgabe besteht darin, die amerikanische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass der bevorstehende Angriff Israels auf den Iran den nationalen Sicherheitsinteressen Amerikas dient, was natürlich nicht der Fall ist. Tatsächlich wird das Land in einen blutigen Krieg hineingezogen, der aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem starken Rückgang der globalen Macht der USA und damit zu einem raschen Ende des sogenannten amerikanischen Jahrhunderts führen wird.

All dies wurde von einem der sachkundigsten außenpolitischen Analysten Amerikas, Zbigniew Brzezinski, vorhergesagt, der vor mehr als einem Jahrzehnt in einem Gastkommentar in der Los Angeles Times eine Warnung zum Thema Iran aussprach. Hier ist, was er sagte:

… ein Angriff auf den Iran wäre ein Akt politischer Torheit, der einen fortschreitenden Umbruch in der Weltpolitik in Gang setzen würde. Da die USA zunehmend zum Ziel weit verbreiteter Feindseligkeit werden, könnte die Ära der amerikanischen Vorherrschaft sogar vorzeitig enden. Obwohl die Vereinigten Staaten derzeit eindeutig die Welt dominieren, haben sie weder die Macht noch die innenpolitische Neigung, ihren Willen durchzusetzen und dann angesichts anhaltenden und kostspieligen Widerstands aufrechtzuerhalten. Es ist daher höchste Zeit, dass die Regierung zur Besinnung kommt und strategisch, mit einer historischen Perspektive und den USA, denkt. Es ist Zeit, die Rhetorik abzukühlen. Die Vereinigten Staaten sollten sich nicht von Emotionen oder dem Gefühl einer religiös inspirierten Mission leiten lassen … Wir haben die Wahl, entweder in ein rücksichtsloses Abenteuer gestürzt zu werden, das den langfristigen nationalen Interessen der USA schwer schadet, oder ernsthaft zu versuchen, den Verhandlungen mit dem Iran eine echte Chance zu geben … Wenn wir den Iran mit Respekt und aus einer historischen Perspektive heraus behandeln, würde dies dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Die amerikanische Politik sollte sich nicht von der derzeit künstlich erzeugten Dringlichkeit leiten lassen, die bedrohlich an die Zeit vor der fehlgeleiteten Intervention im Irak erinnert. „Been there, done that“, Zbigniew Brzezinski, Los Angeles Times

Gut gesagt. Man kann nur hoffen, dass die hirnlosen Experten in den Kabelnachrichten den Artikel untereinander verbreiten.

Man kann ihn mögen oder hassen, aber Brzezinski hat eine schlüssige, gut recherchierte Analyse vorgelegt, in der nüchtern bewertet wird, ob die Kosten einer bestimmten Operation höher sind als der Nutzen. In diesem Fall gibt es einfach keinen Vergleich. Die USA stürzen sich in einen Konflikt, der keinem nationalen Interesse dient, den sie nicht gewinnen können und der katastrophale Auswirkungen auf die Zukunft der Nation haben wird. Hier ist noch einmal Brzezinski:

Wir müssen den Konflikt in der Region nicht noch weiter anheizen, denn eine Ausweitung dieses Konflikts unter Beteiligung der Iraner … würde den Konflikt im Irak wahrscheinlich wieder aufflammen lassen, den Persischen Golf in Brand setzen, den Ölpreis verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen … Europa würde in Bezug auf seine Energieversorgung noch abhängiger von Russland werden … Was wäre also unser Vorteil? Als Analyst der internationalen Politik weiß ich nur, dass (ein Krieg mit dem Iran) eine Katastrophe wäre. Und ehrlich gesagt denke ich, dass es für uns eine größere Katastrophe wäre als für Israel, weil wir infolge des Krieges aus der Region vertrieben werden. Aufgrund des sich entwickelnden dynamischen Hasses. Und machen wir uns keine Illusionen: Wenn sich der Konflikt ausbreitet, werden wir allein dastehen. Und wenn wir vertrieben werden, wie viel würden Sie darauf wetten, dass Israel länger als fünf oder zehn Jahre überlebt? Zbigniew Brzezinski, Real News Network, 2:15 min

Es wäre also nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern auch für Israel katastrophal, das ohne Washingtons „bedingungslose“ Unterstützung in fünf oder zehn Jahren verkümmern würde. Vielleicht gibt es einige, die dieser Analyse nicht zustimmen? Vielleicht gibt es einige, die glauben, dass eine winzige, kriegerische Kolonie im Herzen der arabischen Welt, die sich in den letzten 75 Jahren alle Mühe gegeben hat, sich zu einem verdammten Ärgernis zu machen, ohne US-Hilfe überleben könnte?

Ich halte es für möglich, aber nicht für wahrscheinlich. Dies ist ein Auszug aus einem Artikel von NBC News vom Samstag:

US-Beamte glauben, dass Israel seine Ziele für eine Reaktion auf den Angriff des Iran eingegrenzt hat, die diese Beamten als iranische Militär- und Energieinfrastruktur beschreiben. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Israel Nuklearanlagen angreifen oder Attentate verüben wird, aber US-Beamte betonten, dass die Israelis noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen haben, wie und wann sie handeln wollen. Die USA wissen nicht, wann die Reaktion Israels erfolgen könnte, aber Beamte sagten, das israelische Militär sei jederzeit bereit, sobald der Befehl erteilt wird. US- und israelische Beamte sagten, dass eine Reaktion während des Jom-Kippur-Feiertags erfolgen könnte. Die USA sind bereit, ihre Vermögenswerte in der Region vor einem unmittelbaren Gegenangriff des Iran zu schützen, werden die Operation aber wahrscheinlich nicht direkt militärisch unterstützen. Verteidigungsminister Lloyd Austin sprach gestern Abend mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant und sie besprachen in groben Zügen eine mögliche israelische Reaktion. Es ist jedoch nicht klar, ob Gallant konkrete Einzelheiten genannt hat. NBC News

Am Samstag erschienen in Google News mehr als 10 Artikel mit genau derselben Autorenzeile: „Israel hat eingegrenzt, was sie ins Visier nehmen werden.“ Der Eindruck, den dieses Mantra erwecken soll, ist, dass Israels unverhohlener Akt der Aggression in Wirklichkeit ein maßvoller und durchdachter Akt der Selbstverteidigung ist. Was für ein Witz; und was für eine Demütigung für die Biden-Regierung, die nicht einmal darüber informiert ist, wie ihre Bomben, ihre Jets, ihre Tankflugzeuge und ihre logistische Unterstützung eingesetzt werden sollen. Wann sind die USA zu einem so rückgratlosen Opfer geworden, das sich von den Gangstern in Tel Aviv herumschubsen lässt? Es ist schockierend.

Was in dem Trubel um den bevorstehenden Angriff Israels auf den Iran untergeht, ist die Tatsache, dass Russland heimlich seine eigene diplomatische Kampagne durchgeführt hat, um die Verteidigung des Iran zu stärken und sich auf die bevorstehenden Feindseligkeiten vorzubereiten.

Am Freitag traf sich Putin mit dem iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian in Aschgabat, Turkmenistan, um die sich verschlechternde Lage im Nahen Osten und die Wahrscheinlichkeit eines regionalen Krieges zu besprechen. Das sorgfältig geplante Treffen sollte zeigen, dass Russland den Iran sowohl als Freund als auch als Verbündeten betrachtet, der sich im Falle eines Ausbruchs von Feindseligkeiten auf die Unterstützung Russlands verlassen kann. Stunden zuvor hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow eine unheilvolle Warnung ausgesprochen, dass ein israelischer Angriff auf die zivilen Nuklearanlagen des Iran eine „ernsthafte Provokation“ darstellen würde.

Auf einer Pressekonferenz in Laos betonte Lawrow, dass der Iran laut der Internationalen Atomenergiebehörde die geltenden Vorschriften einhält und kein Nuklearmaterial für verbotene Waffenprogramme abgezweigt hat. (Die falschen Behauptungen Israels in dieser Angelegenheit sind reine Propaganda.)

Sollten Pläne oder Drohungen, die friedlichen Nuklearanlagen der Islamischen Republik Iran anzugreifen, in die Tat umgesetzt werden, wäre dies in der Tat eine sehr ernste Provokation.

Zwischen Lawrows Kommentaren und Putins Treffen besteht kaum ein Zweifel daran, dass Moskau den Iran in seinem Konflikt mit Israel unterstützt, obwohl nicht bekannt ist, ob Russland im Falle eines Krieges aktiv eingreifen wird. (Wir sollten auch daran denken, dass der russische Premierminister Michail Mischustin Teheran nur zwei Tage vor dem Angriff des Iran mit ballistischen Raketen auf Israel besucht hat. Dies deutet darauf hin, dass der Iran von Moskau grünes Licht für Maßnahmen erhalten hat, die Putins Vorstellung einer „angemessenen Reaktion“ entsprechen.

Wir möchten damit sagen, dass Russland die Entwicklungen sehr genau verfolgt und militärische Mittel in Reichweite des voraussichtlichen Schlachtfeldes verlegt hat. Es ist logisch anzunehmen, dass Russland die Feinde des Iran angreifen wird, wenn die Situation dies erfordert. Der Militäranalyst Will Schryver fasste es so zusammen:

Ich kann nicht verstehen, warum nicht mehr Menschen verstehen, dass der Kampf an der Seite des Iran gegen das Imperium für Russland keine Option, sondern eine existenzielle Notwendigkeit ist. Darauf bereiten sich die Russen seit spätestens Sommer 2022 fieberhaft vor. Will Schryver

Denken Sie daran, dass Russland und der Iran ihre militärischen Beziehungen in den letzten Jahren erheblich verstärkt haben, bis zu dem Punkt, dass sie sich offen für die Sicherheit des jeweils anderen einsetzen. Hier ist noch einmal Schryver:

Russland, China und der Iran haben nun de facto ein militärisches und wirtschaftliches Bündnis geschlossen – was sie lieber als „Partnerschaft“ bezeichnen. Im Falle Russlands und Chinas ist eine umfassende Partnerschaft entstanden, die das gesamte Spektrum abdeckt: militärisch, wirtschaftlich und monetär … Russland, China und der Iran führen regelmäßig gemeinsame Übungen im Arabischen Meer durch. Diese Übungen haben in den letzten Jahren sowohl an Umfang als auch an Häufigkeit zugenommen. Sowohl Russland als auch China investieren riesige Summen in den Iran, ein Großteil davon in den Energiesektor und in ehrgeizige Verkehrsprojekte, die darauf abzielen, schnelle und effiziente Handelskorridore zu errichten, die China, den Iran und Russland als Hauptknotenpunkte des eurasischen Handels verbinden. Der Transfer von Waffen und Technologie zwischen den drei Ländern hat ein beispielloses Ausmaß erreicht. Es wird immer deutlicher, dass Russland, China und der Iran erkennen, dass ein Angriff auf einen von ihnen eine existenzielle Bedrohung für sie alle darstellen würde. Die strategischen Interessen aller drei Länder sind mittlerweile untrennbar miteinander verflochten. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie ein gemeinsames übergeordnetes strategisches Ziel verfolgen: die Herrschaft des seit langem herrschenden angloamerikanischen Imperiums zu zerschlagen. In einem vermeintlichen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran würden sowohl Russland als auch China den Iran aktiv unterstützen. Der Iran würde einfach mit Waffen und anderen logistischen Notwendigkeiten von beiden Partnern versorgt werden – und möglicherweise in einem ausdrücklichen Akt der Abschreckung unter ihren nuklearen Schutzschirm gestellt werden. In dem Maße, in dem Russland, China und der Iran entschlossen sind, alle für einen und einer für alle zu handeln, stellen sie eine Kombination aus globaler militärischer und wirtschaftlicher Macht dar, die nicht besiegt werden kann. Alle für einen und einer für alle, Will Schryver, Twitter

Schryvers Ansicht wird von vielen Analysten geteilt, denen es (natürlich) verboten ist, ihre Meinung in den großen Medien zu äußern. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass Russland und der Iran strategische Verbündete sind, die militärisch intervenieren werden, wenn sie sich in Gefahr befinden.

Es ist erwähnenswert, dass der Iran China mit 15 Prozent seines Öls versorgt (China ist der größte Ölproduzent des Landes), aktiv am Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor beteiligt ist (einem 7200 Kilometer langen multimodalen Schiffs-, Schienen- und Straßenrouten für den Gütertransport zwischen Indien, Iran, Aserbaidschan, Russland, Zentralasien und Europa) ist und „an der Schnittstelle zwischen Zentralasien, Südasien und den arabischen Staaten des Nahen Ostens liegt“. Die strategische Positionierung des Iran und seine enormen natürlichen Ressourcen machen das Land zu einem entscheidenden Teil der entstehenden multipolaren Weltordnung, die das abgenutzte regelbasierte System Washingtons schnell ablöst. Weder Russland noch China können es zulassen, dass der Iran dezimiert oder seine Regierung gestürzt wird. Hier finden Sie weitere Hintergrundinformationen des Autors Dr. Digby James Wren auf Substack:

Der russische Präsident hat die Unterzeichnung eines umfassenden strategischen Partnerschaftsabkommens mit dem Iran genehmigt. Dies folgt auf einen Besuch des Sekretärs des russischen Sicherheitsrates in Teheran, dem eine Reise des iranischen Nationalen Sicherheitsberaters nach St. Petersburg vorausging. Putin … soll dies als „zweckmäßig“ bezeichnet haben und es solle „auf höchster Ebene“ unterzeichnet werden. … Laut iranischen Medien begrüßte Putin die „strategischen“ Beziehungen zwischen Teheran und Moskau, die in den letzten Jahren stärker geworden seien. Die Beziehungen zwischen Moskau und Teheran haben sich seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 erheblich vertieft. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern hat sich besonders im militärischen Bereich intensiviert. Der Iran hat Russland Drohnen geliefert, die Berichten zufolge gegen die Ukraine eingesetzt wurden. Darüber hinaus wird angenommen, dass der Iran die Bemühungen Russlands unterstützt, die Drohnenproduktion zu lokalisieren. „Die Beziehungen zum Iran haben für uns Priorität“, sagte Putin zu Pezeshkian... Im August tauchten auch Berichte über angebliche russische Waffenlieferungen an den Iran auf. Die New York Times zitierte damals iranische Beamte mit den Worten, Russland habe auf Anfrage an den Kreml damit begonnen, fortschrittliche Radar- und Luftverteidigungsausrüstung nach Teheran zu transferieren. Persian Fire, Dr. Digby James Wren, Substack

Mit anderen Worten: Putin hat die Krise, die sich heute abzeichnet, vorhergesehen und begonnen, die Verteidigung des Iran energisch zu stärken. Jetzt sind sie bereit. Sehen Sie selbst:

Der Oberbefehlshaber Wladimir Putin erörterte die Lage im Nahen Osten und … stellte Aufgaben, die nur von Angesicht zu Angesicht besprochen werden können. … Wir werden die Entwicklung der Ereignisse beobachten; die Armee ist kampfbereit, (und) die Initiative liegt auf unserer Seite … Der Sieg wird unser sein, vielleicht nicht schnell, aber wir werden definitiv gewinnen. Andrey Gurulev, russischer Generalleutnant @DD_Geopolitics

Was wir jetzt erwarten sollten, ist ein israelischer Angriff auf die lebenswichtige Infrastruktur des Iran, der durch eine Enthauptungsoperation gegen seine politischen und militärischen Führer verstärkt wird. Der Angriff muss über das hinausgehen, was die US-Berater vorgeschlagen haben, um die Wahrscheinlichkeit einer übertriebenen Vergeltung durch den Iran zu erhöhen, die den Kriegseintritt Washingtons auslösen wird (was das Hauptziel Israels ist). Die Reaktion des Iran wird zum Teil von Russland geprägt sein, das eine „angemessene Reaktion“ betonen wird. Putin wird Israel und den Vereinigten Staaten jede Gelegenheit geben, „die Stimmung zu beruhigen“ und zu deeskalieren, aber wenn sie sich entscheiden, ihre Angriffe zu intensivieren, sollten wir mit dem schlimmsten Szenario rechnen.

Es gibt keine Möglichkeit, dass die Vereinigten Staaten aus einem Krieg mit dem Iran unversehrt hervorgehen. Wir leben in bedeutsamen Zeiten, in denen der Grundstein, auf dem die alte Ordnung ruht, vor unseren Augen zerfällt.