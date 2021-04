Ein Mann steht dem Vormarsch der NATO nach Moskau im Weg

Von Phil Butler: Er ist einPolitikforscher und -analyst, Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte, Autor des aktuellen Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Ein ausländischer und feindlich gesinnter Militärblock von Nationen rückt näher an Moskau heran, Wladimir Putin reagiert entsprechend, und irgendwie ist Russland der Aggressor. Und gelehrte Doktoranden kritzeln weiter und trotzen der reinen Logik aus Washingtons Think Tank-Organisationen. Hier ist der neueste sensationelle Beweis, dass die Welt niemals in Frieden leben wird.

Dr. Mamuka Tsereteli und James Carafano haben einen neuen Plan, um Russland endgültig zu besiegen. In Amerika haben wir Institutionen wie die Heritage Foundation, die angebliche Forschungen finanzieren, um Kriege aufrechtzuerhalten. Nein, wirklich. Der neueste Bericht der Stiftung „Putin bedroht die Ukraine-Hier ist die Gefahr und was US, Alliierte tun sollten“ ist eine Blaupause für die weitere Reibung zwischen West und Ost. Untersuchen wir die drei Schlussfolgerungen, die die Heritage Foundation vorschlägt.

Laut Tsereteli und Carafano, ist Putin im Begriff, die Ukraine anzugreifen. Diese gut bezahlten außenpolitischen Genies sagen, ein militärischer Aufbau innerhalb des russischen Territoriums, die als Reaktion auf Drohungen aus Kiew war, beweist zweifellos, dass der heimtückische Putin im Begriff ist, Russlands Nachbarn zu überrennen. Um den Bericht zu zitieren, „Putin plant, russische Streitkräfte in einem vollwertigen militärischen Engagement mit diesem Land [Ukraine] zu verwenden.“ Nun, lassen Sie uns herausfinden, warum Russlands Präsident sein Militär alarmiert hat.

Habe ich nicht gerade gelesen, wie der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba verkündete, dass der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat seines Landes eine Strategie zur Rückeroberung der Krim und zur Wiedereingliederung der strategisch wichtigen Halbinsel gebilligt hat? Ja, da bin ich mir sicher. Eine andere Washingtoner Denkfabrik hat bereits etwas skizziert, das sich Krim-Plattform-Initiative nennt, ein weiterer genialer Plan, der in den Eingeweiden des CIA-Hauptquartiers ausgebrütet wurde, um die Krim zu einem teuren Unterfangen für Russland zu machen.

https://journal-neo.org/wp-content/uploads/2021/04/PTN3411.jpgDies entstand in dem Moment, in dem Joe Biden den Amtseid als Präsident ablegte, und es ist nur Teil einer Gesamtstrategie, um Russland in eine „Winner take all“-Konfrontation zu verwickeln, die nach Meinung vieler Experten längst überfällig ist. Und die hat einseitige aggressive Schritte in Richtung der Donbass-Region und jede Tasche der pro-Russland-Stimmung innerhalb der Ukraine genommen. Eine Erklärung der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, zu diesem Thema muss hier wiederholt werden:

„Alle Bemühungen Kiews, die Krim zurückzuerobern, sind illegitim und können nicht anders interpretiert werden als eine Aggressionsdrohung gegen zwei russische [föderale] Subjekte. Wir wiederholen, dass wir die Beteiligung von Staaten oder Organisationen an solchen Aktivitäten, einschließlich der Initiative der Krim-Plattform, als einen feindlichen Akt gegen Russland und einen direkten Eingriff in seine territoriale Integrität betrachten.“

Nun, da wir festgestellt haben, wer der Aggressor ist, lassen Sie uns einen Blick auf Tseretelis und Carafanos nächsten brillanten Mitnahmepunkt werfen. Das dynamische Duo der Kriegsstrategien sagt, dass kosmetische Maßnahmen gegen Russland nicht ausreichen werden! Der „Westen“ (gemeint ist die NATO), sagen sie, braucht eine klarere Strategie. Was sicherlich eine massive Aufrüstung westlich des Flusses Siverskyi Donets bedeutet. Die Zelenski-Regierung wird von Washington aus gedrängt, noch drastischere Maßnahmen zu ergreifen, um Russland in eine Kriegshaltung zu zwingen. Die Redaktion der Washington Post riet Zelensky kürzlich:

„Herr Zelensky hat jetzt die Gelegenheit, eine Partnerschaft mit Herrn Biden zu schmieden, die den Versuch der Ukraine, sich von Russland zu lösen und sich dem demokratischen Westen anzuschließen, entscheidend voranbringen könnte. Er sollte sie ergreifen.“

So, jetzt, da wir gezeigt haben, wer hier der Treiber ist, lassen Sie uns auf die letzten Äußerungen von Heritage Foundation Meister Strategen drehen. Tsereteli und Carafano sagen ganz offen: „Länder, die außerhalb der NATO bleiben, werden Ziel russischer Aggressionen und Manipulationen bleiben.“ Der Zweck dieser angeblichen Ausbreitung der militaristisch geprägten Demokratie ist also, die NATO zu erweitern? Ich meine, ernsthaft. Washington greift nicht mit dem Friedenskorps aus, um eine aufkeimende osteuropäische Demokratie zu stützen. Die Vereinigten Staaten kidnappen eine weitere ehemalige Sowjetrepublik auf dem Weg zum großen Coup. Mein Land hat Militärbasen in fast jedem Land der Welt, hat mehr Kriege geführt als die Mongolen und gibt mehr für Waffen aus als alle anderen zusammen – aber Russland ist aggressiv! Wer glaubt diesem Schwachsinn?

Lassen Sie uns hier realistisch sein. Erstens, bitte verstehen Sie, wer das „Denken“ dort in Washington inne hat. Nehmen Sie James Carafano, den ehemaligen Oberstleutnant, der Reden für den Stabschef der U.S. Army geschrieben hat. Carafano lehrt in West Point, was zum Teufel kann er sonst noch raten, wenn es nicht zum Krieg mit Russland kommt? Das Leben des Mannes besteht darin, Krieg zu rechtfertigen. Dann ist da Mamuka Tsereteli, der auch der Gründungsdirektor des America-Georgia Business Council ist. Amerika-Georgien-Geschäft, hmm? Ich frage mich, ob bald ein Amerika-Ukraine Business Council in Arbeit ist? Aber Sie können sehen, wohin diese neue Strategie der Heritage Foundation führt, nicht wahr? Außenpolitische Ratschläge von diesen sogenannten Experten anzunehmen, bedeutet, den Füchsen das Kommando über den Hühnerstall zu geben. Nur sind sie nicht so schlau wie Füchse. Das müssen sie auch nicht sein. Die Öffentlichkeit ist heutzutage einfach so abgestumpft und falsch informiert.

Er ist stark bei der Förderung der EU Drei-Meere-Initiative (3SI) beteiligt, die eine wirtschaftliche Plattform zur asymmetrischen Kriegsführung ist, um Russland von der EU abzuschneiden, und die USA und die mitteleuropäischen Mächte an ihrer Stelle in Osteuropa zu installieren. Dieser Bericht von Mamuka Tsereteli bei Emerging Europe legt den Plan dar. Um mehr über Tseretelis Rolle zu erfahren, sollten die Leser die so genannte Frontier Europe Initiative recherchieren, die derzeit für eine größere Georgien-Ukraine-Strategie gegen Russland propagiert. Man darf sich nicht täuschen: Das Narrativ und die Strategien, die diese Leute diskutieren, sind die Vorläufer für die Aufnahme nicht nur der Ukraine in die NATO, sondern auch Georgiens. Der pensionierte Luftwaffengeneral Phillip Breedlove und der ehemalige CENTCOM-Befehlshaber General Joseph Votel sind zwei der „Experten“, die bei der Ausarbeitung dieser Strategien helfen. Und die Heritage Foundation steht im Mittelpunkt der Bemühungen der NATO, Putin und Russland in eine unausweichliche Ecke zu drängen.

Und das ist das wahre geopolitische Eurasien-Bild. Der „Westen“ wird gegen Moskau marschieren, sie wollen den dritten Weltkrieg starten, und dann die Schuld für den Holocaust Putin anhängen.