Menschengemachte globale Erwärmung: Die Geschichte & die Realität

Einer der frühen Zwecke des Klima-Alarmismus war es, die Reduzierung der Weltbevölkerung über einen längeren Zeitraum zu fördern, unter der letztendlichen Kontrolle einer einzigen weltweiten Regierung. Er basiert auf der fiktiven Vorstellung eines vom Menschen verursachten Klimawandels.

Der Plan war und ist vielleicht immer noch, den Klimawandel als gesellschaftlich akzeptierten Grund zu benutzen, um die Abkehr von der billigen, reichlich vorhandenen Energie zu erzwingen, die durch fossile Brennstoffe und nukleare Erzeugung erzeugt wird.

Um eine Bevölkerung von über 7,5 Milliarden Menschen aufrechtzuerhalten, werden riesige Mengen an Nahrung und Energie benötigt. Energie ist der Schlüssel. Es braucht Energie, um Nahrungsmittel aufzuziehen, zu ernten, zu produzieren und zu transportieren. Und es braucht noch mehr Energie, um für den Komfort und die Mobilität der Menschen zu sorgen.

Eine Reduzierung der verfügbaren Energie um einen signifikanten Faktor stellt sicher, dass nachhaltige Bedingungen nur für eine ähnlich reduzierte Bevölkerung verfügbar sind. Solche Bedingungen sind reif für eine tyrannische sozialistische Kontrolle durch eine einheitliche weltweite Regierung.

Geschichte:

Die offenkundig falsche Vorstellung von der anthropogenen globalen Erwärmung (AGW) und dem Klimawandel wurde erstmals vom Club of Rome in seinen Bemühungen, die Notwendigkeit einer Bevölkerungsreduktion zu fördern, übernommen. Die Eröffnungssitzung fand 1968 auf David Rockefellers Anwesen in Bellagio, Italien, statt. Die Idee des AGW und des Klimawandels basierte auf ungenauen Auffassungen der Werke „Heat A Mode of Motion“ von John Tyndall sowie Svante Arrhenius „Worlds in the Making“ aus dem 19. Jahrhundert.

Der Plan war, die Notwendigkeit einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Energie unter der Führung einer vereinigten weltweiten Regierung zu betonen. Eine geringere verfügbare Energie würde über mehrere hundert Jahre hinweg zu einer viel niedrigeren Bevölkerungszahl führen.

Am 10. Oktober 1972 schrieb J.S. Sawyer, der Forschungsleiter des britischen Meteorological Office, ein vierseitiges Papier, das in „Nature“ veröffentlicht wurde und zusammenfasste, was zu dieser Zeit über mögliche Temperaturveränderungen bekannt war, und sagte eine Erwärmung von etwa 0,6℃ bis zum Ende des 20. Jahrhunderts voraus.

Die Bewegung schlug im Oktober 1975 Wurzeln, als Dr. Margaret Mead, die Präsidentin der AAAS, mit Unterstützung ihrer Mitarbeiter Paul Ehrlich (dem Autor von „The Population Bomb“), Stephen Schneider, John Holdren und George Woodwell die Konferenz „Atmosphere: Endangered and Endangering“-Konferenz in North Carolina abhielten, wo Mead die durch CO2 verursachte globale Erwärmung als Prämisse für Bevölkerungsreduktion und Eugenik verwendete.

Auf Anfrage des Direktors des „Office of Science and Technology Policy“ berief der Präsident der „National Academy of Sciences“ eine Studiengruppe unter der Schirmherrschaft des „Climate Research Board“ des „National Research Council“ ein, um die wissenschaftliche Grundlage für die Projektion möglicher zukünftiger klimatischer Veränderungen durch die vom Menschen verursachte Freisetzung von Kohlendioxid in die Atmosphäre zu bewerten. Die Studiengruppe traf sich vom 23. bis 27. Juli 1979 im „NAS Summer Studies Center“ in Woods Hole, Massachusetts. Am Ende des Jahres veröffentlichte die Gruppe das, was als Charney-Bericht bekannt wurde.

Ebenfalls 1979 veranstaltete die „World Meteorological Organization“ ihre erste Weltklimakonferenz, die den Klimawandel zu einem globalen politischen Thema machte und ähnliche Konferenzen in den Jahren 1985, 1987 und 1988 nach sich zog. 1985 wurde die „Advisory Group on Greenhouse Gases“ (AGGG) gegründet, um internationale politische Empfehlungen zum Klimawandel und zur globalen Erwärmung zu geben. Auf der Konferenz in Toronto 1988 wurde der Klimawandel als fast so ernst wie ein Atomkrieg bezeichnet, und es wurden erste Ziele für die Reduzierung der CO2-Emissionen diskutiert.

Daraufhin gründeten 1988 das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UN Environment) und die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) den Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 195 Mitgliedsländer gehören dem IPCC an. Im selben Jahr bestätigte die UN-Generalversammlung die Gründungsaktion.

Im Jahr 1990 veröffentlichte die IPCC-Arbeitsgruppe ihren ersten Bericht, der auf dem wissenschaftlichen Plan für das Weltklimaforschungsprogramm von 1984 basierte. Ein zweiter Sachstandsbericht wurde 1995 veröffentlicht. Ein dritter Sachstandsbericht wurde 2001 veröffentlicht. Ein vierter Sachstandsbericht wurde 2007 veröffentlicht. Der jüngste, fünfte Sachstandsbericht wurde 2013 veröffentlicht. Ein sechster Sachstandsbericht soll im Jahr 2022 veröffentlicht werden und wurde bereits angekündigt.

Generell wird in jedem aufeinanderfolgenden Bewertungsbericht ein höheres Maß an Vertrauen für das Modell der anthropogenen Erwärmung prognostiziert, die hauptsächlich auf der erhöhten Freisetzung von Kohlendioxid in der Atmosphäre beruhe, was hauptsächlich durch die Nutzung fossiler Brennstoffe verursacht werden soll.

Es muss betont werden, dass der IPCC und andere Gruppen innerhalb der UNO keine praktizierenden Wissenschaftler als solche in ihren Reihen haben. Sie verlassen sich vollständig auf den Input von Wissenschaftlern aus den 146 Mitgliedsländern.

Darüber hinaus gibt es keinen empirischen Beweis, dass die so genannte Theorie der infrarot-emittierten Treibhausgase wahr ist, und es wurden keine grundlegenden Experimente durchgeführt, um die Theorie zu beweisen oder zu falsifizieren. Alle IPCC-Vorhersagen der Erwärmung beruhen auf Computermodellen, die so programmiert sind, daß sie den theoretischen Postulaten der Wissenschaftler genügen.

Obwohl Wasserdampf in der ersten IPCC-Bewertung als „Treibhausgas“ definiert wird, wird die Menge des Wasserdampfs und sein Verhältnis zu anderen Treibhausgasen wie Kohlendioxid, Methan und Distickstoffoxid nie angegeben. Wasserdampf macht zu jeder Zeit über 95% der Treibhausgase im unteren Troposphärenbereich der Atmosphäre aus. Wasserdampf ist das eigentliche, wichtigste Treibhausgas. Zu jeder Zeit befinden sich über 37,5 Quadrillionen (Millionen X Milliarden) Gallonen Wasser in der Atmosphäre in Form von unsichtbarem Wasserdampf, den die Wetterfrösche als Feuchtigkeit bezeichnen.

Das Kyoto-Protokoll wurde 1997 formalisiert und operationalisiert die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, indem es Industrieländer und Schwellenländer dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen in Übereinstimmung mit vereinbarten individuellen Zielen zu begrenzen und zu reduzieren. Gegenwärtig müssen die Strafzahlungen für die Kohlenstoffsteuer noch definiert und vereinbart werden.

In der Folge haben Einzelpersonen in den Vereinigten Staaten in betrügerischer Absicht Institutionen für den „Kohlenstoffhandel“ gegründet und verkündet, um Steuern auf diejenigen zu erheben, die Kraftstoffe auf Kohlenwasserstoffbasis kaufen. Als Bestandteil dieses Schemas zur Einführung, Mandatierung und Erleichterung von Kohlenstoffsteuern wurde die US-Umweltschutzbehörde (EPA) in betrügerischer Absicht dazu gebracht, Kohlendioxid (CO2) als „Schadstoff“ zu definieren; eine Entscheidung, die später vom Obersten Gerichtshof der USA während eines Rechtsstreits bestätigt wurde.

Der US-Kongress versuchte, Anhörungen abzuhalten und erließ Vorladungen an die Leiter der EPA, um zu untersuchen, warum CO2 fälschlicherweise als Schadstoff definiert wurde. Das Ergebnis waren glatte Lügen, ausbleibende Antworten und der Rücktritt des Direktors der EPA.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft leistete unwissentlich Beihilfe zum Betrug, basierend auf der computergenerierten Hockeyschläger-Kurve, die von Dr. Michael Mann et al. erstellt wurde. Sie wurde zum ersten Mal öffentlich von McKitrick und McIntyre im Oktober 2004 diskreditiert, in einem Artikel, der in der „MIT Technology Review“ veröffentlicht wurde.

Die von der Regierung veröffentlichten Statistiken zeigen, dass von 1993 bis 2017 178 Milliarden Dollar an Steuergeldern für direkt mit dem Klimawandel zusammenhängende Technologie, Wissenschaft und Gelder, die an andere Nationen als Ergebnis des Klimawandelbetrugs gegeben wurden, ausgegeben wurden. Die Regierung hat systematisch die Fortsetzung dieses Betrugs durch Milliarden von Dollar ermöglicht, die jährlich durch die Finanzierung von Universitätsforschung und Regierungslabors, die „Klimaforschung“ betreiben, ausgegeben werden.

Die falsche Vorstellung von AGW und/oder vom Menschen verursachtem Klimawandel hat weltweit Zehntausende von neuen Unternehmen hervorgebracht. Der gesamte Klima-Industriekomplex ist ein 2-Billionen-Dollar-Geschäft pro Jahr. Diese Unternehmen sind praktisch zu 100 % abhängig von der politisch getriebenen Vorstellung einer „gefährlichen, vom Menschen verursachten globalen Erwärmung und des Klimawandels.“

Die Medien, die Öffentlichkeit und das politische Establishment rezitieren ständig die falsche Behauptung, 97 % der Wissenschaftler würden sagen, das Problem sei real und das vom Menschen verursachte Kohlendioxid (CO2) die Ursache. Erhöhte Konzentrationen von CO2 in der Atmosphäre führen jedoch nicht zu globaler Erwärmung und Klimawandel. Kohlendioxid ist ein Spurengas in der Atmosphäre. Das wichtigste „Treibhausgas“ ist Wasserdampf.

Ein kompliziertes Rückkopplungssystem reguliert die Temperatur der Erde und sorgt dafür, dass die Temperaturerhöhungen und -senkungen durch solche Spurengase nicht beeinflusst werden. Der gefälschte globale Erwärmungsalarmismus hat auf der ganzen Welt Wurzeln geschlagen. Der IPCC der Vereinten Nationen und der Club of Rome sind zu politischen Gremien geworden, deren Absichten die Einschränkung der Energieverfügbarkeit, die (unausgesprochene) Reduzierung der Bevölkerung und die Errichtung eines Eine-Welt-Bankensystems und letztlich einer staatlichen Institution sind. Als Ergebnis dieser rücksichtslosen Aktivität wird das Leben von Millionen von Menschen weltweit negativ beeinflusst werden, einschließlich eines enormen Verlustes an Leben.

Es ist kein Zufall, dass Präsident Biden an seinem ersten Tag im Amt eine Durchführungsverordnung unterzeichnete, die die Vereinigten Staaten ermächtigte, dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten. Darüber hinaus unterzeichnete er eine Durchführungsverordnung, die die Fertigstellung und den Betrieb der XL-Keystone-Pipeline verbietet, sowie weitere Durchführungsverordnungen, die insgesamt die Vernichtung von über 200.000 US-Arbeitsplätzen zur Folge haben.

Zusammenfassung der Klimarealitäten

Es gibt keine nachweislich messbare menschengemachte Erwärmung oder Klimaveränderung auf der Erde.

Kohlendioxid verursacht keine messbare Erwärmung auf der Erde, sondern sorgt für eine leichte Verzögerung der nächtlichen Abkühlung.

Die fehlende Korrelation des linearen Anstiegs der atmosphärischen Kohlendioxid-Konzentration, die durch die Mauna Loa Keeling-Kurve angezeigt wird, mit der weltweit gestiegenen Nutzung fossiler Brennstoffe in den letzten 40 Jahren beweist, dass der Anstieg des CO2 nicht vom Menschen verursacht ist.

Das Klima der Erde hat sich im Laufe ihrer 4,6 Milliarden Jahre alten Geschichte ständig verändert.

Schwankungen im Sonnensystem wie Planetenbewegungen, die Neigung der Erdachse, solare und planetare Gravitationsfelder und die Strahlungsleistung der Sonne haben einen tiefgreifenden Einfluss auf das Klima der Erde und sind periodischer Natur.

Der Klimawandel wird weltweit von Regierungen als Vorwand benutzt, um Kohlenstoff zu besteuern und so Einnahmen zu generieren.

Der Eckpfeiler des Klimawandel-Betrugs und der Täuschung ist die falsche Vorstellung, dass Kohlenwasserstoff-Brennstoffe zur vom Menschen verursachten Erwärmung beitrügen; und dass die nukleare Energieerzeugung von Natur aus unsicher und ihre Nutzung unverantwortlich sei.

Es ist schlüssig bewiesen, dass nur Wasserkraft, Kohlenwasserstoff (fossile Brennstoffe) und Kernkraft die riesigen Mengen an Energie liefern können, die eine Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden Menschen benötigt.

Über den Autor: Im Jahr 1971 erhielt Tom die höchste Auszeichnung der Nation für High-School-Studenten im Bereich der Physik für seine Arbeit in der kernmagnetischen Resonanz. Er absolvierte sein Grundstudium in Physik mit den Nebenfächern Mathematik und Chemie an der N.A.U. im Zeitraum 1971-75. Seit 1985 ist er in der Energieerzeugungs- und Versorgungsindustrie tätig. Tom war der Erfinder von Instrumenten und Messgeräten zur Energieeinsparung in der Energieversorgung. Ihm wurden sieben Patente in den U.S.A., Israel, Europa und China erteilt. Allein in den USA werden seine Patente von den größten Energieversorgungsunternehmen des Landes auf über 90 Millionen installierten Geräten angewandt. Toms neuestes angemeldetes Patent ist „Ein bevorzugtes Mittel zur Berechnung des Verhältnisses von anthropogenem Kohlendioxid, das durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe durch den Menschen erzeugt wird, im Verhältnis zum gemessenen atmosphärischen Kohlendioxid-Reservoir der Erde.“