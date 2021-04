NATO-Land Türkei rekrutiert Dschihadisten, um sie dann in die Ukraine zu schicken

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan empfing seinen ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky am 10. April 2021 in der Huber-Villa in Istanbul.

Sofort begann der türkische Geheimdienst, in dem von ihm besetzten Gebiet im Nordwesten Syriens internationale Dschihadisten zu rekrutieren, um sie in die Ukraine zu schicken. Die Türkei hat bereits internationale Dschihadisten eingesetzt und für den Einsatz in Libyen und Aserbaidschan rekrutiert.

150 Soldaten der türkischen regulären Armee sind bereits in Mariupol (Ukraine) eingetroffen, um sie auszubilden. Hier befindet sich auch das Hauptquartier der Internationalen Islamistischen Brigade, die die Türkei mit Washington-treuen Tataren gegründet hat.