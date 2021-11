Beobachter sollten die Unzulänglichkeiten der jüngsten, nahezu identischen Vorhersagen der Altmedien und der Mainstream-Medien über die angeblichen Vorbereitungen Russlands auf eine bevorstehende Militärintervention in der Ukraine zur Kenntnis nehmen.

In letzter Zeit wurde viel über die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens Russlands in der Ukraine in naher Zukunft diskutiert. The Saker, ein bekannter Alt-Media-Analyst, veröffentlichte Ende Oktober einen Artikel mit dem Titel „Why I See A War In The Donbass As (Almost) Inevitable“. Es folgten Warnungen der NATO in ähnlicher Weise, die letzte Anfang dieser Woche von Generalsekretär Stoltenberg. Es war vorhersehbar, dass Moskau den Wahrheitsgehalt dieser Vorhersagen bestreiten würde, doch was viele Beobachter überraschte, war, dass Kiew dasselbe tat.

Ein Sprecher des staatlichen ukrainischen Grenzdienstes sagte am Montag: „Wir registrieren keine Bewegungen von Material oder Truppen des Nachbarlandes direkt an der Grenze. Wenn irgendwelche Aktionen stattfinden, können sie Dutzende oder Hunderte von Kilometern von der Staatsgrenze entfernt stattfinden.“ Dies wirft sowohl die Vorhersagen der Mainstream-Medien als auch der Alt-Medien über den Haufen. Wenn sogar die Ukraine selbst nicht mit den Vorhersagen ihrer westlichen Verbündeten übereinstimmt, dann können objektive Beobachter getrost feststellen, dass es keinen Grund gibt, in naher Zukunft mit einer russischen Militärintervention zu rechnen.

Die Vorhersagen der beiden Seiten beruhen auf völlig unterschiedlichen Motivationen und Weltanschauungen. Die Alt-Media-Community (AMC) betet praktisch schon seit Jahren für eine russische „Invasion“ in der Ukraine, um den Donbass zu befreien (woraufhin sich die Region mit Russland vereinigen soll) und die ethnofaschistischen Post-Maidan-Behörden des Landes abzusetzen. Die Mainstream-Medien haben vielleicht nie ernsthaft daran gedacht, dass dies geschehen könnte, ziehen aber einen politischen Nutzen aus der regelmäßigen Panikmache darüber, da dies dazu dient, eine stärkere Aufrüstung der NATO in der Region zu rechtfertigen.

Russland hat offensichtlich kein Interesse daran, dies zu tun, außer als letztes Mittel unter extremsten Umständen zur Selbstverteidigung. Moskau hält sich strikt an die Minsker Vereinbarungen und betrachtet den Donbass daher als integralen Bestandteil der benachbarten Ukraine, dem allerdings Autonomie zugestanden werden muss. Der Kreml verabscheut zwar die ethnofaschistischen Behörden in Kiew, hat aber gelernt, mit ihnen zu leben und plant keinen militärisch motivierten Regimewechsel in der ukrainischen Hauptstadt. Die eurasische Großmacht ist sich auch darüber im Klaren, wie falsche Wahrnehmungen ihrer Absichten von den Medien und insbesondere der NATO ausgenutzt werden.

Diese Einschätzungen sollten unter scharfsinnigen Beobachtern eigentlich allgemein bekannt sein, auch wenn einige in der AMC die Situation weiterhin aus der Perspektive des Wunschdenkens betrachten, weil sie die Angelegenheit so leidenschaftlich verfolgen, was verständlich ist. Die Medien können jedoch nicht entschuldigt werden, wenn sie so genannte „drohende russische Invasionen“ aus dem Hut zaubern. Weniger klar ist jedoch, warum die Ukraine dieses Mal nicht auf die Darstellung des Westens eingegangen ist. Eine mögliche Erklärung ist, dass sie ihren Unmut über die beginnenden Bemühungen Russlands und der USA, ihre Rivalität zu regulieren, zum Ausdruck bringen will.

Die Ukraine ist ebenso wie Polen der Ansicht, dass sie von Biden bei der Verfolgung der großen strategischen Ziele der USA im Neuen Kalten Krieg, die diese beiden Länder als auf ihre Kosten gehend betrachten, im Stich gelassen wird. Sie sind besonders beunruhigt darüber, dass Washington die meisten Sanktionen gegen Nord Stream II in diesem Sommer aufgehoben hat. Als Reaktion darauf versucht Warschau, die osteuropäische Migrantenkrise auszunutzen, um eine größere Ost-West-Krise zu provozieren, die es anschließend nutzen kann, um diesen Prozess zu sabotieren, während Kiew ausnahmsweise einmal nicht die antirussische Angstmacherei seiner westlichen Verbündeten unterstützt.

Diese Interpretation der Ereignisse sollte nicht so verstanden werden, dass die Ukraine die Absicht hat, ihre Beziehungen zu Russland zu verbessern. Vielmehr sollte sie als das gesehen werden, was sie ist: ein bequemer Versuch, seinen Unmut über die USA zu signalisieren, der für Kiew keine tatsächlichen Kosten mit sich bringt. Nichtsdestotrotz hat dieser Schritt ungewollt den Wahrheitsgehalt der üblichen westlichen Narrative in Frage gestellt, denn es ist das erste Mal, dass die Ukraine sehr höflich andeutet, dass diese Behauptungen eine Lüge sind. Sie könnte sich dieser Panikmache in Zukunft durchaus anschließen, aber im Moment hat sie sich aus dem erklärten Grund dagegen entschieden.

Aus all dem lassen sich mehrere Lehren ziehen. Erstens: Manchmal machen sowohl die Alt-Media als auch die MSM die gleiche Vorhersage, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Zweitens ist es möglich, dass beide falsch liegen. Drittens sind Wunschdenken (Alt-Media) und strategische Bewaffnung mit falschen Narrativen (MSM) die wahrscheinlichsten Ursachen in jedem einzelnen Fall. Viertens ist Kiew nach dem Maidan trotz des überproportionalen Einflusses seiner ausländischen Gönner nicht vollständig eine Marionette des Westens, sonst hätte es sich den jüngsten Behauptungen angeschlossen. Und fünftens sind die Beziehungen der Ukraine zum Westen derzeit angespannt.

Abschließend sollten Beobachter die Unzulänglichkeiten der jüngsten, nahezu identischen Vorhersagen von Altmedien und MSM über eine angeblich bevorstehende militärische Intervention Russlands in der Ukraine zur Kenntnis nehmen. Sie sollten auch auf alle anderen potenziellen Mittel achten, mit denen die Ukraine ihren Unmut über ihre westlichen Schutzherren zum Ausdruck bringen könnte, denn dieser Trend ist im Moment mehr als alles andere eine Analyse wert. Sie zeigt, dass die bestehenden Modelle über den Konflikt aktualisiert werden müssen, um dieser unerwarteten Entwicklung Rechnung zu tragen.