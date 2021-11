Ein perverses Verbot von Ivermectin, das billig ist und sich nachweislich bewährt hat

Angesichts des befürchteten Wiederauftretens von Covid-Infektionen im Winter, trotz oder wegen des Massenimpfprogramms der Regierung, wird das anhaltende Verbot von Ivermectin in diesem Land immer perverser.

Es ist kaum zu glauben, dass der britischen Öffentlichkeit immer noch der Zugang zu diesem bewährten Prophylaxe- und Behandlungsmittel verwehrt wird. Wenn die Gesundheitsbehörden wirklich um den Druck auf die Krankenhäuser besorgt sind, warum haben dann die Medicines and Health Products Regulatory Agency (MHRA), Public Health England, der NHS und das Gesundheitsministerium im letzten Jahr nicht mit demselben Eifer an der Zulassung von Ivermectin gearbeitet wie an der Notfallgenehmigung für die in begrenztem Umfang erprobten neuartigen Gentherapie-Impfstoffe Covid?

Die Antwort ist eine weit verbreitete Fehlinformation von oben nach unten. Geben Sie „Ivermectin“ in das Google-Suchfeld ein, und was bekommen Sie heraus? Ganz oben auf der Liste steht eine Warnung der US Food and Drug Administration (FDA), warum es NICHT zur Behandlung oder Vorbeugung von Covid-19 verwendet werden sollte. Der Grund? Ganz einfach: Es ist nicht zugelassen, und weil es nicht zugelassen ist, kann es nicht verwendet werden. Sie sagen, dass die Studien noch laufen. Vielleicht sind es einige. Aber viele sind bereits abgeschlossen, wie Dr. Pierre Korys Artikel (er war der Hauptautor) Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of Covid-19″, der Anfang des Jahres im American Journal of Therapeutics veröffentlicht wurde, deutlich macht.

Im Gegensatz zu dieser detaillierten Überprüfung der Beweise scheinen die Bedenken der FDA auf zufälligen Berichten über Schäden bei der Selbstmedikation mit Ivermectin zu beruhen.

Die BBC hat sich mit ihrer üblichen selektiven und voreingenommenen Sichtweise auf die „Wissenschaft“ in die Debatte eingeschaltet, um nicht zurückzubleiben. In ihrem jüngsten Bericht mit dem Titel „How false science created a Covid ‚miracle‘ drug“ (Wie falsche Wissenschaft ein „Wundermittel“ von Covid erschuf) wurde der Wahrheitsgehalt der Behauptungen, die hier auseinandergenommen werden, nicht einmal im Ansatz überprüft. Ein Schreiben, das Dr. Tess Lawrie, die Direktorin der British Ivermectin Recommendation Development Group (BIRD), https://bird-group.org/, einer Interessengruppe von Klinikern und Wissenschaftlern aus aller Welt, als Antwort auf ein Auskunftsersuchen (vor der Ausstrahlung) an einen Programmjournalisten schickte und in dem sie die wissenschaftlichen Argumente für die Zulassung des Medikaments darlegte, wurde völlig ignoriert. Ihr Brief ist hier zu finden.

Wie die BBC dazu kam, nicht zu fragen, wie es kam, dass Remdesivir – ein Standardmedikament für Covid im Vereinigten Königreich – auf der Grundlage einer einzigen Studie zugelassen wurde, während Ivermectin mit 63 Studien, darunter 31 randomisierte kontrollierte Studien (RCT), 7 Metaanalysen, 32 kontrollierte Beobachtungsstudien (OCT), Fallstudien aus mehreren Ländern, Expertenmeinungen und Patientenaussagen, die alle für das Medikament sprechen, nicht zugelassen wurde, ist unerklärlich.

Dies ist die Nachrichtenquelle, der die Öffentlichkeit immer noch vertrauen soll.

In einem Blog, der letzte Woche auf BIRD veröffentlicht wurde, wurde die Frage gestellt, ob die Qualität der Beweise tatsächlich in Frage gestellt wird, wie die FDA und andere behaupten?

Nein, die gibt es nicht. Der Autor argumentiert, dass dies auf eine Fehlinformationskampagne zurückzuführen ist, die auf irreführenden Informationen beruht, die von hochrangigen öffentlichen Gesundheitsorganisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) produziert werden, die selbst Opfer einer Desinformationstaktik ist, die von einer Minderheit von Unternehmen betrieben wird, um staatliche Maßnahmen in Angelegenheiten zu manipulieren und zu verzögern, die sich nachteilig auf ihr Einkommen und ihren Profit auswirken würden. Das ist natürlich Spekulation. Aber alles deutet in diese Richtung.

Wie in TCW Defending Freedom ausführlich berichtet, zum Beispiel hier, unterliegt die WHO dem enormen finanziellen Einfluss der Bill and Melinda Gates Foundation, dem zweitgrößten Geldgeber der Organisation. Da eines der langfristigen Interessen der BMGF in der Bereitstellung von Impfstoffen besteht, warum sollte sie ein Interesse daran haben, die Verwendung von billigen, alten, wiederverwendeten Medikamenten zur Behandlung und Prävention von Covid-19 zu fördern? Aus demselben Grund, aus dem sich Ivermectin als so uninteressant für Big Pharma erwiesen hat – es ist kaum die Geldschleuder, die eine entschädigte weltweite Impfung ist.

Schlimmer als das, was diese großen Interessengruppen nicht getan haben, ist vielleicht, was sie aktiv getan haben, um Ivermectin zu diskreditieren. Der BIRD-Blog verweist auf eine Analyse von Dr. Kory, in der er darlegt, was die WHO mit den Ivermectin-Beweisen „gemacht“ hat. Er sagt es:

kein vorher festgelegtes Protokoll für den Ausschluss von Daten veröffentlicht hat

Zwei „quasi-randomisierte“ kontrollierte Studien (RCTs) mit niedrigerer Sterblichkeit wurden ausgeschlossen

Zwei RCTs, in denen Ivermectin mit anderen Medikamenten verglichen oder zusammen mit diesen verabreicht wurde, wurden ausgeschlossen, da sie alle eine niedrigere Sterblichkeitsrate aufwiesen.

Sieben weitere verfügbare Ivermectin-RCT-Ergebnisse wurden ausgeschlossen

Ausgeschlossen wurden alle RCTs und kontrollierten Beobachtungsstudien (OCTs), die Ivermectin in der Prävention von Covid-19 untersuchten

Ausgeschlossen wurden 13 OCTs mit mehr als 5.500 Patienten, die eine Verringerung der Sterblichkeit zeigten

Zahlreiche veröffentlichte und im Druck befindliche epidemiologische Studien wurden ausgeschlossen.

Unterm Strich bleibt jedoch die Frage: Wenn Ivermectin gut genug und nachweislich wirksam ist für die mehr als 20 einkommensschwächeren Länder, die es verteilen und auch von niedrigeren Covid-Raten profitieren, warum wird es dann der Bevölkerung wohlhabenderer Nationen und Einzelpersonen immer noch vorenthalten?

Das ist ein Punkt, der den Vorsitzenden der Tokyo Medical Association, Dr. Haruo Ozaki, offensichtlich beunruhigt hat. Er würde Ivermectin für Covid-Patienten empfehlen, da in den Teilen Afrikas, in denen Ivermectin zur Parasitenbekämpfung eingesetzt wird, die Covid-Todesrate nur 2,2 pro 100.000 Einwohner beträgt, während sie in den afrikanischen Ländern, die kein Ivermectin einsetzen, 13 Mal so hoch ist.

Ich würde mir wünschen, so Dr. Ozaki, „dass die Regierung eine Behandlung auf der Ebene des Hausarztes in Betracht zieht“, und zwar mit dem Einverständnis des Patienten. Das wünschen wir uns auch.