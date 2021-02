Ein seltsames Spiel (Teil 2)

Im ersten Teil dieses Artikels habe ich die ernste Lage beschrieben, vor der wir stehen, während die Biden-Administration unserem sterbenden Schuldenimperium den Gnadenstoß versetzt.

Das Konzept des passiven Widerstands existiert in verschiedenen Formen schon seit Jahrhunderten und wurde effektiv eingesetzt, um Feinde zu stürzen. Vor ein paar Wochen wurde ich in Doug Lynns Artikel „Fair is Foul and Foul is Fair: Hover Through the Fog and Filthy Air“ in ein Konzept eingeführt, das ich vorher noch nie gehört hatte.

Die folgende Passage bezieht sich auf „Irish Democracy“ als Methode, ein autoritäres Regime in die Knie zu zwingen.

Mehr Regime wurden nach und nach durch das in die Knie gezwungen, was einmal „Irische Demokratie“ genannt wurde – der stille, verbissene Widerstand, der Rückzug und die Widerspenstigkeit von Millionen von einfachen Menschen – als durch revolutionäre Vorhut oder randalierenden Mob.

Der Grundgedanke hinter der „Irischen Demokratie“ ist, dass dem Staat die Durchsetzungskraft fehlt, um mit Millionen und Abermillionen von Rebellen fertig zu werden. Es ist die Strategie von Mohandas Gandhi, wenn auch ohne seine offenen Konfrontationen mit den Institutionen der Regierung. „Du kannst den Staat ignorieren und tun, was du willst, solange du deinen Kopf unten hältst.“

Die Beseitigung der offenen Konfrontationen macht die „Irish Democracy“ viel sicherer als jede andere Form der Rebellion. Der Staat braucht auffällige, angreifbare Rebellen. Er kann den Terror seiner Kräfte nicht ohne jemanden einsetzen, der zum „Exempel“ wird. Keine auffälligen Rebellen bedeutet, dass der Staat nichts hat, das er zur Erbauung der Öffentlichkeit kreuzigen könnte.

Die Beschreibung der irischen Demokratie wurde vom Yale-Professor James C. Scott in seinem Buch „Two Cheers for Anarchism“ gegeben: